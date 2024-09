L’expérience cinématographique devrait bénéficier d’une mise à niveau de 2,2 milliards de dollars, ainsi que du Pickleball

Les huit plus grandes chaînes de cinéma des États-Unis et du Canada ont annoncé jeudi qu’elles prévoyaient d’investir plus de 2,2 milliards de dollars pour moderniser et moderniser plus de 21 000 écrans au cours des trois prochaines années. L’investissement couvrira tout, de l’amélioration du son et de la projection à la modernisation des expériences culinaires – en plus, dans certains endroits, d’investir dans des attractions comme le pickleball et les tyroliennes.

« Dans l’ensemble du secteur, nous avons le sentiment que nous avons peut-être franchi un cap. Le public revient dans les salles de cinéma. Il y a un sentiment très positif quant à l’avenir », a déclaré Michael O’Leary, président et directeur général de la National Association of Theatre Owners. Variété.

Les projets de modernisation interviennent alors que les répercussions de la pandémie et des grèves à Hollywood continuent d’affecter le secteur des salles de cinéma, les chiffres du box-office estival étant inférieurs d’environ 13 % à ceux de l’année dernière. En outre, les spectateurs se plaignent souvent sur les réseaux sociaux que les salles sont sales ou que les sièges ou la projection sont de qualité inférieure.

O’Leary affirme que les propriétaires de cinémas veilleront à « s’assurer que les espaces communs, les halls et les zones de concession sont neufs, frais et bien entretenus ».

« Il faut s’assurer que les sièges sont confortables et qu’il y a toute une gamme d’options de sièges disponibles pour les spectateurs. Il faut s’assurer que tous ces éléments existent et que vous avez un bon éclairage, une bonne signalisation, mais aussi que dans la salle elle-même, vous avez un excellent son et une excellente projection », a-t-il déclaré.

Les chaînes de cinéma qui ont communiqué leurs objectifs d’investissement à l’OTAN sont AMC Entertainment Inc., Regal Cinemas, Cinemark USA, Inc., Cineplex, Marcus Theatres Corp., B&B Theatres, Harkins Theatres et Santikos Entertainment.

L’OTAN prévoit que les théâtres utiliseront les fonds pour la technologie de projection laser, les systèmes sonores immersifs, des sièges plus confortables, une climatisation de pointe, l’éclairage, la signalisation et la moquette.

« Les consommateurs d’aujourd’hui sont très exigeants et veulent avoir une gamme de choses à faire dans n’importe quel cadre », a déclaré O’Leary. Dans certains cas, cela signifie ajouter des terrains de pickleball, des tyroliennes, des arcades, des pistes de bowling et d’autres attractions pour occuper les spectateurs dans les complexes de cinéma, en plus des repas et des cocktails.

Le Pickleball est disponible au B&B’s Red Oak, au Texas.

Théâtres B&B

« Les consommateurs d’aujourd’hui exigent à juste titre la meilleure expérience possible lorsqu’ils visitent nos théâtres. Exploiter un théâtre aujourd’hui est une opération à forte intensité de capital », a déclaré Bob Bagby, président du comité exécutif de l’OTAN et PDG de B&B Theatres. « Cet investissement de ressources est la prochaine étape de l’engagement continu de notre secteur à faire en sorte que la fréquentation d’un théâtre reste une expérience unique et spéciale pour les générations à venir. » B&B Theatres a ouvert des salles qui proposent, entre autres, du pickleball (photo ci-dessus) et du bowling.

O’Leary a également déclaré qu’il était encouragé par le travail que font les théâtres indépendants pour revitaliser leurs communautés, comme le Playhouse Theater de New Canaan, dans le Connecticut. « Il a une atmosphère très unique », a-t-il déclaré, y compris un salon des membres à l’étage avec un bar. Fermé pendant la pandémie, il a rouvert en juin. « Ils l’ont ramené à la vie et c’est vraiment un endroit spécial », a déclaré O’Leary.