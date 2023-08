L’expansion d’Ulez voit des caméras détruites et des bagarres entre la police et les manifestants

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le premier jour chaotique du projet d’expansion de la zone à très faibles émissions (Ulez) du maire de Londres, Sadiq Khan, a vu de furieuses manifestations devant le numéro 10 et des caméras de circulation détruites ou vandalisées avec de la peinture en aérosol.

Le voyage du prince héritier du Koweït pour rencontrer Rishi Sunak a été partiellement perturbé par les opposants aux accusations portées contre les automobilistes utilisant des véhicules très polluants, qui ont organisé une manifestation de colère devant Downing Street.

La police a été contrainte de maîtriser certains militants anti-Ulez alors que les esprits s’échauffaient lors des échauffourées à Whitehall. Certains militants scandaient « Faites sortir Khan » et brandissaient de fausses plaques d’immatriculation de voiture portant le slogan.

Plus d’une douzaine de caméras à Bromley, dans le sud de Londres, ont été vandalisées lors de l’entrée en vigueur de l’agrandissement mardi. Certains ont été peints à la bombe en rouge, tandis que d’autres ont été brisés ou leurs fils ont été coupés. Seules deux des 16 caméras installées sur un tronçon de l’A224 sont sorties intactes.

Les milices anti-Ulez baptisées « Blade Runners » ont endommagé les câbles des caméras ces dernières semaines, mais on ne sait pas s’ils sont responsables des dernières attaques.

M. Khan est resté provocant malgré les réactions négatives – arguant qu’étendre le tarif journalier de 12,50 £ pour les véhicules très polluants aux arrondissements périphériques de Londres était « difficile » mais « vital » pour sauver des vies.

Mais le projet a été confronté à un problème précoce lorsque le site Web de Transport for London (TfL), sur lequel les conducteurs peuvent vérifier s’ils doivent payer les frais, est tombé en panne. Les automobilistes ont été informés mardi matin que le chantier connaissait des « difficultés techniques ».

Les manifestants devant le numéro 10 portaient des pancartes disant « Stop au mensonge de l’air toxique » et « Ulez, tout est question d’argent ». Des dizaines de militants se sont alignés sur la route menant à Downing Street, au centre de la capitale, sifflant et frappant des tambours.

Le mari et la femme Tom et Carolyn Dare faisaient partie de la foule des manifestants. Mme Dare a déclaré qu’elle souhaitait que M. Sunak « annule Sadiq Khan », ajoutant : « Il a le pouvoir ».

Des policiers arrêtent un manifestant anti-Ulez devant Downing Street (PENNSYLVANIE)

Mardi, Londres est devenue la plus grande zone de taxation de la pollution au monde après l’extension d’Ulez à l’ensemble de la capitale. Les personnes qui conduisent dans la zone avec un véhicule qui ne répond pas aux normes minimales d’émissions sont désormais tenues de payer un tarif journalier de 12,50 £ ou risquent une amende de 180 £.

M. Khan s’est heurté au secrétaire aux Transports Mark Harper – accusant le ministre conservateur de propager des « erreurs factuelles » sur l’initiative.

Les conservateurs continuent de marteler plus largement M. Khan et les travaillistes sur l’introduction du projet, qui aurait coûté aux travaillistes la récente élection partielle dans l’ancien siège de Boris Johnson, à Uxbridge.

Interrogé sur BBC Radio 4 Aujourd’hui s’il avait pensé que cela coûterait aux travaillistes les élections générales, M. Khan a déclaré : « C’était une décision difficile. J’accepte qu’Ulez ait joué un rôle dans Uxbridge et Ruislip, [but] il y a eu beaucoup de désinformation concernant ce siège.

Caméra peinte en rouge à Bromley, dans le sud de Londres (SWNS)

M. Harper a accusé le maire travailliste de détournement d’argent. « Il ne s’agit pas de pollution de l’air, il s’agit d’un exercice de collecte d’argent », a-t-il déclaré à GB News. « Et ce n’est absolument pas le moment de faire supporter tous ces coûts aux Londoniens qui travaillent dur et qui travaillent dur, ainsi qu’à ceux des environs de Londres. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il mettrait fin à l’expansion s’il en avait le pouvoir, M. Harper a répondu : « Oui, mais je n’en ai pas le pouvoir. »

Rejetant certaines des « erreurs factuelles » de M. Harper, a déclaré M. Khan à la BBC. Petit-déjeuner: « S’il s’agissait de gagner de l’argent, j’aurais accédé à la demande du gouvernement d’étendre le péage urbain beaucoup plus large qu’il ne l’est actuellement. Cela aurait été une ponction financière, mais j’ai dit « non ».

S’exprimant sur Times Radio, le maire travailliste a également exclu un système de tarification au kilomètre pendant qu’il est au pouvoir, ajoutant : « Ce n’est pas à l’ordre du jour, ce n’est pas sur la table. »

M. Khan a déclaré que ce n’était « un secret pour personne que le gouvernement et les responsables des transports à Londres et dans tout le pays envisageaient depuis un certain temps… un service plus intelligent et rationalisé pour diverses raisons ».

Il a ajouté : « En fait, Boris Johnson, lorsqu’il était maire de Londres, vous vous souvenez de lui ? – dans sa stratégie de transport, il était question d’un système de paiement au kilomètre. Lorsque Rishi Sunak était chancelier, il a demandé à ses responsables du Trésor d’examiner ces stratagèmes. Il n’y a aucun secret à ce sujet.

Sadiq Khan avec Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, dont la fille Ella est décédée d’une crise d’asthme mortelle (PENNSYLVANIE)

M. Harper a expliqué sur LBC Nick Ferrari programme que le gouvernement soutiendra un amendement au projet de loi de nivellement et de régénération dans le but d’empêcher la tarification routière.

En vertu de l’amendement proposé par Lord Moylan, son collègue conservateur, les arrondissements de Londres pourraient se retirer des futurs programmes de qualité de l’air du TfL s’ils atteignent les objectifs en matière de qualité de l’air.

Malgré les efforts des conservateurs pour exprimer leur colère contre Ulez, Stanley Johnson a averti M. Sunak que s’opposer au projet est une « trahison » et n’aidera pas le parti à remporter les prochaines élections générales.

« Je pense que les conservateurs se trompent sérieusement s’ils pensent qu’attaquer Ulez sera le secret du succès des prochaines élections », a déclaré le père de Boris Johnson à GB News.

M. Khan est en désaccord avec Sir Keir Starmer au sujet d’Ulez, après que le leader travailliste a fait marche arrière sur son soutien et a exhorté le maire à « réfléchir » à son expansion.

Mais M. Sunak a critiqué Sir Keir et M. Khan mardi, affirmant que le projet « allait frapper les familles qui travaillent ». Le Premier ministre a ajouté : « Je ne pense pas que ce soit la bonne priorité, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire et j’aurais aimé qu’ils ne le fassent pas. »

Jusqu’à présent, plus de 380 caméras Ulez ont été ciblées lors d’une vague de colère contre le programme anti-pollution, la police métropolitaine faisant état de 185 câbles détruits et de 164 caméras volées.