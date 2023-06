L’expansion des services thoraciques et pulmonaires à l’hôpital Northwestern Medicine McHenry signifie moins de déplacements pour les patients – Shaw Local

Lorsque Tina Klasek, résidente de McHenry, a reçu un diagnostic de cancer de la vessie l’année dernière, une grosse masse a également été trouvée devant son cœur.

Avant l’expansion du Northwestern Medicine’s Canning Thoracic Institute de Chicago au Northwestern Medicine McHenry Hospital en 2022, la mère de deux enfants de 66 ans et la grand-mère de six enfants auraient dû se rendre au centre-ville de Chicago pour une intervention chirurgicale.

Au lieu de cela, elle a pu se faire opérer à l’hôpital McHenry à moins de 10 minutes de chez elle, a-t-elle déclaré.

Malgré la taille de la tumeur, l’équipe de chirurgie thoracique a pu l’enlever avec quatre minuscules incisions grâce à une approche robotique peu invasive, a déclaré le Dr Ankit Bharat, chef de la chirurgie thoracique à Northwestern Medicine et directeur du Canning Institute.

Alors que la tumeur était derrière le sternum, il n’y avait pas de coupure majeure de muscles ou d’os, juste des incisions de la taille d’une empreinte digitale, a déclaré Bharat.

Heureusement, la tumeur a fini par être bénigne, mais l’expérience aurait pu être pire et avec beaucoup plus de détresse supplémentaire, ce qui n’aurait pas été bon pour sa santé, a déclaré Klasek.

« Lorsque vous traversez une maladie et que vous recevez une chimiothérapie, vous avez constamment des rendez-vous chez le médecin et des tests à différents endroits, et la dernière chose dont vous avez besoin est de devoir faire plus de voyages et de prendre plus de dispositions », a déclaré Klasek.

Depuis l’expansion de 2022, plus de 50 chirurgies thoraciques complexes ont été effectuées à l’hôpital McHenry, selon les responsables de Northwestern Medicine. Le Canning Institute fournit également des tests de diagnostic et des services de traitement pour d’autres affections pulmonaires et respiratoires.

« L’objectif n’est pas seulement de faire des chirurgies thoraciques, mais de fournir d’excellents soins », a déclaré Bharat.

Être engagé envers une communauté signifie évaluer ses besoins et Bharat a déclaré qu’il y avait de nombreux fumeurs dans le comté. Le cancer du poumon ne cause pas de problèmes tant qu’il n’est pas grave, a déclaré Bharat, il recommande donc fortement aux fumeurs de se faire dépister.

« Une petite décision peut faire la différence pendant de nombreuses années dans une vie », a déclaré Bharat.

Il veut que plus de gens réalisent que les dépistages peuvent sauver des vies et que tout problème lié aux poumons et à la poitrine a de meilleurs résultats avec une détection précoce.

Sur la base des données de l’étude sur les communautés saines du comté menée en 2021, il a été estimé que 15,2% des adultes ici fument des cigarettes.

À l’échelle nationale, environ 12,5 % des adultes ont fumé des cigarettes en 2020, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cela représente environ 30,8 millions de personnes ou près de 13 adultes sur 100.

« Vous ne voulez jamais être au-dessus de la moyenne nationale », a déclaré Felicia Fuller de l’American Lung Association.

Le directeur des promotions de la santé pour l’Illinois et le Wisconsin a déclaré que les personnes âgées de 50 à 80 ans devraient se faire dépister chaque année pour le cancer du poumon. Toute personne qui fume devrait le faire aussi.

« Si le comté de McHenry a accès à des dépistages du cancer du poumon à proximité, c’est très important », a déclaré Fuller. « Chaque fois que vous réduisez les obstacles et donnez accès au traitement, vous pouvez sauver des vies. »

Fuller a déclaré que pour beaucoup, devoir s’absenter du travail pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou attendre longtemps pour même prendre un rendez-vous est un obstacle majeur aux soins médicaux.

De retour à jouer avec ses petits-enfants et à passer du temps avec son mari depuis 46 ans, Klasek s’est dite réconfortée de savoir qu’il y a une équipe qualifiée à quelques minutes, si elle a besoin de tendre la main à nouveau.

« L’ensemble du processus s’est déroulé sans heurts et, malgré l’emploi du temps chargé du Dr Bharat, il a pris le temps de m’expliquer ma situation de manière professionnelle, mais compréhensible », a déclaré Klasek. « Il est tellement professionnel, et en tant qu’être humain, il est très sympathique. »