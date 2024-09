L’expérience choquante de mort imminente d’une mère en bonne santé

UN Utah La mère a lancé un avertissement à d’autres femmes apparemment en bonne santé après avoir subi une crise cardiaque sur un tapis roulant.

En mai, l’entraînement occasionnel de Justine Carter sur tapis roulant a donné lieu à une expérience choquante de mort imminente, la femme de 33 ans ayant subi une crise cardiaque 12 minutes après le début. Au début, elle a commencé à avoir un essoufflement, puis une douleur dans le dos s’est étendue à sa poitrine, et quelques instants plus tard, elle a commencé à vomir violemment.

À l’époque, Carter pensait qu’elle avait attrapé une sorte de grippe, mais les choses ont pris une tournure défavorable.

« C’est là que les choses deviennent un peu floues », a déclaré la mère Fox NewsElle a ajouté qu’elle avait appelé son mari et sa belle-mère, mais qu’elle ne se souvenait plus d’avoir eu ces conversations. « La prochaine chose que j’ai su, c’est que je me suis réveillée à l’hôpital. »

Son mari Kevin et sa belle-mère Teresa ont découvert Justine évanouie dans la salle de bain, apparemment en train de faire une crise. Une infirmière de l’hôpital Mountain View de HCA Healthcare à Payson, dans l’Utah, l’a maintenue en vie grâce à la réanimation cardio-pulmonaire. Le cœur de Justine n’a pas battu pendant 25 minutes, le sang ne circulant dans son corps que grâce à la réanimation cardio-pulmonaire.

« Tout était plutôt inquiétant », a raconté Teresa au média. « Elle avait ce que nous appelons un « rythme de pierre tombale » sur le moniteur, ce qui nous indique qu’elle était en train de faire une crise cardiaque et que son muscle cardiaque ne recevait pas assez d’oxygène. »

Une fois que les services médicaux d’urgence l’ont emmenée à l’hôpital Mountain View de HCA Healthcare, les médecins ont confirmé que Carter avait subi une dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD).

La SCAD survient lorsqu’une déchirure de la paroi d’une artère coronaire se produit. Elle peut entraîner une crise cardiaque, des troubles du rythme cardiaque ou une mort subite. Selon l’American Heart Association (AHA), les personnes atteintes de cette maladie sont généralement des femmes dans la quarantaine et la cinquantaine, qui ont tendance à se présenter comme en bonne santé. « Les scientifiques pensent qu’il est probable que plusieurs facteurs puissent être à l’origine de la SCAD, comme des anomalies des artères, des facteurs génétiques, des influences hormonales ou des problèmes inflammatoires », indique leur site Web.

Avant l’épisode, Justine a déclaré n’avoir ressenti aucun symptôme avant-coureur. Elle se souvient : « J’avais juste l’impression d’avoir un manque d’énergie ce jour-là et de ne pas me sentir au mieux de ma forme, mais je pensais que c’était simplement parce que c’était l’hiver et que le temps était nuageux dehors. »

Une semaine après la première crise cardiaque, Justine a vécu un autre événement cardiaque présentant les mêmes symptômes que la dernière fois.

Cette fois, elle a été transportée par avion à l’hôpital régional de Timpanogos de HCA Healthcare, où une équipe complète de laboratoire de cathétérisme et un chirurgien cardiothoracique étaient disponibles au cas où elle aurait besoin d’une opération à cœur ouvert.

La déchirure aortique qui avait provoqué son premier épisode avait grossi, provoquant le gonflement des parois et bloquant la circulation sanguine. L’équipe cardiaque a rétabli la circulation sanguine en utilisant un ballon pour comprimer la plaie artérielle. Ils ont ensuite implanté une petite pompe cardiaque pour soulager temporairement la pression sur le cœur de Justine pendant sa guérison.

Justine a depuis terminé cardio Elle a repris sa rééducation et peut désormais pratiquer certaines activités physiques, comme promener son chien, mais elle n’a pas été autorisée à pratiquer des activités plus intenses, comme la randonnée. Elle a déclaré que toute cette épreuve lui avait permis de remettre les choses en perspective.

« On peut vivre sa vie en ayant peur de beaucoup de choses, mais si on passe chaque jour dans la peur, on ne profitera pas de la vie », a-t-elle déclaré. « La vie est fragile et courte, alors profitez-en pour ce qu’elle est. »

Elle a également lancé un avertissement aux autres femmes apparemment en bonne santé. « Si quelque chose ne va pas, n’hésitez pas », a-t-elle averti. « Appelez simplement le 911, car beaucoup de choses peuvent être évitées si vous faites cela. »