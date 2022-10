L’expérience de LinkedIn a changé les perspectives d’emploi de millions de personnes – et elle soulève des signaux d’alarme : experts en confidentialité

Une étude de cinq ans menée par LinkedIn sur près de 20 millions de ses utilisateurs soulève des signaux d’alarme éthiques, car certains participants inconscients à l’expérience sociale ont probablement vu leurs opportunités d’emploi réduites, suggèrent des experts en confidentialité des données et en ressources humaines.

La plate-forme de réseautage en ligne et de médias sociaux a fait varier au hasard le nombre de connaissances fortes et faibles présentes dans les suggestions des utilisateurs “People You May Know” pour tester une théorie de longue date : que les gens sont plus susceptibles d’obtenir un nouvel emploi grâce à des connaissances éloignées qu’ils ne le sont. contacts étroits.

L’étude qui en résulte, publié dans Science Magazine le 15 septembre, par des chercheurs de LinkedIn, du MIT, de Stanford et de Harvard, a confirmé l’idée : les utilisateurs montrés des contacts avec lesquels ils n’avaient que 10 amis communs doublaient leurs chances de trouver un nouvel emploi, par rapport à ceux montrés aux personnes ayant 20 amis communs.

Mais cela signifie également que les utilisateurs de LinkedIn dont les algorithmes ont été inondés de “contacts étroits” – ceux qui ont 20 amis communs ou plus – se sont connectés avec moins d’opportunités via le site de réseautage.

Compte tenu des conséquences possibles, il est peu probable que de nombreuses personnes consentent sciemment à ce que leur réseau et leurs moyens de subsistance soient manipulés comme ils l’ont été pour l’étude, a déclaré Jonathon Penney, professeur de droit dont les recherches portent sur Internet, la société et la politique des données à Osgoode Hall de l’Université York. Faculté de droit.

“Pas question qu’ils aient consenti”

C’était “un grand nombre de personnes qui pourraient être négativement affectées en termes de perspectives d’emploi simplement à cause de cette étude”, a déclaré Penney à propos des 20 millions de sujets. Plus de cinq millions de participants seraient originaires d’Amérique du Nord lors de la phase 2019 de l’étude.

“La plupart des utilisateurs, si vous leur demandiez, diraient qu’il n’y a aucun moyen qu’ils aient consenti à ce genre d’étude… J’ai de réelles inquiétudes concernant l’éthique.”

Jonathon Penney est professeur de droit dont les recherches portent sur Internet, la société et la politique des données à la Osgoode Hall Law School de l’Université York. Il dit que l’étude de LinkedIn soulève des préoccupations éthiques. (Soumis par Jonathon Penney)

Alors que les universitaires sont tenus de respecter des normes rigoureuses d’éthique et de divulgation, il n’est pas inhabituel pour les entreprises de marketing ou de médias d’utiliser un algorithme pour évaluer le succès de nouveaux produits ou services. Il s’agit d’un processus connu sous le nom de test A/B, dans lequel les utilisateurs ont accès à différents outils ou expériences en ligne pour analyser la façon dont une personne s’y engage.

Dans un courriel à CBC News, un porte-parole de LinkedIn a déclaré que la société espérait utiliser les données pour personnaliser ses services.

“Grâce à ces observations, nous avons pu déterminer que vous êtes plus susceptible d’obtenir un emploi d’une connaissance que de votre meilleur ami”, a déclaré LinkedIn dans un e-mail. “Nous avons hâte de voir comment l’étude aide les entreprises, les recruteurs et les demandeurs d’emploi à changer notre façon de penser le marché du travail.”

Une politique de confidentialité globale

Bien que l’entreprise n’ait jamais informé ses utilisateurs de l’expérience alors qu’elle était en cours, sa politique de confidentialité stipule que LinkedIn peut utiliser les profils des membres pour effectuer des recherches.

Mais les experts de la confidentialité en ligne qui ont parlé à CBC News suggèrent que les politiques de confidentialité standard sur lesquelles les gens cliquent lors de leur inscription à une plateforme en ligne donnent aux entreprises trop de latitude dans la façon dont elles utilisent les informations des gens.

LinkedIn a déclaré à CBC dans un courriel qu’il avait mené l’étude afin d’avoir de meilleures informations sur la mise en relation des demandeurs d’emploi et des recruteurs. (LinkedIn)

En fait, le principe de limitation de la finalité de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du Canada stipule que les données des utilisateurs ne peuvent être utilisées qu’aux fins déclarées au moment de la collecte — mais les entreprises repoussent souvent les limites, a déclaré Ignacio Cofone, Canada Research Chaire en droit de l’intelligence artificielle et gouvernance des données à l’Université McGill.

“Le problème … est que les entreprises savent très rarement dans quel but elles vont utiliser les données plus tard”, a déclaré Cofone dans une interview.

A ce titre, « l’évolution du droit dans les affaires a permis des finalités très larges [of user profile use].”

L’étude de LinkedIn “illustre parfaitement à quel point le sens du consentement est vide dans nos interactions en ligne pour les entreprises”, a poursuivi Cofone. Par exemple, il faudrait 250 heures à quelqu’un pour lire le nombre moyen de politiques de confidentialité qu’il accepte en un an, a-t-il dit – et ces politiques changent souvent unilatéralement.

