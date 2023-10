Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

L’expansion rapide de la production de soja au Brésil s’est traduite par une augmentation de l’utilisation de pesticides. Les chercheurs et collaborateurs de l’Université de l’Illinois ont découvert une corrélation statistiquement significative entre l’expansion du soja et les décès par leucémie lymphoblastique aiguë (LAL) chez les enfants entre 2008 et 2019, ce qui représente la première analyse à l’échelle de la population de l’association entre l’exposition indirecte aux pesticides agricoles et le cancer. Crédit : Lisa Rausch, Université du Wisconsin × fermer

Au cours des dernières décennies, le Brésil est devenu le premier producteur mondial de soja, ainsi que le premier consommateur de pesticides. Malgré les inquiétudes quant aux conséquences potentielles sur la santé publique, on sait peu de choses sur les effets de l’exposition aux pesticides dans la population générale.

Une nouvelle étude de l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign en collaboration avec l’Université de Denver et l’Université du Wisconsin-Madison examine comment l’expansion du soja et l’utilisation accrue de pesticides dans les biomes brésiliens du Cerrado et de l’Amazonie sont en corrélation avec une mortalité accrue par cancer infantile.

« La région amazonienne brésilienne subit une transition d’une production bovine à faibles intrants vers une culture de soja intensifiée avec une utilisation élevée de pesticides et d’herbicides. L’expansion s’est produite très rapidement, et il semble que les efforts d’éducation et de formation des applicateurs de pesticides n’aient pas suivi la croissance. ” Dans l’utilisation des pesticides. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés correctement, il y a des implications sur la santé”, a déclaré Marin Skidmore, professeur adjoint au Département d’économie agricole et de consommation, qui fait partie du Collège des sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement (ACES) à l’Université d’Island.

Skidmore est l’auteur principal de l’article, publié dans Actes de l’Académie nationale des sciences(PNAS).

“Au fur et à mesure que cette transition se produisait, des cas documentés d’empoisonnement aux pesticides de travailleurs agricoles et des preuves de produits chimiques dans les échantillons de sang et d’urine de travailleurs non agricoles des communautés environnantes ont été documentés”, a déclaré Skidmore. “Cela indique que ce déploiement s’est produit d’une manière potentiellement dangereuse, exposant les personnes.”

Les chercheurs ont étudié les conséquences de l’exposition aux pesticides sur la santé publique, en se concentrant sur les enfants, qui constituent la population la plus vulnérable. Ils ont spécifiquement examiné les décès dus à la leucémie lymphoblastique aiguë (LAL), le cancer transmissible par le sang chez l’enfant le plus courant.

Leur étude s’est appuyée sur des données sur les résultats en matière de santé, l’utilisation des terres, les eaux de surface et la démographie des biomes de l’Amazonie et du Cerrado. L’échantillon était principalement constitué de zones classées comme « rurales » et dont au moins 25 % des terres étaient agricoles.

La production de soja dans la région du Cerrado a triplé entre 2000 et 2019, et dans la région amazonienne, elle a été multipliée par 20, passant de 0,25 à 5 millions d’hectares. L’utilisation de pesticides dans la région étudiée a également été multipliée par trois à dix au cours de la période. Les producteurs de soja brésiliens appliquent des pesticides à un taux 2,3 fois plus élevé par hectare qu’aux États-Unis.

“Nos résultats montrent une relation significative entre l’expansion du soja au Brésil et les décès d’enfants dans TOUS dans la région”, a déclaré Skidmore. “Les résultats suggèrent qu’environ la moitié des décès dus à la leucémie pédiatrique sur une période de 10 ans pourraient être liés à l’intensification de l’agriculture et à l’exposition aux pesticides.”

Skidmore et ses collègues montrent qu’une augmentation de 10 points de pourcentage de la production de soja est associée à 0,40 décès supplémentaires de TOUS les enfants de moins de cinq ans et à 0,21 décès supplémentaires de moins de 10 ans pour 10 000 habitants. Au total, ils estiment que 123 enfants de moins de 10 ans sont morts de LAL associée à une exposition aux pesticides entre 2008 et 2019, sur un total de 226 décès signalés par LAL au cours de la même période.

