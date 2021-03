Le manager de l’équipe nationale masculine américaine, Gregg Berhalter, a fait de nombreuses expériences pendant son mandat. Quarante-trois joueurs ont fait leurs débuts internationaux depuis que Berhalter a pris le relais en décembre 2018. Lors de la victoire 2-1 de dimanche contre l’Irlande du Nord, Berhalter s’est engagé dans un autre type d’expérience, avec une ligne de fond à trois.

Compte tenu des enjeux relativement faibles, il était judicieux de la part de Berhalter d’essayer l’alignement. Le changement de formation équivaut certainement à un regard différent et donnera aux futurs adversaires quelque chose à penser dans les mois à venir. Cela correspond également à certains aspects du personnel américain. Les États-Unis ont un embouteillage de défenseurs centraux de capacités comparables, et il en va de même pour les milieux de terrain centraux. Cela permet également à des arrières comme Antonee Robinson et Sergino Dest – dont les compétences sont orientées vers le côté offensif du jeu – d’avancer. Et ce n’est pas la première fois que Berhalter sort la formation, après l’avoir fait lors d’un match amical contre la Jamaïque avant la Gold Cup 2019.

Sans surprise, il y a eu des périodes de fluidité, les États-Unis détenant la grande majorité de possession. Une première séquence a vu Christian Pulisic libérer Robinson au plus profond de l’aile gauche, seulement pour que la livraison de Robinson ait raté un trio de cibles dans la surface.

Pulisic et Giovanni Reyna ont tous deux semblé animés dans le match, ce dernier ouvrant le score à la 30e minute, et Pulisic ajoutant l’éventuel vainqueur du match depuis le point de penalty juste avant l’heure. Plus important encore pour Pulisic, il avait l’air plus libre que contre la Jamaïque. La question de savoir combien cela dépend de la formation est à débattre, mais c’était bien de voir enfin les deux joueurs impressionner au sein de la même équipe.

Les performances de Pulisic donneront l’assurance que même si les choses ne se passent pas bien au niveau du club, il peut toujours fournir le type de présence offensive dynamique dont les États-Unis ont besoin. Bien que pour Berhalter, Pulisic a également contribué hors du ballon.

« Oubliez tous les trucs formidables qu’il fait sur le ballon, il vient de concourir aujourd’hui », a déclaré Berhalter à propos de Pulisic. « Et quand il est dans ce type de mode, vous savez, c’est juste un joueur incroyable et c’est ce dont j’étais le plus heureux aujourd’hui, c’était son pressage implacable. Il a juste continué et continué et puis vous savez qu’il est si bon. le ballon, il peut déséquilibrer l’équipe et pour moi, il a eu une très bonne performance dans l’ensemble. «

Gregg Berhalter a montré une future ride potentielle en jouant avec trois à l’arrière contre l’Irlande du Nord. Photo de David Fitzgerald / Sportsfile via Getty Images

Mais il y avait aussi des moments difficiles pour les Américains. L’une des conditions requises pour jouer à trois à l’arrière est que les arrières centraux et le milieu de terrain doivent être bien rangés sur le ballon, et en première mi-temps, il y a eu suffisamment d’erreurs de la part de ce groupe pour que les États-Unis paraissent vulnérables en transition. À plus d’une occasion, il n’a fallu qu’une ou deux passes pour mettre un attaquant d’Irlande du Nord dans une situation face à face avec un défenseur américain, y compris une séquence à la 38e minute au cours de laquelle Shayne Lavery a forcé un arrêt en plongée de Zack Steffen. .

Berhalter a noté que sans vouloir trouver d’excuses, les conditions sur le terrain à Windsor Park étaient difficiles. Bien sûr, les États-Unis peuvent s’attendre à plus de la même chose lors des qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF, et Berhalter a noté que les chiffres d’affaires ont mis son équipe en difficulté.

« C’était difficile et nous manquions un peu de cette précision sur le ballon, et c’est pourquoi nous avons eu quelques chiffres d’affaires », a-t-il déclaré. « Ce que j’aime, c’est que les gars ont encore essayé et vous voyez en seconde période, il y a une période où nous avons vraiment pris possession du ballon et l’avons bien déplacé. Donc dans l’ensemble, satisfaits de l’effort que je pense pour exécuter. le plan de jeu. »

Certains des plus gros problèmes pour les États-Unis étaient indépendants de la formation, à savoir une propension à concéder des coups de pied arrêtés qui a fait basculer l’élan du premier semestre vers l’Irlande du Nord. C’était aussi un problème contre la Jamaïque et ce sera quelque chose pour Berhalter de garder un œil sur l’avenir.

Les États-Unis semblaient plus à l’aise et rassurés au sein de la formation après la pause à la mi-temps, et semblaient avoir le contrôle lorsque Pulisic a gagné et converti un penalty. À ce moment-là, une parade de substitutions a vu le jeu devenir un peu plus ouvert, et les États-Unis auraient vraiment dû augmenter leur avance avec une multitude de chances. Lorsque Niall McGinn a marqué sur un coup de foudre absolu sous un angle serré à la 88e minute, les derniers instants ont été nerveux, mais les États-Unis ont pu le voir.

Alors, Berhalter devrait-il réessayer la ligne arrière à trois? Il convient de noter que l’Irlande du Nord a un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Bulgarie mercredi et qu’elle allait donc économiser son énergie collective pour ce match. Cela dit, cela vaut certainement la peine d’être exploré, surtout lorsque Weston McKennie et Tyler Adams sont de retour dans le giron. Malheureusement, en dehors du match amical du 30 mai contre la Suisse, il n’y aura pas beaucoup plus d’occasions d’essayer la formation avant la Ligue des Nations en juin.

Pourtant, à travers tout cela, les États-Unis ont expérimenté et enregistré une victoire rare en Europe, ce qui en fait un autre test réussi pour Berhalter and Co.