Penney a déclaré qu’il reconnaissait le but de l’étude de LinkedIn : un regard pratique sur les mégadonnées et le comportement humain. Et l’étude avait été soumise à un comité d’examen institutionnel pour la recherche sur des sujets humains, contrairement à L’expérience psychologique cachée de Facebook en 2014 qui a déclenché une enquête des autorités britanniques de protection des données.

Néanmoins, Penney a déclaré qu’accepter une politique de confidentialité longue et intentionnellement vague lors de l’enregistrement n’est pas la même chose que le “consentement éclairé” requis pour les études typiques sur des sujets humains – en particulier celles qui peuvent avoir des conséquences réelles.

Il y a souvent des obstacles importants que les études de niveau universitaire doivent franchir pour mener des recherches sur des sujets humains, a déclaré Penney. “Il faut être très [precise] sur l’étude et ses objectifs. S’il y a une sorte de tromperie, il y a souvent des garanties supplémentaires qui doivent être mises en place.”

Il a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que LinkedIn pourrait utiliser leur étude pour tester de nouvelles avenues de profit.

“Vous pouvez facilement imaginer que le type d’affordance de conception que LinkedIn teste pourrait être utilisé pour le biais d’intention, où les meilleurs emplois [and] les opportunités d’embauche sont acheminées vers les utilisateurs les plus riches », a déclaré Penney.

Favoriser les utilisateurs les plus riches

La plate-forme a déjà fait un changement notable pour offrir des avantages aux utilisateurs payants au cours des cinq dernières années, a déclaré Neil Wiseman, consultant principal pour les services de recrutement et de ressources humaines Pivotal à Mississauga, qui utilise LinkedIn dans son travail.

L’abonnement premium de LinkedIn, à partir de 30 $ par mois, permet aux utilisateurs de contacter directement n’importe qui sur la plateforme. Ceux qui ont des comptes gratuits, quant à eux, ne peuvent contacter que les personnes avec lesquelles ils se sont connectés.

“Quand les gens tendent la main [via LinkedIn Premium], j’essaie de leur donner quelque chose de valeur. Ils prennent le temps et ils paient pour me contacter », a déclaré Wiseman. Et il note que ceux qui contactent directement une entreprise ou un responsable du recrutement voient généralement plus de succès sur le marché du travail.

S’appuyer sur les algorithmes

Refer HR, une firme de recrutement qui a servi 42 entreprises clientes depuis son ouverture à Vancouver en 2019, parcourt également LinkedIn à la recherche de candidats potentiels à l’embauche, a déclaré le directeur général Kobe Tang. Les recommandations faites par les algorithmes de LinkedIn jouent un rôle important dans sa recherche et son embauche éventuelle, a-t-il déclaré.

Le site de réseautage était également un espace essentiel pour les travailleurs canadiens de la technologie à la suite de licenciements importants par Shopify, Wealthsimple, Hootsuite et Unbounce en 2022, a déclaré Rob Gido, directeur marketing de Refer HR.

“Ajout de soi-disant plus faibles [connections] améliore définitivement vos chances de trouver de nouvelles opportunités et un nouveau travail », a déclaré Gido.

Ignacio Cofone, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit de l’intelligence artificielle et la gouvernance des données à l’Université McGill, affirme que les lois sur la protection de la vie privée devraient avoir des réglementations plus strictes concernant l’obtention du consentement sur la façon dont les entreprises utilisent les données des personnes. (Ignacio Cofone)

Le Commissariat à la protection de la vie privée (OPC) a déclaré dans un courriel qu’il n’avait pas reçu de plainte concernant l’étude, mais que si c’était le cas, cela pourrait déclencher une enquête.

Mais Cofone et Penney ont déclaré que la clémence de la législation canadienne sur la protection de la vie privée en matière de consentement est un signe de la façon dont la loi est moins rigoureuse que ses homologues du monde entier. La politique générale de confidentialité des données de l’Union européenne a été mise à jour deux fois depuis la promulgation de la législation canadienne il y a 22 ans, alors que la loi sur la protection des personnes de ce pays n’a connu aucun changement majeur au cours de cette période.

Penney a déclaré qu’il aimerait voir des modifications législatives qui donnent au commissaire fédéral à la protection de la vie privée plus de pouvoirs d’enquête et d’application – et qui limitent la façon dont les politiques de confidentialité des entreprises peuvent être utilisées en ce qui concerne les données personnelles, a déclaré Penney.

La loi devrait être mise à jour pour refléter les droits fondamentaux des utilisateurs – et plutôt engager la responsabilité des entreprises qui les respectent, a déclaré Cofone. Si l’emploi devait être lésé par l’utilisation par une entreprise du profil d’un utilisateur, par exemple, “nous ne devrions pas les exonérer de responsabilité simplement parce qu’ils ont l’illusion du consentement”, a-t-il déclaré.

“Si les Canadiens ne sont pas satisfaits d’être des cobayes dans une étude de plate-forme comme celle-ci, ils devraient voter avec leurs pieds pour le parti qui propose des lois plus solides sur la protection des données et la vie privée”, a déclaré Penney.

“Les politiciens devraient prêter attention à ce problème … ces types de pratiques de plate-forme peuvent enraciner les inégalités sociales et économiques.”