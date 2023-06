L’expansion du haut débit obtient 42 milliards de dollars de la Maison Blanche

Plus de 42 milliards de dollars d’aide seront répartis à travers les États-Unis pour étendre l’accès au haut débit, a déclaré lundi le président Joe Biden.

Dans le cadre de l’objectif de l’administration Biden de connecter tout le monde à « un Internet haut débit fiable et abordable d’ici la fin de la décennie », le programme Broadband Equity Access and Deployment, ou BEAD, répartira le financement entre les États, les territoires et Washington, DC, selon un communiqué de presse.

Au minimum, les territoires recevront 27 millions de dollars et les États 107 millions de dollars, jusqu’à un maximum de 3,3 milliards de dollars. Chaque récompense est répertoriée dans une communiqué de presse. « En termes simples, l’Internet haut débit est une nécessité dans la société d’aujourd’hui », a déclaré Mitch Landrieu, coordinateur de l’infrastructure de la Maison Blanche et conseiller principal du président.

L’administration a noté que 8,5 millions de ménages et de petites entreprises sont situés dans des zones sans accès à Internet haut débit, ce qui correspond à peu près au nombre répertorié sur les nouvelles cartes de la Federal Communications Commission montrant les lacunes de connectivité aux États-Unis. La FCC avait publié ses premières versions des cartes remaniées en novembre, qui ont remplacé les grands blocs de recensement utilisés dans les versions précédentes pour déterminer si 114 millions de foyers et d’entreprises individuels disposent réellement d’une connectivité.

Le financement de 42 milliards de dollars pour déployer l’Internet haut débit dans les zones qui en sont dépourvues provient de la loi sur l’infrastructure de 1,2 billion de dollars promulguée en novembre.

Dans les régions où le haut débit est déjà disponible, 14,2 milliards de dollars supplémentaires provenant de la Loi sur l’infrastructure sont prévus pour créer un programme de subvention permanent de 30 $ par mois afin de rendre l’Internet haute vitesse plus abordable pour les personnes à faible revenu. D’autres fonds assortis comprennent 2,75 milliards de dollars pour les efforts d’équité et d’inclusion numériques, ce qui pourrait aider à mettre fin au redlining numérique qui empêche les FAI de desservir les zones à faible revenu avec un Internet rapide, ainsi que 2 milliards de dollars pour les gouvernements et les organisations autochtones et 2 milliards de dollars en subventions et prêts à construire une infrastructure Internet dans les zones rurales.

Quand aurez-vous accès à Internet plus rapidement avec BEAD ?

Le programme BEAD fournit des fonds aux États et territoires pour connecter les zones qui ne disposent pas d’Internet haut débit à haut débit. Par conséquent, si votre région dispose du haut débit, ces fonds n’amélioreront pas votre connectivité. Chaque État et territoire a reçu des montants différents, allant d’un minimum de 27 millions de dollars pour les îles Vierges américaines à un maximum de 3,3 milliards de dollars pour le Texas.

Une poignée d’États ont publié des projets de plans sur la manière dont ils utiliseront ces fonds BEAD, qui ont été recueillis par l’Administration nationale des télécommunications et de l’information. Lorsqu’ils sont disponibles, ces plans ont été liés à côté du montant de la subvention de l’État ou du territoire.

Alabama : 1 401 221 901,77 $

Alaska : 1 017 139 672,42 $

Arizona : 993 112 231,37 $

Arkansas : 1 024 303 993,86 $

Californie : 1 864 136 508,93 $

Colorado : 826 522 650,41 $

Connecticut : 144 180 792,71 $

Delaware : 107 748 384,66 $

District de Columbia : 100 694 786,93 $

Floride : 1 169 947 392,70 $

Géorgie : 1 307 214 371,30 $

Hawaï : 149 484 493,57 $ (Plan d’action quinquennal du BEAD)

Idaho : 583 256 249,88 $

Illinois : 1 040 420 751,50 $

Indiana : 868 109 929,79 $

Iowa : 415 331 313,00 $

Kansas : 451 725 998,15 $

Kentucky : 1 086 172 536,86 $

Louisiane : 1 355 554 552,94 $ (BEAD Proposition initiale)

Maine : 271 977 723,07 $ (Plan d’action quinquennal du BEAD)

Maryland : 267 738 400,71 $

Massachusetts : 147 422 464,39 $

Michigan : 1 559 362 479,29 $

Minnesota : 651 839 368,20 $

Mississippi : 1 203 561 563,05 $

Missouri : 1 736 302 708,39 $

Montana : 628 973 798,59 $ (Plan d’action quinquennal du BEAD)

Nebraska : 405 281 070,41 $

Nevada : 416 666 229,74 $

New Hampshire : 196 560 278,97 $

New Jersey : 263 689 548,65 $

Nouveau-Mexique : 675 372 311,86 $

New York : 664 618 251,49 $

Caroline du Nord : 1 532 999 481,15 $

Dakota du Nord : 130 162 815,12 $

Ohio : 793 688 107,63 $ (Plan d’action quinquennal du BEAD)

Oklahoma : 797 435 691,25 $

Oregon : 688 914 932,17 $

Pennsylvanie : 1 161 778 272,41 $

Rhode Island : 108 718 820,75 $

Caroline du Sud : 551 535 983,05 $

Dakota du Sud : 207 227 523,92 $

Tennessee : 813 319 680,22 $

Texas : 3 312 616 455,45 $

Utah : 317 399 741,54 $ (Plan d’action quinquennal du BEAD)

Vermont : 228 913 019,08 $

Virginie : 1 481 489 572,87 $ (BEAD Proposition initiale)

Washington : 1 227 742 066,30 $

Virginie-Occidentale : 1 210 800 969,85 $

Wisconsin : 1 055 823 573,71 $

Wyoming : 347 877 921,27 $

Samoa américaines : 37 564 827,53 $

Guam : 156 831 733,59 $

Îles Mariannes du Nord : 80 796 709,02 $

Porto Rico : 334 614 151,70 $

Îles Vierges américaines : 27 103 240,86 $