Skidmore a souligné que l’étude ne fournit pas de lien de causalité direct entre l’exposition aux pesticides et les décès par cancer, mais les chercheurs prennent un certain nombre de mesures pour exclure d’autres explications potentielles. Ils n’ont trouvé aucune corrélation entre TOUS les décès et la consommation de soja, les changements de statut socio-économique ou la prévalence de cultures avec des taux d’application de pesticides plus faibles.



Pourcentage de la superficie municipale plantée en soja en 2004 et 2019 dans les régions de l’Amazonie et du Cerrado au Brésil. Crédit : utilisé avec la permission de Marin Skidmore × fermer

Les chercheurs ont également étudié la contamination des sources d’eau comme principale méthode d’exposition aux pesticides.

“Nous avons recherché des preuves d’application de pesticides en amont, dans le bassin versant qui se jette dans une région, et nous avons découvert que cela était lié aux conséquences de la leucémie dans la région en aval. Cela indique que le ruissellement de pesticides dans les eaux de surface est une méthode d’exposition probable”, a déclaré Skidmore. expliqué.

« Environ 50 % des ménages ruraux de cette région disposaient d’un puits ou d’une citerne au moment du recensement agricole de 2006, ce qui laissait les 50 % restants dépendants des eaux de surface comme source d’eau potable. Si les eaux de surface sont contaminées, les pesticides sont utilisés. utilisé dans la production de soja en amont peut atteindre les enfants vivant en aval par les cours d’eau.

“Notre préoccupation est que nos résultats ne représentent que la pointe de l’iceberg. Nous avons mesuré un petit résultat très précis. L’exposition aux pesticides peut également entraîner des cas non mortels de leucémie, et il existe un risque d’impacts sur la communauté des adultes et des adolescents. ,” dit-elle.

La LAL est une maladie hautement traitable, mais elle nécessite l’accès à des soins médicaux de qualité. Dans toute la région amazonienne, les chercheurs ont identifié seulement deux centres d’oncologie pédiatrique de haute complexité, bien que d’autres établissements puissent également proposer des traitements. Ils ont constaté que l’augmentation des décès pédiatriques observés dans le cadre de la LAL suite à l’expansion du soja était limitée aux municipalités situées à plus de 100 kilomètres d’un centre de traitement.

“Nos résultats indiquent qu’il existe plusieurs façons d’atténuer la relation entre l’exposition aux pesticides et TOUS les décès”, a déclaré Skidmore. “Cela inclut la formation et l’éducation des travailleurs agricoles, des réglementations intelligentes pour l’utilisation des pesticides et l’accès aux soins de santé. Nous ne préconisons certainement pas un arrêt total de l’utilisation de ces intrants. Ce sont des technologies importantes et précieuses, mais elles doivent être manipulées en toute sécurité. et avec quelques contrôles en place.

Le Brésil développe actuellement un programme de certification qui exige que les applicateurs de pesticides suivent une formation et une éducation en matière de sécurité. De tels programmes existent dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, où les applicateurs de pesticides doivent être agréés et participer à un programme annuel d’éducation et d’essai sur la sécurité des pesticides.

“Je pense qu’il existe une forte conscience que l’utilisation sûre des pesticides est ce qu’il y a de mieux à la fois pour la productivité agricole et pour les communautés. Cette expansion et ce boom du soja sont à bien des égards une énorme victoire pour l’économie du Brésil”, a déclaré Skidmore.

« Nous souhaitons souligner que lorsque des changements surviennent rapidement, des risques y sont associés, et cela n’est pas isolé du Brésil. L’accent est mis sur l’intensification agricole pour la sécurité alimentaire mondiale dans le monde entier. Nous devons trouver un équilibre où nous obtenons des avantages productifs tout en atténuant les risques potentiels.

« Lorsqu’il y a un déploiement rapide de ces technologies dans une nouvelle région, souvent une région sous-développée ou pauvre, comment pouvons-nous garantir qu’il y a des garde-fous en place pour empêcher un autre cas comme celui-ci ?