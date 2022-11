L’expérience de Deschamps échoue alors que la France terne perd

AL RAYYAN, Qatar – La France était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, mais l’entraîneur Didier Deschamps ne sera pas satisfait de la manière dont ils ont perdu 1-0 contre la Tunisie.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Wahbi Khazri a marqué le seul but du match à la 58e minute, et la deuxième chaîne de Deschamps, avec la plupart de ses noms vedettes au repos, n’a rien fait pour pousser leur cas pour une place dans l’équipe.

– Pourquoi le VAR a refusé le but de Griezmann pour hors-jeu

Antoine Griezmann avait un but controversé refusé par le VAR à la fin des huit minutes de temps additionnel, mais en vérité la France ne méritait rien de tirer du match contre une équipe tunisienne qui rentrera désormais à la maison.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. L’expérience de Deschamps échoue

Alors que la France était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et presque assurée de la première place du groupe, ce match n’avait effectivement aucun sens pour Deschamps. L’entraîneur-chef de la France a donc décidé de l’utiliser comme une grande expérimentation.

Deschamps a apporté neuf changements à l’équipe qui avait battu le Danemark de manière si convaincante samedi, laissant Kylian Mbappe, Griezmann et Theo Hernandez sur le banc. Seuls Raphaël Varane et Aurélien Tchouameni ont conservé leur place dans le onze de départ. Cependant, la rotation n’est pas le problème ici, c’est que le système était complètement faux. Les Bleus n’avaient aucune structure et étaient partout.

Le 4-3-3 avec Matteo Guendouzi comme ailier gauche et Eduardo Camavinga comme arrière gauche n’a pas fonctionné du tout. C’était déséquilibré, et les joueurs semblaient perdus. Il y a quatre ans en Russie, Deschamps a également tout changé pour le troisième match de groupe contre le Danemark, et le match nul 0-0 a été le pire match de ce tournoi. Il a recommencé. Cette fois, son équipe a perdu, il n’a rien appris et son expérience s’est retournée contre lui.

– Scénarios : permutations pour les huit groupes

Eduardo Camavinga n’a pas réussi à impressionner pour la France au milieu de terrain. Manuel Reino Berengui/DeFodi Images via Getty Images

2. Profondeur, quelle profondeur ?

Ce match a également été l’occasion pour certains joueurs français de montrer à leur entraîneur de quoi ils étaient faits dans un contexte de Coupe du monde et qu’ils pouvaient se battre pour une place dans le onze de départ. Eh bien, cela n’a pas fonctionné non plus.



1 Connexe

Hormis le superbe Ibrahima Konaté à l’arrière et, dans une certaine mesure, Randal Kolo Muani, qui s’est beaucoup essayé et a eu quelques bonnes touches devant, tous les autres nouveaux venus ont réalisé des performances désastreuses.

Camavinga, bien que dans une position d’arrière gauche très inhabituelle, a fait un peu un cauchemar. Mais Youssouf Fofana, auquel Deschamps tient beaucoup, a également eu un choc dans sa position normale au milieu de terrain et a raté une grosse occasion d’impressionner. Il en va de même pour Kingsley Coman, qui est en concurrence avec Ousmane Dembele pour une place de titulaire sur l’aile droite mais qui était médiocre. Jordan Veretout a été abject au milieu de terrain, et Matteo Guendouzi s’est positionné en ailier gauche (puis droit) et, totalement décalé, déçu. Axel Disasi, pour sa première sélection, a joué arrière droit et n’en a pas fait assez non plus. Ce fut une soirée de déceptions dans l’ensemble, tant au niveau du résultat que des performances individuelles et collectives.

Groupe D généraliste O ré L GD STP 1 – France 3 2 0 1 +3 6 2 – Australie 3 2 0 1 -1 6 3 – Tunisie 3 1 1 1 0 4 4 – Danemark 3 0 1 2 -2 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

3. Khazri, une touche de classe

Quel joueur ! Où en serait la Tunisie dans ce groupe si Khazri avait été en pleine forme dès le début du tournoi ? Sûrement en huitièmes de finale. Les minutes de Khazri ont été limitées à cause de blessures et il n’a pu jouer qu’une heure dans ce match. Mais le capitaine et, même pas en pleine forme, les a menés à une célèbre victoire contre les champions du monde en titre.

