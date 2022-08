L’expédition de céréales en Ukraine “toujours rien” au milieu d’une économie brisée, selon Zelenskyy

Le président ukrainien Volodymr Zelenskyy a rejeté l’importance de la première expédition d’exportation de céréales de son pays depuis l’invasion de la Russie, affirmant qu’il transportait une fraction de la récolte que Kyiv doit vendre pour aider à sauver son économie en ruine.

Ses commentaires pessimistes, par vidéo aux étudiants australiens mercredi, sont intervenus alors qu’une inspection du navire était terminée en Turquie avant qu’il ne continue vers sa destination finale au Liban dans le cadre d’un accord visant à atténuer une crise alimentaire mondiale.

Le navire, Razoni, a quitté lundi matin le port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire, transportant 26 527 tonnes de maïs vers Tripoli au Liban. Cela faisait suite à un accord d’exportation de céréales et d’engrais négocié par l’ONU entre Moscou et Kyiv le mois dernier – une percée diplomatique rare dans une longue guerre d’usure.

Mais Zelenskyy, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète, a déclaré qu’il fallait plus de temps pour voir si d’autres expéditions de céréales suivraient.

REGARDER | Un navire céréalier ukrainien se dirige vers le Liban après une inspection à Istanbul: Un navire céréalier ukrainien se dirige vers le Liban après une inspection à Istanbul Le premier navire céréalier à quitter l’Ukraine depuis le début de la guerre a passé une inspection multipartite mercredi à Istanbul, puis a traversé le détroit du Bosphore, en direction du Liban.

“Tout récemment, grâce à l’ONU en partenariat avec la Turquie, nous avons eu un premier navire avec la livraison de céréales, mais ce n’est toujours rien. Mais nous espérons que c’est une tendance qui va se poursuivre”, a-t-il déclaré aux étudiants.

Il a déclaré que l’Ukraine devait exporter au moins 10 millions de tonnes de céréales pour contribuer de toute urgence à réduire son déficit budgétaire, qui s’élevait à 5 milliards de dollars américains par mois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy apparaît sur un écran à l’Université nationale australienne de Canberra alors qu’elle accueillait mercredi sa discussion en ligne avec 21 universités du pays. (Tracey Nearmy/Université nationale australienne/Associated Press)

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est félicité de la première expédition de céréales mais a également déclaré qu’il ne s’agissait “que d’une première étape”.

Un haut responsable turc a déclaré que trois navires pourraient quitter les ports ukrainiens chaque jour après le départ du Razoni, tandis que le ministre ukrainien de l’infrastructure a déclaré que 17 autres navires avaient été chargés de produits agricoles et attendaient de mettre les voiles.

La guerre « a presque tué l’économie »

Connue comme le grenier de l’Europe, l’Ukraine espère exporter 20 millions de tonnes de céréales stockées dans des silos et 40 millions de tonnes de la récolte en cours, initialement d’Odessa et de Pivdennyi et Chornomorsk à proximité.

“La guerre (…) tue presque l’économie. Elle est dans le coma”, a ajouté Zelenskyy. “Le blocage des ports par la Russie est une grande perte pour l’économie.

Zelenskyy a averti à plusieurs reprises que Moscou pourrait tenter d’entraver les exportations malgré la signature de l’accord du mois dernier.

Schroeder dit que le Kremlin veut une “solution négociée”

La Russie, qui a bloqué les ports ukrainiens après avoir lancé le 24 février ce qu’elle a appelé “une opération militaire spéciale”, a déclaré qu’elle souhaitait que davantage soit fait pour faciliter les exportations de ses propres céréales et engrais. Mais il a salué le départ du premier navire céréalier d’Ukraine comme positif.

Il a nié toute responsabilité dans la crise alimentaire, affirmant que les sanctions de l’Occident, qui considère la guerre comme une accaparement de terres russe de style impérial non provoqué, ont ralenti les exportations de l’Ukraine.

Les exportations de l’Ukraine, l’un des principaux producteurs de céréales au monde, visent à atténuer les hausses de prix et les pénuries, alors que la famine menace dans certaines parties du monde.

L’ancien chancelier allemand Gerhard Schroeder, un ami du président russe Vladimir Poutine, a déclaré que l’accord sur les céréales pourrait offrir une issue au conflit.

“La bonne nouvelle est que le Kremlin veut une solution négociée”, a déclaré mercredi Schroeder à l’hebdomadaire allemand Stern et aux diffuseurs RTL/ntv, ajoutant qu’il avait rencontré Poutine à Moscou la semaine dernière.

“Un premier succès est l’accord sur les céréales, qui peut peut-être être lentement étendu à un cessez-le-feu.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine avait également déclaré à Schroeder qu’en théorie, le gazoduc Nord Stream 2 était prêt à être utilisé pour aider à augmenter l’approvisionnement en gaz vers l’Europe.

L’Allemagne et certains autres pays européens prévoient une pénurie d’approvisionnement hivernale après que Moscou a coupé l’approvisionnement en gaz via un autre gazoduc, le Nord Stream 1, citant des problèmes techniques avec les turbines à gaz fournies par Siemens Energy.