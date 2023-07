L’expérience de mort imminente de Tatum O’Neal couronne la vie de toxicomanie, d’abus et de relations instables

Tatum O’Neal se remet toujours de son expérience de mort imminente il y a trois ans, lorsqu’elle a fait une overdose d’analgésiques, d’opiacés et de morphine et a eu un accident vasculaire cérébral qui l’a mise dans le coma pendant six semaines et l’a laissée avec une aphasie persistante.

La femme de 59 ans a lutté contre la sobriété depuis son adolescence, a grandi à Hollywood et s’est retrouvée mêlée à un mariage instable et à une séparation et une réconciliation continues avec son père, l’acteur Ryan O’Neal.

« J’ai eu une vie dure, dure, dure, dure », a déclaré O’Neal à People dans une récente interview à propos de son rétablissement. « Et je pleure rarement, mais je pleure beaucoup plus ces derniers temps. Mais c’est une très bonne chose pour ma vie en général car je continue d’avancer dans ma vie. »

À seulement 10 ans, O’Neal a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans « Paper Moon », toujours le plus jeune acteur de l’histoire à le faire.

Dans le film, elle incarne une jeune orpheline qui s’associe à l’escroc de Ryan pour escroquer les gens avec de l’argent, se faisant souvent passer pour un duo père-fille dans leur escroquerie.

Sa carrière s’est poursuivie après sa victoire et elle a joué dans des films comme « The Bad News Bears », « International Velvet » et « Little Darlings ».

Cependant, dans les coulisses, sa vie de famille était difficile.

Son père, Ryan, a admis dans une interview accordée à Vanity Fair en 2009 que l’Oscar de sa fille avait provoqué des tensions au sein de la famille.

« Tout le monde détestait tout le monde à cause de cet Oscar », a-t-il déclaré.

La mère de Ryan et Tatum, Joanna Moore, s’est mariée en 1963 et a ensuite divorcé en 1966. Tatum et son frère, Griffin, ont vécu avec Moore jusqu’en 1970, lorsque Moore a perdu la garde de ses enfants après une arrestation pour conduite en état d’ébriété. Moore avait des problèmes chroniques d’abus d’alcool et de drogues et a été arrêté plusieurs fois pour conduite en état d’ébriété. Elle est décédée en 1997 d’un cancer du poumon.

Tatum et son frère sont allés vivre avec Ryan après que Moore ait perdu la garde. Dans son autobiographie de 2001, Tatum a allégué qu’elle avait subi des violences physiques et émotionnelles de la part de son père, qui consommait également de la drogue.

Selon ses mémoires de 2001, « A Paper Life », elle a envisagé de se suicider après avoir prétendument surpris son père au lit avec Melanie Griffith lors d’un voyage en Europe et a ensuite été agressée par l’ami trafiquant de drogue de son père.

Ryan a nié aucune des allégations. Dans le profil Vanity Fair de 2009, Tatum a déclaré : « Il a parfaitement le droit d’être en colère contre le livre ; aucun parent ne veut entendre son enfant dire des conneries à son sujet. Mais ce que j’ai écrit dans le livre était vrai.

« Je me bats contre la drogue, mais je suis une personne forte et indépendante, et je me bats pour moi-même, et mon père et moi nous nous battons. Quand j’avais 16 ans, lui et Farrah ont emménagé ensemble. Et après ça, je voyais mon père périodiquement. Et ça m’a pris beaucoup de temps pour m’en remettre.

Ryan aurait laissé Tatum et Griffin seuls chez eux pour rester avec Farrah Fawcett, avec qui il a ensuite eu un enfant, Redmond O’Neal.

Au fil des ans, le père et la fille ont fait des tentatives de réconciliation.

En 2011, ils sont apparus ensemble dans une docu-série pour OWN, le réseau d’Oprah Winfrey, intitulé « Ryan et Tatum : The O’Neals », mais les choses sont restées difficiles.

Dans une interview accordée à Winfrey en 2015, O’Neal a déclaré: « J’avais une psychiatre, le Dr Beatriz Foster. Elle est la seule qui m’a dit, quand j’avais environ 14 ans, ‘Je ne pense pas que ton père ait une bonne influence sur toi.’ Je n’avais jamais entendu ça auparavant, même s’il me frappait, me battait et me donnait des coups de tête depuis des années. Au moment où j’ai atteint la puberté, Ryan ne m’aimait pas. Point. Mais il ne voulait pas me laisser Alors, il m’a laissé à la maison de la plage [in Malibu] et est parti avec Farrah [Fawcett]. Mais j’avais ce drôle d’instinct de survie. »

Les choses semblent aller mieux entre le père et la fille maintenant.

