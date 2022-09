L’expansion massive des oléoducs mondiaux est «un échec presque délibéré à atteindre les objectifs climatiques», selon un groupe de surveillance | Actualité Climatique

L’industrie pétrolière est en train de développer plus de 24 000 km (15 000 miles) de nouveaux oléoducs dans le monde, un plan qui “est radicalement en contradiction avec les efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C ou 2,0°C”, selon un nouveau rapport.

Les États-Unis, l’Inde, la Chine et la Russie mènent la charge avec la nouvelle infrastructure, qui s’étendrait au total sur près des deux tiers du tour de la terre, selon de nouvelles données de Global Energy Monitor (GEM).

Le chercheur du GEM, Baird Langenbrunner, a accusé les gouvernements qui approuvent les pipelines “d’un échec presque délibéré à atteindre les objectifs climatiques”.

En dessous de le Pacte climatique de Glasgowsigné lors de la COP26 l’année dernière, presque tous les pays ont réaffirmé leur engagement à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2,0C (3,6F) et idéalement 1,5C (2,7F) au-dessus des niveaux préindustriels.

Le rapport de GEM indique que l’industrie a réalisé des bénéfices records l’année dernière, au milieu de la guerre de Russie en Ukraineet “utilise ce moment de chaos et de crise pour faire avancer les extensions massives des réseaux d’oléoducs”.

La mauvaise transparence des données rend difficile la mesure de l’impact environnemental des nouveaux oléoducs, a déclaré le GEM.

Mais sur les 66% de pipelines pour lesquels GEM dispose de données, la nouvelle capacité ajouterait environ 30 millions de barils par jour à l’approvisionnement mondial en pétrole, générant potentiellement 4,61 milliards de tonnes de CO2 par an.

Les travaux de construction de plus de 10 000 km de nouveau pipeline ont déjà commencé. Les 24 166 km de pipelines prévus devraient coûter 75,4 milliards de dollars (69,8 milliards de livres sterling), dont une grande partie risque de devenir des actifs bloqués alors que les pays passent aux énergies renouvelables, affirment les auteurs.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a déclaré dans son dernier rapport qu’elle s’attend à ce que la demande de pétrole augmente de 3,1 millions de barils par jour (bpj) en 2022 et de 2,7 millions de bpj en 2023.

Les États-Unis et l’Inde prévoient le plus grand nombre de nouveaux pipelines, chacun travaillant sur environ 2 800 km de nouveaux projets. La Chine est juste derrière.

Le Royaume-Uni est sur le point de délivrer plus de 100 nouvelles licences pour l’exploration pétrolière et gazière nationale, après avoir déjà prolongé le champ de Camboqui, selon les écologistes, est en contradiction avec les objectifs climatiques du pays et risque de l’enfermer dans des infrastructures de combustibles fossiles plutôt que de passer plus rapidement à une énergie propre.

Le rapport montre que “certains des plus gros consommateurs de combustibles fossiles au monde doublent leur consommation de pétrole, alors même que la crise climatique s’intensifie”, a ajouté M. Langenbrunner.

La Russie, qui subit les sanctions et les boycotts des combustibles fossiles par l’UE et les États-Unis à cause de sa guerre contre l’Ukraine, développe 2 051 km de nouveaux pipelines pour un coût estimé à 4 milliards de dollars, dans le but de remplacer les exportations perdues par de nouveaux accords avec l’Inde et la Chine.

Au niveau régional, l’Afrique subsaharienne est la principale région de développement planifié, avec 1 950 km d’oléoducs en construction et 4 540 km supplémentaires proposés.

Un projet proposé pour la région est le controversé East African Crude Oil Pipeline, qui acheminerait le pétrole foré d’un parc national en Ouganda vers un port en Tanzanie, d’où le pétrole sera vendu à l’international.

Les critiques disent que le pipeline traversera des forêts et des savanes habitées par des chimpanzés et parcourues par des lions et des éléphants, ainsi qu’un impact sur les personnes vivant à proximité.

