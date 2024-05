L’expédition vers l’épave du Saint Graal pleine d’or et d’émeraudes commence dans la mer des Caraïbes

{{#rendered}} {{/rendered}}

Une expédition tant attendue sur une épave du XVIIIe siècle dans la mer des Caraïbes aurait commencé.

Le gouvernement colombien a lancé la semaine dernière une expédition en eaux profondes sur l’épave du San José, qui contiendrait, selon les rumeurs, une cargaison valant des milliards de dollars.

Le galion a coulé en 1708 alors qu’il se dirigeait vers Carthagène, en Colombie, après avoir été pris dans une embuscade tendue par une escadre anglaise. Les historiens estiment qu’environ 600 personnes à bord du navire sont mortes, avec très peu de survivants.

L’épave contiendrait 11 millions de pièces d’or et d’argent, ainsi que des émeraudes et d’autres marchandises de valeur. Le San José transportait des coffres remplis de bijoux et de pièces d’or lorsqu’il a coulé alors qu’il se dirigeait vers le roi Philippe V d’Espagne.

UNE FEMME EN PROMENADE TROUVE SUR UNE DÉCOUVERTE UNE FOIS PAR DÉCENNIE

L’épave avait une réputation mythique avant d’être découverte en 2015, à environ 600 mètres de profondeur. Il a été surnommé le « Saint Graal des épaves » en raison de la grande quantité d’objets de valeur qu’il contenait.

Les océanographes ont pu cartographier l’épave grâce à un équipement robotique attaché à un navire militaire. L’équipement robotique a pris des images de l’épave, montrant plusieurs pièces de monnaie déposées au fond de l’épave. Certaines pièces ont été photographiées éparpillées sur le fond de l’océan avec des coquillages.

DES CHERCHEURS DU MICHIGAN DÉCOUVRENT UNE ÉPAVE ÉTRANGE DE 1909 AU FOND DU LAC SUPÉRIEUR

En février, le gouvernement colombien a annoncé qu’il consacrerait 45 millions de dollars à l’exploration. Le trésor serait estimé à 20 milliards de dollars.

Le ministre colombien de la Culture a précédemment déclaré que la mission de l’expédition était de « revendiquer les éléments patrimoniaux pour lesquels les restes du galion devraient être valorisés ».

« L’histoire est un trésor », a ajouté le ministre Juan David Correa.

Les droits sur le trésor englouti du navire ont été revendiqués par la Colombie, l’Espagne et les États-Unis. Sa localisation exacte dans les Caraïbes est un secret d’État.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