Son fils, Sean McEnroe, a partagé une photo fin 2020 montrant la famille ensemble – Tatum, Ryan et ses trois enfants – Sean, Kevin et Emily – avant que le monde n’apprenne l’overdose et le coma d’O’Neal.

Dans la légende, il a écrit que la dernière fois qu’ils étaient tous ensemble, c’était lors d’une projection anniversaire de « Paper Moon » en 2003.

« Je pourrais pleurer des larmes de gratitude que tout le monde sur cette photo soit toujours en vie et que nous ayons tous pu nous retrouver après tant d’années de difficultés », a-t-il écrit. « Toute la côte ouest brûle, mais si les O’Neal peuvent se réconcilier, vraiment tout est possible. »

Dans une publication Instagram plus tôt cette année, Tatum a partagé une photo récente d’elle assise à côté de Ryan avec son bras autour de lui, lui souhaitant un joyeux anniversaire dans la légende.

Son enfance incertaine a conduit Tatum à commencer à consommer de la cocaïne à 15 ans.

« J’avais l’impression de ne valoir rien », avait-elle déclaré à l’époque.

Elle a dit qu’elle était une toxicomane à part entière à l’âge de 20 ans. C’était aussi à peu près au moment où elle a commencé à sortir avec John McEnroe.

« Il était très beau. Je pensais qu’il était charmant. … C’était une sorte d’attirance chimique ou physique, un coup de foudre », a déclaré O’Neal au point de vente en 2004.

Le couple s’est marié peu de temps après la naissance de leur premier enfant, Kevin, en 1986, et ils en ont eu deux autres ensemble, Sean et Emily.

Le mariage a duré jusqu’en 1994, date à laquelle le couple a divorcé après avoir été séparé pendant deux ans.

O’Neal a allégué plus tard que le tempérament notoire de McEnroe s’était étendu à la maison et a affirmé qu’il était violent envers elle.

« Il passerait toute sa rage sur moi », a-t-elle déclaré dans l’interview d’ABC en 2004.

McEnroe a nié ses affirmations et a publié sa propre autobiographie, « You Cannot Be Serious », qui comprenait des discussions sur sa consommation de drogue.

Après le divorce, O’Neal et McEnroe ont partagé la garde jusqu’à ce qu’elle commence à consommer de l’héroïne et qu’elle entre et sorte des centres de désintoxication.

En 2008, elle a été arrêtée pour avoir acheté de la drogue près de son appartement à Manhattan et a été accusée d’un délit de possession criminelle d’une substance contrôlée. Elle a par la suite plaidé coupable de conduite désordonnée et a été condamnée à passer deux demi-journées dans un programme de traitement de la toxicomanie.

« Il n’y a pas de bonne parentalité si vous êtes sous l’influence de drogues. Je le savais », a-t-elle déclaré dans une interview au New York Times en 2015.

McEnroe est marié à la chanteuse Patty Smyth depuis 1997, et bien qu’ils n’interagissent pas souvent, Tatum a eu des mots gentils pour la star du tennis dans une interview CBS Sunday Morning 2020.

« Les moments les plus heureux de ma vie ont été les moments où j’étais marié », a déclaré O’Neal dans l’interview. « Parfois, nous pensons que nous prenons la bonne décision, et peut-être que ce n’est pas le cas. Et je dois vivre avec ça aussi. »

En 2015, O’Neal a révélé à People qu’elle « sortait principalement avec des femmes récemment », mais n’a pas étiqueté sa sexualité. « Je ne suis ni l’un ni l’autre », a-t-elle déclaré.

« Je pense que les femmes sont les créatures les plus incroyables sur terre », a ajouté O’Neal. « Ils sont doux et aussi plus intelligents que les hommes que j’ai rencontrés récemment. Je n’ai pas de stable en ce moment, mais j’ai hâte d’y être. »

Depuis son surdose et son accident vasculaire cérébral en mai 2020, O’Neal s’est concentrée sur la récupération de ses capacités de lecture, d’écriture et d’élocution après avoir souffert d’aphasie. Elle a noté dans son entretien avec People qu’elle « ne sait pas encore vraiment lire et écrire », mais qu’elle prend tout un jour à la fois.

La sobriété est son autre grande priorité.

« Être sobre, c’est avancer et non reculer. Je ne veux plus boire, je ne veux plus consommer », a-t-elle déclaré dans une interview vidéo avec People. « Mais je vais beaucoup mieux à ce sujet, je fais tellement de réunions. Je suis impressionné par moi-même à ce sujet.

« J’ai essayé de devenir sobre toute ma vie. Chaque jour, j’essaie. »

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.