Khazri a encaissé son superbe but avec tout le flair et la technicité qu’il possède. Son toucher est excellent, que ce soit avec son pied droit préféré (comme on peut le voir sur ses livraisons de balles mortes) ou avec son gauche comme la demi-volée que Mandanda a eu du mal à parer en première mi-temps. Il est un leader, un guide et un artiste. Il est aussi sans aucun doute le meilleur joueur tunisien. A 31 ans, ce pourrait bien être la dernière Coupe du monde pour l’attaquant de Montpellier et il rêvait de qualifier son pays pour les huitièmes de finale. Il a fait sa part contre la France, le pays où il est né. C’est dommage que son tournoi soit maintenant terminé pour lui mais la Tunisie ne pourrait tout simplement pas le faire sans lui.

Notes des joueurs

Tunisie: Aymen Dahmen 5, Yassine Meriah 6, Nader Ghandri 6, Montassar Talbi 6, Wajdi Kechrida 5, Ellyes Skhiri 7, Aissa Laidouni 6, Ali Maaloul 6, Anis Ben Slimane 6, Mohamed Ali 6, Ben Romdhane 5, Ghaylen Chaaleli 5, Wahbi Khazri 7

Sous-titres : Issam Jebali 4, Ghaylen Chaaleli 5, Ali Abdi 5

France: Steve Mandanda 4, Axel Disasi 3, Raphaël Varane 4, Ibrahima Konaté 7, Eduardo Camavinga 3, Youssouf Fofana 3, Aurélien Tchouameni 6, Jordan Veretout 3, Kingsley Coman 4, Randal Kolo Muani 5, Matteo Guendouzi 4

Sous-titres : William Saliba 5, Adrien Rabiot 5, Antoine Griezmann 5, Ousmane Dembélé 4, Kylian Mbappé 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Ibrahima Konaté

Le défenseur central de Liverpool a été excellent tout au long du match. Il a remporté 93% de ses duels (13 sur 14), complété 99% de ses passes (71 sur 72) dont neuf dans le dernier tiers tunisien. Il a été un roc aux côtés de Varane puis de Saliba. Il n’a commis aucune faute dans ce match mais a récupéré le ballon cinq fois. Très impressionnant!

Ibrahima Konaté était l’un des rares points lumineux pour la France. Ryan Pierse/Getty Images

Le pire : Youssouf Fofana

Le milieu de terrain monégasque a eu l’occasion d’impressionner Deschamps mais il a totalement échoué. Il a été dépassé, a perdu le ballon trop souvent (seulement 79% de passes précises) et a continué à prendre les mauvaises décisions. Jouer aux côtés de son ami et ancien coéquipier Tchouameni aurait dû l’aider, mais au lieu de cela, il s’est effondré.

Faits saillants et moments marquants

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Le sélectionneur tunisien Jalel Kadri, sur la victoire : “C’est mitigé car on est content de battre une équipe comme la France… On peut être fier et repartir la tête haute, mais c’est une victoire amère.

“Cela aurait été beau de battre la France et d’atteindre les huitièmes de finale. C’est de notre faute si nous n’avons pas fait ce que nous devions faire avant.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Les champions en titre n’ont perdu que trois fois contre une équipe africaine lors de la Coupe du monde, et deux de ces trois cas ont été la défaite de la France contre une ancienne colonie française (2002 contre le Sénégal ; 2022 contre la Tunisie.)

– Avant cette édition, l’Australie n’avait gardé qu’une seule feuille blanche à la Coupe du monde – un match nul 0-0 en 1974 contre le Chili. Ils en ont désormais deux dans le tournoi 2022.

– Le Tunisien Wahbi Khazri est le premier joueur africain de l’histoire de la Coupe du monde à marquer lors de trois titularisations consécutives, alors qu’il a été directement impliqué dans chacun des cinq derniers buts de la Tunisie lors du tournoi (trois buts, deux passes décisives).

Suivant

Tunisie: La victoire de l’Australie sur le Danemark a signifié que les efforts de la Tunisie n’ont servi à rien, et ils rentrent maintenant chez eux.

France: Didier Deschamps emmène son équipe à Doha et au stade Al Thumama dimanche, où Les Bleus rencontreront les vainqueurs du groupe C. Ils découvriront leurs adversaires en huitièmes de finale plus tard mercredi.