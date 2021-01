L’expédition de Realme Smart TV Models en Inde a augmenté de 240% au troisième trimestre 2020 avec 7,5% de part de marché

Realme a annoncé que ses livraisons de téléviseurs intelligents en Inde avaient augmenté de 240% au troisième trimestre 2020 (juillet-septembre), à ​​partir du deuxième trimestre 2020. Citant le Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker de l’International Data Corporation (IDC), le marché de la société chinoise de technologie La part a également doublé, passant de 3,2% au deuxième trimestre 2020 à 7,5% au troisième trimestre – devenant ainsi la marque à la croissance la plus rapide du pays dans le segment de la télévision intelligente, affirme la société. Realme en mai de l’année dernière avait lancé ses premiers modèles Realme Smart TV en deux tailles de 32 pouces et 43 pouces. Au quatrième trimestre de 2020, la société a de nouveau présenté le nouveau téléviseur Realme Smart SLED de 55 pouces avec une résolution 4K Ultra HD et des cadres minces sur le panneau.

Le bond significatif des livraisons de Realme TV pourrait être dû à l’ouverture de plus de marchés en Inde après la COVID-19[feminine déverrouiller les phases. La société avait également commencé à vendre ses modèles de téléviseurs intelligents Realme de 32 et 43 pouces dans 1 250 magasins hors ligne, a annoncé Realme. Au deuxième trimestre 2020, la société vendait principalement ses modèles de téléviseurs intelligents via des canaux hors ligne qui, également dans certaines régions, possédaient des COVID-19[feminine protocoles de sécurité. Notamment, la croissance des expéditions pourrait également être attribuée à la fourchette de prix du Realme Smart TV qui se situe dans la tranche de 25 000 roupies. Realme, au fil des ans, s’est fait une marque parmi les consommateurs indiens en proposant des smartphones à petit budget avec des fonctionnalités accrocheuses telles que la prise en charge de la charge rapide, quatre caméras arrière, la connectivité 5G, etc.

S’exprimant davantage sur le développement, Madhav Sheth, PDG de Realme Inde et Europe, a déclaré dans un communiqué que le marché de la télévision intelligente en Inde se développait rapidement en raison de la croissance du divertissement OTT et de l’évolution des préférences des clients. « Realme a été en mesure de répondre à ce changement croissant d’élan vers cette catégorie et a fourni à ses clients une option de style de vie technologique avec son Realme Smart TV, avec les meilleures fonctionnalités technologiques et le meilleur design dans son segment de prix », a-t-il ajouté.

Pour le moment, la société propose le téléviseur intelligent Realme de 32 pouces au prix de 13 999 roupies, tandis que le modèle de télévision de 43 pouces coûte 22 999 roupies en Inde. Sa prime, le Realme Smart TV SLED 4K de 55 pouces est livré avec un prix de Rs 39 999. La société est directement en concurrence avec Xiaomi, TCL et OnePlus qui fournissent également ses propres modèles de téléviseurs intelligents à des prix similaires.