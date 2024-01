L’expansion proposée du crédit d’impôt pour enfants permettrait de sortir un demi-million d’enfants de la pauvreté d’ici 2025

Le Congrès envisage d’élargir le crédit d’impôt fédéral pour enfants (CTC), une mesure qui pourrait sortir jusqu’à un demi-million d’enfants du seuil de pauvreté.

La proposition bipartite pour l’expansion du CTC augmenterait le crédit maximum par enfant de 1 600 $ à 2 000 $ jusqu’en 2025.

Bien que cette augmentation soit inférieure à celle de l’expansion du crédit du plan de sauvetage américain qui a expiré fin 2021, la nouvelle expansion améliorerait considérablement la stabilité financière d’environ 19 millions d’enfants qui bénéficient actuellement d’un crédit partiel ou pas du tout en raison des revenus de leur famille. sont trop faibles, les Centre sur les priorités budgétaires et politiques (PPCB) trouvé.

La mesure éliminerait également une disposition qui pénalise largement les ménages à faible revenu avec plus d’un enfant. Dans l’état actuel des choses, le crédit d’impôt pour enfants profite aux familles aux revenus moyens et élevés, à l’exclusion de celles qui en ont le plus besoin.

“C’est une excellente nouvelle pour les familles. Le crédit d’impôt pour enfants est l’un des textes législatifs les plus transformateurs que nous ayons vus ces dernières années, et en 2021, il a sorti des millions d’enfants de la pauvreté”, a déclaré Ailen Arreaza, directrice exécutive de Action ParentsEnsemble, a déclaré à Yahoo Finance. “Cet accord bipartisan est un pas dans la bonne direction.”

Arreaza a ajouté : « Il y a encore des enfants qui sont exclus parce que leurs familles ne gagnent pas suffisamment de revenus, ce qui semble franchement rétrograde. Cependant, 80 % des 19 millions d’enfants qui bénéficient soit d’un crédit partiel, soit d’aucun crédit ne le sont pas. être inclus. C’est un énorme progrès.

En savoir plus: Crédit d’impôt pour enfants : Tout ce qu’il faut savoir pour l’année fiscale 2023

Des ours en peluche, censés représenter les enfants de Virginie-Occidentale, apparaissent sur le National Mall lors d’un événement de la campagne Unsupportable visant à exhorter le Congrès à étendre le crédit d’impôt pour enfants. (Crédit : Tom Williams, CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) (Tom Williams via Getty Images)

« Une politique qui transforme la vie des familles »

Après des années de lutte pour obtenir une nouvelle version du crédit d’impôt élargi pour enfants, les familles pourraient enfin bénéficier d’un allègement bien nécessaire.

“Cela marquerait le début d’un renversement indispensable de la forte augmentation de la pauvreté des enfants survenue en 2022, suite à l’expiration du crédit d’impôt pour enfants et d’autres mesures d’allègement liées au COVID”, ont écrit les analystes du CBPP. Ce chiffre inclut 3 millions d’enfants de moins de 3 ans, a constaté la CBPP.

L’histoire continue

“Cela marquerait le début d’un renversement indispensable de la forte augmentation de la pauvreté des enfants survenue en 2022, suite à l’expiration du crédit d’impôt pour enfants et d’autres mesures d’allègement liées au COVID”, ont écrit les analystes du CBPP.

Selon la proposition, la moitié des 16 millions d’enfants qui bénéficieraient des crédits au cours de la première année vivent dans des familles qui gagneraient 630 dollars ou plus, a constaté le CBPP. Près de 40 % des enfants qui en bénéficieraient verraient leur ménage gagner 1 000 $ ou plus, et environ 25 % des enfants appartiennent à des familles qui verraient un gain de plus de 1 400 $ au cours de la première année.

Les gains seraient importants pour les familles à faible revenu comptant plus d’un enfant, qui représentent près des trois quarts des enfants. Ils recevraient au moins 1 000 $ ou plus au cours de la première année suivant l’expansion du crédit.

Selon l’analyse, pour un parent avec un enfant en bas âge et un élève de deuxième année gagnant 15 000 $, la première année du crédit d’impôt élargi pour enfants passerait de 1 875 $ à 3 600 $. Cela représente une augmentation de 1 725 $.

“C’est vraiment encourageant. Nous savons que nos parents sont vraiment excités que cela se produise parce que c’est une politique qui transforme la vie des familles”, a déclaré Arreaza. “Nous entendons sans cesse dire qu’il est de plus en plus difficile d’élever une famille et que les parents ont vraiment du mal et que ce type de prestations fait la différence.”

Couverture complète: Impôts 2024 — Tout ce dont vous avez besoin pour déclarer vos impôts à temps

(Source : Analyse du Centre sur les priorités budgétaires et politiques des données de l’Enquête sur la population actuelle) (Centre sur les priorités budgétaires et politiques)

Lorsque le plan de sauvetage américain a temporairement étendu le crédit d’impôt fédéral pour enfants, le taux de pauvreté des enfants du pays a été réduit de moitié pour atteindre un plus bas historique de 5 %.

L’expansion de l’ère pandémique a aidé à sortir 3 millions d’enfants de la pauvreté, selon le US Census Bureau, qui a déclaré que la plupart des parents utilisaient les paiements du crédit pour les dépenses quotidiennes cruciales comme les frais de logement, de nourriture et de garderie.

