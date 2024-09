L’expansion du complexe hôtelier de Turtle Bay se poursuit avec de nouveaux propriétaires

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM Un homme marche sur un terrain convoité par des promoteurs immobiliers pour y construire des résidences de villégiature près du Turtle Bay Resort à Kahuku. La zone est principalement boisée entre deux trous de golf qui font face au littoral.

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM Une partie de 43 acres sur laquelle un promoteur prévoit de construire 100 résidences de villégiature. Le site fait face à l’océan du côté Kahuku du complexe existant Ritz-Carlton Oahu, Turtle Bay.

GALERIE DE PHOTOS CONNEXES Une société de l’Utah qui a acheté deux parcelles non aménagées à Turtle Bay Resort en avril pour un usage hôtelier et résidentiel prévoit de commencer à développer une première phase de logement d’ici la fin de l’année.

Arete Collective a récemment organisé une « journée portes ouvertes » à Kahuku pour partager son plan avec les membres de la communauté et recueillir des commentaires sur ce que son directeur général a décrit comme un projet de huit à dix ans qui devrait débuter plus tard cette année avec 20 maisons dans quatre bâtiments entre la plage et le 18e trou du parcours de golf Arnold Palmer du complexe.

Les 20 maisons font partie des 100 maisons approuvées pour le développement sur un site de 43 acres dans le cadre d’un accord de 2014 avec l’État qui protégeait une grande partie de la propriété de Turtle Bay sur la côte nord d’Oahu contre le développement.

Deux hôtels avec un total de 625 unités sont également autorisés dans le cadre de l’accord qui a protégé 666 acres du complexe de 1 180 acres du développement, dont 70 acres en face de la baie de Kawela et environ 600 acres en grande partie occupés par deux terrains de golf où 650 maisons auraient pu être construites en vertu des approbations de la ville reçues en 1986.

Le plan de développement de 1986 visant à agrandir le complexe a été largement soutenu par la communauté de l’époque, car il aurait créé des emplois supplémentaires par rapport à ceux créés lors de l’ouverture de l’hôtel, connu à l’origine sous le nom de Kuilima, en 1972, un an après la fermeture de la plantation sucrière de Kahuku.

Cependant, de nombreux membres de la communauté se sont opposés à un nouvel effort il y a 20 ans pour procéder à l’expansion, et certains ont encore des inquiétudes concernant le plan réduit, en particulier avec les embouteillages quotidiens autour de Haleiwa qui affligent la communauté.

« Les conditions de circulation se sont dégradées », a déclaré Margaret Primacio, une résidente de Kahuku et membre de la Defend Oahu Coalition, une organisation qui vise à « garder le pays, le pays ».

Primacio a également déclaré qu’elle s’inquiétait des impacts négatifs potentiels sur la faune côtière, l’accès aux plages publiques et d’autres choses. «Ils doivent simplement attendre», a-t-elle déclaré.

Becky Buchan, cofondatrice et PDG d’Arete, a déclaré lors de la présentation communautaire, tenue le 29 août à la cafétéria du lycée de Kahuku, que son entreprise s’engage à améliorer la circulation et à protéger l’accès au littoral, ainsi que les ressources naturelles et culturelles de la région, dans le cadre de ses travaux de développement qui créeraient 1 000 emplois dans la construction et 500 emplois à long terme.

Buchan a déclaré que la plupart des maisons seront développées à 350 pieds de mauka du rivage, contre une exigence minimale de 150 pieds, et que 70 % du site restera un espace ouvert après le développement des 100 maisons, ce qui est prévu pour début 2027.

Selon Buchan, les maisons seront assorties d’interdictions de location à court et à long terme et seront commercialisées auprès d’acheteurs qui, selon elle, passeraient 30 à 40 % de l’année à Turtle Bay.

Buchan a également déclaré que des travaux seront effectués pour améliorer les dunes de sable sur la propriété et que la société a l’intention de construire au moins deux fois plus de logements abordables que nécessaire, soit au moins 50 maisons au lieu de 25.

Certains engagements de l’entreprise, tels que la réduction du trafic, l’augmentation du stationnement public, la contribution aux parcs publics et la construction d’une garderie pour les employés, sont des exigences en vertu d’un accord unilatéral de la ville lié aux approbations de développement.

Arete travaille également sur un plan de réouverture et d’exploitation du parcours de golf George Fazio à Turtle Bay, et gère le parcours Palmer depuis le 1er août dans le cadre d’un bail foncier de 99 ans avec Host Hotels & Resorts Inc.

Host, un géant mondial propriétaire et exploitant d’hôtels, a acheté les deux terrains de golf et l’hôtel existant de 450 chambres en août, rebaptisant la propriété The Ritz-Carlton Oahu, Turtle Bay.

Host a également accepté d’acheter une parcelle non aménagée de 49 acres approuvée pour l’un des deux hôtels supplémentaires dans le cadre de son acquisition de 725 millions de dollars annoncée en mai avec le vendeur, la société d’investissement immobilier Blackstone Group. Blackstone a acheté la propriété de Turtle Bay en 2018 pour 333 millions de dollars et a ensuite procédé à d’importantes rénovations.

Arete a payé 43 millions de dollars pour ses deux parties de la propriété de villégiature acquises auprès de Blackstone.

Basée à Salt Lake City, Arete est principalement impliquée dans le développement de résidences haut de gamme et de clubs privés dans cinq autres États et au Mexique.

Joey Buchan, qui a cofondé l’entreprise avec sa femme, a déclaré lors de la présentation communautaire que les responsables de l’entreprise comprennent la culture hawaïenne et souhaitent gagner la confiance de la communauté.

« Je voudrais demander à tout le monde d’avoir le cœur ouvert à mesure que nous avançons », a-t-il déclaré. « Un cœur ouvert est un esprit ouvert. »

Joey Buchan a également souligné que sa famille se rendait à Hawaï et sur la côte nord d’Oahu depuis de nombreuses années. « Il n’y a rien de tel que la côte nord », a-t-il déclaré. « Nous aimons cet endroit et nous aimons les gens qui y vivent. »

Primacio, qui a assisté à la réunion, a déclaré que la présentation n’était pas idéale de son point de vue car les membres de la communauté ne pouvaient pas s’exprimer publiquement. Au lieu de cela, Arete avait des membres de l’équipe disponibles pour parler en tête-à-tête ainsi que des cartes de commentaires et une enquête en ligne.

Alan Poe, résident de Kaaawa et vice-président de la coalition Defend Oahu, a qualifié la présentation d’Arete de « spectacle de cirque », professant des liens profonds avec Hawaï et la culture hawaïenne qui ont été créés après que l’entreprise a reçu les permis de nivellement pour le projet de logement.

« Ils font avancer le projet », a-t-il déclaré. « Nous voulons un peu de transparence et nous nous efforçons d’obtenir des informations. »