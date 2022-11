L’expérience de mort imminente de la star de I’m A Celebrity Jill Scott révélée – et comment cela l’a presque empêchée de faire le show

L’expérience de mort imminente de la star de I’M A Celebrity Jill Scott l’a presque empêchée de participer à l’émission à succès.

La star de la Lionne, 35 ans, pensait qu’elle allait mourir dans un avion avec ses coéquipiers lors de la Coupe du monde 2019 en France.

À l’époque, l’avion a commencé à piquer du nez et les joueurs ont dû téléphoner à leurs proches pour leur dire au revoir.

L’avion a touché et une poche d’air laissant l’équipe malade alors que le pilote tentait d’empêcher l’avion de s’écraser.

S’ouvrant sur l’épreuve terrifiante, la star de I’m A Celebrity, âgée de 35 ans, a déclaré: «Nous avons failli tomber. C’était vraiment mauvais. C’était la coupe du monde en France.

“Même le pilote a dit que cela ne lui était jamais arrivé en 30 ans. Avant que quelqu’un dise que c’était une poche d’air ou une poche météo, c’était quelque chose de pire.

« Toutes nos têtes se sont levées. A l’époque on écoutait de la musique et on parlait d’une chanson de James Morrison [Love is Hard]. Sur 3 000 chansons [on Leah’s iPod, which was on shuffle] cette chanson est venue ensuite, puis cette histoire d’avion s’est produite et j’ai pensé: ‘C’est censé être, nos vies sont finies.’

“Mais pour être honnête, quand c’est arrivé à l’avion, je n’ai pas eu peur parce que j’écoutais la chanson. Tout le monde envoyait des textos à la maison et sonnait à la maison dans l’avion. C’était tellement mauvais. Nous étions comme, [singing] « L’amour est difficile, si c’était facile, cela ne voudrait rien dire. »

« Les gens étaient malades. Nous avons eu beaucoup de vols ce voyage, mais après cela, l’un des membres du personnel n’a pas volé [again]. Je suis éternellement reconnaissant à Leah pour ce moment.

Jill était assise à côté de la capitaine anglaise Leah Williamson, et Leah l’a distraite avec des magazines – quelque chose dont Jill dit qu’elle est « éternellement reconnaissante ».

Jill est toujours assise à côté [England goalkeeper] carly [Telford], mais Carly en avait assez de Jill sur ces vols. C’était comme notre cinquième vol. J’avais des magazines dans mon sac et je savais que Jill était nerveuse, alors je les lui ai donnés [for the crosswords].

“Alors que nous marchions sur le vol, l’avion était minuscule, alors Carly disait en gros:” Elle va être un cauchemar. Alors je me suis dit: ‘J’ai ça, je vais m’asseoir et les faire avec elle.’

“L’avion vient de tomber en plein vol. Il a touché cette poche d’air. Le pilote a dû en sortir, alors il a largué l’avion.

“Quelqu’un a crié à l’arrière de l’avion : ‘On va tomber !’

« L’hôtesse de l’air s’est laissée tomber sur le siège et le chariot était gratuit pour tous. J’allais tout à fait bien et je me disais : ‘Eh bien, ce qui sera sera’. “

Malgré sa peur, la star a réussi à faire le long vol vers l’Australie pour participer à l’émission.

Il reste neuf camarades de camp en compétition pour être couronné I’m A Celeb King or Queen et les bookmakers ont déjà leurs favoris, dont Jill fait partie.

Selon PaddyPower au 21 novembre 2022, l’acteur des Hollyoaks Owen Warner est le favori pour gagner I’m A Celeb, avec une cote de 10/11.

Sur ses talons, la deuxième célébrité la plus en vue est Jill, avec une cote de 15/8.