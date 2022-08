L’expérience de mort imminente d’un garde forestier australien avec l’oiseau le plus dangereux du monde

Lorsqu’on nous demande de nommer un animal dangereux, nos réponses se limitent souvent aux prédateurs comme les lions, les tigres et les ours. Rarement, nous nommerions un oiseau que nous pensons être dangereux. Cependant, il existe un oiseau nommé Casoar, qui est considéré comme l’espèce d’oiseau la plus dangereuse. Il a la capacité de tuer les humains en pénétrant ses griffes acérées dans la peau.

Une de ces rencontres fatales entre un garde forestier du nord du Queensland, en Australie, et un casoar a laissé les internautes horrifiés. La vidéo a été téléchargée sur les réseaux sociaux par un garde nommé Cameron Wilson.

Wilson est gardien principal dans le Queensland. Un jour fatidique, il patrouillait avec son équipe dans la péninsule Northern Cape York du Queensland. Il a rappelé que, alors qu’il était sur son quad, il s’est soudainement rendu compte qu’un casoar le poursuivait, lui et son équipe, par derrière.

En regardant l’oiseau dangereux accélérer avec le véhicule, Wilson a commencé à accélérer son vélo. Après une chasse et une course obsédantes, Wilson a réussi à maîtriser l’oiseau casoar. Rappelant la rencontre sauvage, Wilson a déclaré que si l’oiseau les avait rattrapés, de nombreux membres de son équipe auraient été grièvement blessés ce jour-là.

Les amis de Wilson ont établi des similitudes entre son expérience meurtrière et la

des films Jurassic Park qui font monter l’adrénaline. Wilson a ajouté qu’il était reconnaissant à

être en vie ce jour-là. Bien que l’oiseau casoar n’attaque généralement pas

humains, cela aurait pu nuire à Wilson et aux autres ce jour-là.

Pesant 60 kilogrammes et mesurant jusqu’à 2 pieds, les casoars se trouvent principalement dans les forêts tropicales humides du nord-est du Queensland. Ils sont considérés comme des créatures timides. Cependant, lorsqu’ils se sentent menacés, ces oiseaux peuvent charger leur ennemi et blesser gravement une personne. Les casoars sont des espèces menacées.

Selon le Guinness Book of World Records, un habitant de Floride âgé de 75 ans a été attaqué par un casoar le 12 avril 2019. Bien qu’il ait été immédiatement transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures.

