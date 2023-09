L’expansion de Medicaid va bientôt commencer en Caroline du Nord alors que le gouverneur décide de laisser le projet de loi budgétaire devenir loi

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a annoncé vendredi qu’il laisserait le projet de loi budgétaire de l’État qui est maintenant parvenu à son bureau devenir loi sans sa signature, ouvrant ainsi la voie à une couverture Medicaid pour 600 000 adultes à faible revenu, certains bénéficiant de la couverture Medicaid. bientôt une assurance maladie gouvernementale.

Le gouverneur démocrate a dévoilé sa décision sur le plan de dépenses sur deux ans quelques minutes après que l’Assemblée générale, contrôlée par les Républicains, ait donné son approbation législative finale à cette mesure de 625 pages.

Une loi d’expansion de Medicaid que Cooper a signée en mars a déclaré qu’un budget d’État pour cet exercice financier devait encore être adopté avant que la couverture puisse être mise en œuvre.

Les négociations sur ce plan budgétaire, qui devait entrer en vigueur le 1er juillet, se sont poursuivies tout au long de l’été.

Le dernier plan biennal accélère les réductions du taux d’impôt sur le revenu des particuliers, élargit les bourses d’études privées à tous les enfants de la maternelle à la 12e année et contient d’autres éléments qui affaiblissent le bureau du gouverneur tout en renforçant le corps législatif dominé par le Parti républicain et ses pouvoirs en matière de tribunaux d’État.

Cooper aurait pu signer le budget, y opposer son veto ou le laisser devenir loi après avoir attendu 10 jours. Cooper a déclaré vendredi qu’il avait choisi la dernière option.

Les républicains détiennent une majorité étroite sans droit de veto, et cinq démocrates de la Chambre se sont joints à tous les législateurs républicains présents pour voter en faveur de la mesure budgétaire.

« Ne vous y trompez pas, dans l’ensemble, il s’agit d’un mauvais budget qui porte gravement atteinte à nos écoles, donne la priorité aux prises de pouvoir, garde secrets les accords louches en coulisses et viole de manière flagrante la constitution, et bon nombre de ses dispositions feront l’objet de poursuites judiciaires », a déclaré Cooper dans un communiqué de presse.

« Cependant, nous devons reconnaître la décennie de refus de cette législature irresponsable d’étendre Medicaid, qui a causé des situations de vie ou de mort pour tant de Caroliniens du Nord et a menacé l’existence même de nombreux hôpitaux ruraux », a-t-il ajouté. « Je ne permettrai pas aux gens qui appellent à l’aide d’attendre plus longtemps. »

Cooper a déclaré qu’il ordonnait au ministère de la Santé et des Services sociaux de lancer le processus d’expansion de Medicaid sur la base de sa décision budgétaire.

L’expansion de Medicaid est l’une des principales priorités de Cooper depuis son entrée en fonction début 2017. Pendant des années, les républicains des États étaient fermement opposés à l’offre de Medicaid par le biais de la loi fédérale sur la santé de 2010, mais les dirigeants du GOP ont changé de cap l’année dernière, attirés en partie par les milliards. de dollars fédéraux chaque année qui seraient injectés dans les soins de santé et l’économie de l’État.

Le secrétaire à la Santé de Cooper a suggéré le mois dernier que la couverture Medicaid pourrait être mise en place dès décembre, si le législateur achève la dernière étape pour Medicaid. Le DHHS de Caroline du Nord n’avait aucune information mise à jour à fournir vendredi sur une date de début.

Il y a actuellement 2,87 millions de bénéficiaires de Medicaid en Caroline du Nord. Les adultes qui gagnent trop pour être admissibles au Medicaid traditionnel mais trop peu pour bénéficier d’une assurance privée, même fortement subventionnée, bénéficieraient d’une expansion. Environ 300 000 personnes pourraient être inscrites automatiquement dès le premier jour de l’expansion, a déclaré le secrétaire d’État Kody Kinsley.

La Chambre et le Sénat ont voté jeudi et vendredi sur le plan qui détermine la manière dont 29,8 milliards de dollars seront dépensés pour cet exercice financier et 30,9 milliards de dollars pour l’année prochaine, mais qui contient également de nombreuses prescriptions politiques.

Le leader du Sénat, Phil Berger, a déclaré aux journalistes après l’annonce de Cooper qu’il aurait préféré que le gouverneur signe le budget « pour faire avancer les choses un peu plus vite », plutôt que d’attendre début octobre pour la promulgation du budget.

« Mais je pense que cela indique qu’il s’agit d’un budget solide », a déclaré Berger. « Il y a certaines choses dans le budget dont je ne suis pas tellement fou… mais dans l’ensemble, c’est à bien des égards le budget le plus important que nous ayons vu en Caroline du Nord. »

L’avenir de l’expansion menée en Caroline du Nord était incertain cette semaine alors que les dirigeants législatifs du GOP ont suggéré de déplacer le mécanisme de déclenchement pour commencer l’expansion du budget vers une mesure autonome qui aurait considérablement élargi le jeu dans l’État.

Mais Cooper, les démocrates législatifs et les conservateurs sociaux ont hésité à cette idée, menaçant le succès du projet de loi. Berger et le président de la Chambre, Tim Moore, ont abandonné l’effort de jeu mardi soir.

La Caroline du Nord faisait partie des 11 États qui n’avaient pas accepté l’expansion du gouvernement fédéral avant que Cooper ne signe le projet de loi d’expansion. Cooper et son administration s’étaient plaints du fait que les retards dans la mise en œuvre signifiaient que l’État manquait plus de 500 millions de dollars par mois en financement fédéral supplémentaire.

Le gouvernement de l’État recevra également un paiement fédéral supplémentaire de 1,8 milliard de dollars sur deux ans pour l’expansion de Medicaid, offert par le gouvernement fédéral.

La part de 10 % des dépenses de l’État pour les bénéficiaires de l’expansion de Medicaid serait payée par le biais des évaluations hospitalières.

Malgré le soutien bipartisan à la loi initiale Medicaid en mars, certains républicains législatifs sont restés sceptiques quant à son expansion.

« Il y a beaucoup de gens de mon côté qui vont se boucher le nez pour voter pour ce budget parce que l’expansion est là », a déclaré le représentant républicain Donny Lambeth, partisan de longue date de l’expansion, lors du débat à la Chambre vendredi matin. « Mais ils examinent l’ensemble et ils vont faire avancer les choses pour essayer d’y parvenir. »

___

L’écrivaine d’Associated Press/Report for America, Hannah Schoenbaum, a contribué à ce rapport.

Gary D. Robertson, Associated Press