“Certains parents nous disaient qu’ils n’avaient finalement pas à faire de choix impossibles entre payer le loyer et acheter des fournitures scolaires ou payer les médicaments ou les services publics”, a noté Arreaza. “Les histoires que j’ai le plus aimées sont celles de parents qui ont déclaré qu’ils pouvaient enfin s’offrir des chaussures de football ou des cours de karaté pour leurs enfants, enrichissant ainsi leur vie.”

Le CTC du plan de sauvetage a augmenté le montant maximum du crédit de 2 000 $ à 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans et à 3 000 $ pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. C’était aussi la première fois que des jeunes de 17 ans étaient inclus. Les crédits étaient entièrement remboursables, ce qui signifie que les familles ayant peu ou pas de revenus étaient éligibles aux crédits d’impôt pour la première fois.

Rien qu’en 2021, le crédit d’impôt temporaire pour enfants a contribué à réduire la pauvreté des enfants de 46 %, sortant 716 000 enfants et familles noirs, 820 000 blancs et 1,2 million d’Amérique latine de la pauvreté.

“C’était une réalisation époustouflante”, a déclaré Marisa Calderon, présidente et directrice générale de La prospérité maintenant, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Ce fut un succès majeur qui a bénéficié à des millions d’enfants et à leurs familles, mais ce n’était que temporaire. Une fois le crédit d’impôt pour enfants réduit, la pauvreté des enfants a augmenté et des millions d’enfants et de familles sont retombés dans la pauvreté.

L’échec du renouvellement du CTC à l’époque et la fin des paiements de relance en cas de pandémie ont eu de graves conséquences sur la stabilité financière des enfants aux États-Unis. Le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté a plus que doublé, passant de 4 millions en 2021 à 9 millions en 2022, a révélé le Bureau américain du recensement.

Les groupes les plus touchés faisaient partie des groupes les plus vulnérables sur le plan systémique. La pauvreté des enfants noirs et latino-américains est celle qui a le plus augmenté en 2022. Selon le Bureau de recensementLa pauvreté des enfants noirs est passée de 8,3 % à 18,3 %, et le taux de pauvreté des enfants latino-américains est passé de 8,4 % à 19,5 %.

La nouvelle proposition pourrait inverser considérablement certaines de ces tendances.

Au cours de la première année de la proposition, plus d’un enfant de moins de 17 ans sur cinq bénéficierait du crédit d’impôt élargi, selon les analystes du CBPP. Les enfants noirs, latinos, amérindiens et autochtones de l’Alaska en bénéficieraient également le plus.

Plus d’un enfant noir et latino-américain de moins de 17 ans sur trois recevrait une aide immédiate, suivi de trois enfants autochtones de l’Alaska sur dix et d’un enfant blanc et asiatique sur sept.

Même si la nouvelle proposition d’expansion du CTC a ses mérites, elle est insuffisante dans d’autres domaines. Le compromis bipartisan n’inclut pas les enfants des familles sans revenus.

“Il faudra faire beaucoup plus pour inverser complètement cette augmentation – et s’il existe des opportunités de renforcer la proposition pour améliorer ses impacts sur les enfants des familles à faibles revenus, cela serait bien sûr préférable”, ont écrit les chercheurs du CBPP.

Les parents et tuteurs du projet de sécurité économique se rassemblent devant la Maison Blanche pour plaider en faveur du crédit d’impôt pour enfants à Washington, DC (Crédit : Larry French, Getty Images) (Larry français via Getty Images)

Les changements incluent une disposition rétrospective et le remboursement.

La nouvelle conception du crédit d’impôt élargi pour enfants offre quelques améliorations.

Premièrement, l’élargissement éliminerait une disposition qui réduisait le montant des crédits d’impôt pour les ménages à faible revenu ayant plus d’un enfant. Au lieu de cela, la proposition fournirait à chaque enfant d’une famille son propre crédit du même montant, le même que celui des familles à revenus plus élevés.

Dans le cadre du crédit d’impôt pour enfants actuel, les familles aux revenus les plus faibles avec deux ou trois enfants bénéficient du même crédit total qu’une famille avec un enfant ayant le même niveau de revenu.

Deuxièmement, les contribuables pourraient utiliser leurs revenus de l’année en cours ou de l’année précédente pour calculer le montant du crédit d’impôt pour enfants. L’adoption de la « disposition rétrospective » permettrait aux familles qui connaissent une baisse de revenu et ne sont plus admissibles aux crédits d’utiliser les revenus de l’année précédente au cours des années d’imposition 2024 et 2025.

Troisièmement, la proposition modifierait le plafond de remboursement pour aider les familles ayant des revenus modestes à être admissibles à un montant plus élevé de crédits d’impôt. Le plafond actuel est fixé à 1 800 $, qui serait porté à 1 900 $ en 2023 et à 2 000 $ au cours de l’année d’imposition 2025.

“Il est maintenant temps d’aller de l’avant”, a déclaré Calderon. “Nous avons besoin que tout le monde soit sur le pont pour garantir que le Congrès se présente aux côtés des familles et fasse avancer cet accord. Nous avons une réelle chance pour le Congrès d’apporter aux familles et aux enfants le soutien dont ils ont besoin cette année.”

Gabrielle est journaliste en finances personnelles et en logement chez Yahoo Finance. Suivez-la sur X @__gabriellacruz.

Cliquez ici pour accéder aux actualités, rapports et analyses du marché de l’immobilier et du logement afin d’éclairer vos décisions d’investissement..