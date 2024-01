L’expérience avec les requins aux Bahamas est temporairement fermée après qu’un garçon de 10 ans a été mordu par un requin

Une expérience de requin aux Bahamas a été temporairement fermée après qu’un garçon américain de 10 ans a été attaqué par un requin lors d’une récente excursion, a indiqué l’opérateur.

L’incident s’est produit lundi peu avant 16 heures, heure locale, à Paradise Island, a indiqué la police royale des Bahamas dans un communiqué. communiqué de presse.

Le garçon a été mordu à la jambe droite par un requin “alors qu’il participait à une expédition dans un Shark Tank dans une station balnéaire locale de Paradise Island”, indique le communiqué.

Le garçon – qui venait du Maryland – a été transporté à l’hôpital et se trouvait dans un état grave mais stable, a déclaré la police à « Good Morning America ». Le garçon reste hospitalisé mercredi, selon la police.

L’enfant se remet bien de son opération chirurgicale au Doctors Hospital de Nassau et des dispositions sont prises pour qu’il soit rapatrié par avion vers le Maryland mercredi après-midi, a déclaré un porte-parole de l’hôpital à ABC News.

PHOTO DE STOCK/Getty Images

L’incident s’est produit à la station balnéaire Atlantis Bahamas, sur Paradise Island, connue pour ses lagons marins. La station, qui semble avoir supprimé les références à ses activités avec les requins sur son site Internet, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Blue Adventures de Stuart Cove, qui a organisé l’expérience, a déclaré mercredi qu’il était “profondément attristé” qu'”un enfant ait subi une morsure de requin lors de son expérience dans l’eau”.

“Nous avons lancé une enquête interne approfondie et coopérons pleinement avec les autorités”, a déclaré Stuard Cove dans un communiqué obtenu par ABC News. “Des incidents comme celui-ci impliquant des interactions avec la vie marine, même avec les espèces de requins incluses dans cette expérience, sont rares et jamais acceptables.”

Un instructeur de plongée et un guide de plongée étaient avec l’enfant dans l’eau lorsque l’incident s’est produit, selon Cove. L’expérience restera close pendant l’enquête de l’entreprise “et pendant que nous examinerons les conclusions”, a-t-il déclaré.

L’attaque de lundi a marqué la première fois qu’il y a eu un “incident lié aux invités” au cours de l’expérience depuis que la société a commencé à la proposer en 2006, selon Cove.

Kim Darden, une invitée du complexe Atlantis, a déclaré à Eyewitness News Bahamas qu’elle avait ensuite vu la mère de l’enfant “courir et crier” et son père le porter. Il y avait une serviette enroulée autour de sa jambe “à la manière d’un garrot”, a-t-elle déclaré.

“Tout le monde essayait frénétiquement de comprendre ce qui se passait”, a déclaré Darden à Eyewitness News Bahamas. “C’était très chaotique à ce moment-là.”

La police a déclaré que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête.

En décembre, une femme de 44 ans du Massachusetts a été tuée par un requin alors qu’elle faisait du paddleboard aux Bahamas, selon la police royale des Bahamas.

Cinq personnes ont été tuées dans le monde dans des attaques de requins non provoquées en 2022 – une aux États-Unis, deux en Égypte et deux en Afrique du Sud – selon les données les plus récentes disponibles dans l’International Shark Attack File du Musée d’histoire naturelle de Floride.