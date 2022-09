L’expansion de Medicaid pourrait gagner à nouveau avec l’initiative de vote du Dakota du Sud

Six fois depuis 2017, les électeurs d’un État ont pesé directement sur l’opportunité d’étendre Medicaid et de rendre plus d’adultes à faible revenu éligibles à une couverture de santé publique gratuite. Six fois, la mesure du scrutin est passée.

Cette séquence sans défaite pourrait s’étendre à sept victoires dans le Dakota du Sud en novembre.

Le jour du scrutin, les électeurs décideront d’un amendement constitutionnel qui étendrait l’admissibilité à Medicaid en vertu de la loi sur les soins abordables. Si cela passe, toute personne gagnant moins de 133% du seuil de pauvreté fédéral (environ 18 000 dollars pour un individu ou 36 900 dollars pour une famille de quatre personnes) serait éligible à la couverture Medicaid. À l’heure actuelle, 5 % de l’État n’est pas assuré. Les adultes sans enfant en âge de travailler ne peuvent pas du tout prétendre à la couverture. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées peuvent actuellement recevoir des prestations de Medicaid, mais les parents qui travaillent doivent avoir un revenu très faible – moins de 63% du seuil de pauvreté fédéral, environ 17 500 $ pour une famille de quatre personnes – pour s’inscrire.

On estime que 45 000 Dakotans du Sud seraient couverts par l’expansion, s’ajoutant aux 20,4 millions d’Américains à faible revenu à l’échelle nationale déjà assurés par l’expansion de Medicaid depuis que le programme a pris pleinement effet en 2014. Beaucoup de ceux qui seraient admissibles à Medicaid dans le Dakota du Sud – environ 14 000 – sont des Amérindiens actuellement inéligibles à la couverture. L’initiative de vote semble avoir de bonnes chances d’être adoptée en novembre: un sondage commandé par l’American Cancer Society Cancer Action Network a révélé que 62% des électeurs du Dakota du Sud ont déclaré qu’ils soutenaient la mesure.

Initialement, la loi sur les soins abordables visait à étendre la couverture de Medicaid aux adultes à faible revenu à l’échelle nationale. La loi offrait une bonne affaire : élargir l’admissibilité et recevoir une généreuse contrepartie de financement fédéral, 90 % du coût à perpétuité. Mais une décision de la Cour suprême de 2012 a rendu l’expansion de Medicaid facultative pour les États, et une douzaine d’États n’ont toujours pas accepté l’expansion une décennie plus tard, laissant 4 millions de personnes sans couverture Medicaid qui seraient autrement éligibles.

Face à cette obstruction des responsables de l’État républicain, les défenseurs des soins de santé ont porté la question directement aux électeurs dans des États largement républicains, avec un succès remarquable.

Dans les six États qui ont étendu Medicaid par le biais d’un scrutin – Idaho, Maine, Missouri, Nebraska, Oklahoma et Utah – on estime que 811 000 personnes se sont inscrites ou sont devenues éligibles à la couverture Medicaid. C’est une nouvelle frontière pour élargir l’accès à l’assurance maladie en Amérique. J’ai demandé à Paul Starr, sociologue à l’Université de Princeton et éminent historien du système de santé américain, s’il existait un précédent de démocratie directe conduisant à une expansion significative de la couverture.

“L’histoire de la protection de l’assurance maladie jusqu’à la décision de la Cour suprême sur l’ACA en 2012 était presque entièrement une histoire de législation et de décisions administratives”, m’a-t-il dit. “Les mesures de vote n’étaient pas très significatives.”

Mais les initiatives de vote sont devenues, au cours des dernières années, presque exclusivement la voie de l’expansion de Medicaid pour continuer à progresser. Au cours des premières années qui ont suivi la décision de la Cour suprême, un certain nombre de chefs d’État républicains ont décidé d’adopter eux-mêmes l’expansion de Medicaid, motivés par les avantages financiers et le lobbying des groupes de soins de santé locaux. L’administration Obama a accepté des dérogations – dont une du futur vice-président Mike Pence, alors gouverneur de l’Indiana – pour modifier le programme afin de le rendre plus accessible à ces politiciens du GOP.

Mais en 2017, avec l’entrée de Donald Trump à la Maison Blanche, les perspectives d’action future des gouverneurs et des législatures républicains semblaient sombres. Ainsi, le Fairness Project, une émanation d’un syndicat des travailleurs de la santé du SEIU en Californie qui soutenait les initiatives de vote sur le salaire minimum à l’époque, a commencé à se coordonner avec les organisateurs locaux pour mettre l’expansion de Medicaid directement sur le bulletin de vote.

“La démocratie directe a été une voie vers des changements importants et aussi une voie de dernier recours”, a déclaré Kelly Hall, un ancien responsable de la santé de l’administration Obama qui est maintenant directeur exécutif du Fairness Project. “Étendre Medicaid n’importe où aide à le protéger partout.”

Ces dernières années ont été une révélation de la puissance politique de Medicaid. Les inquiétudes concernant la fin de l’expansion et la réduction des dépenses de Medicaid ont contribué à condamner les projets républicains d’abroger et de remplacer l’ACA. Et ces six initiatives de vote d’expansion ont toutes été adoptées depuis 2017, le Dakota du Sud étant sur le point de devenir le septième.

Hall a déclaré que l’objectif de la campagne était “d’aider à placer Medicaid aux côtés des autres programmes publics du troisième rail comme Medicare et la sécurité sociale”.

“Medicaid a une base de soutien beaucoup plus large que ce que beaucoup de gens apprécient”, m’a dit Starr. « Il n’y a pas que les pauvres qui en profitent. Ce sont aussi les personnes handicapées et les personnes âgées, ainsi que leurs familles et les prestataires qui bénéficient du paiement de Medicaid.

Les dirigeants du GOP ont toujours tenté – sans succès à ce jour – d’arrêter ou de renverser ces initiatives de vote, d’abord dans l’Utah et le Missouri, et maintenant dans le Dakota du Sud. Pour les élections primaires de juin, la législature de l’État a mis en place une mesure de vote qui aurait nécessité une supermajorité de 60% pour que toute future initiative de vote soit adoptée, dans le but de rendre plus difficile l’adoption de la mesure d’expansion de Medicaid. Mais il a été rejeté par les deux tiers des électeurs primaires du Dakota du Sud.

Pourquoi l’expansion de Medicaid continue-t-elle de réussir auprès des électeurs de l’État rouge, sinon de leurs représentants élus ? Hall a souligné trois messages réussis : écouter les voisins qui en bénéficieront, ramener l’argent des contribuables fédéraux à l’État et protéger la solvabilité des hôpitaux ruraux et des cliniques de santé. L’une des publicités diffusées dans le Dakota du Sud met en scène un agriculteur qui dit qu’il veut continuer à faire fonctionner sa ferme familiale mais qu’il n’a pas les moyens de payer les soins de santé pour le moment.

À ce jour, les initiatives de vote d’expansion de Medicaid ont été un succès sans réserve. Mais leur utilité pourrait bientôt s’épuiser. Seulement environ la moitié des États autorisent les mesures de vote à l’initiative des citoyens et, sur les 12 États qui n’ont pas étendu Medicaid, seuls quatre d’entre eux autorisent de telles initiatives : le Dakota du Sud – qui vote déjà cet automne – plus la Floride, le Mississippi et Wyoming.

La Floride est le deuxième plus grand État, après le Texas, qui refuse toujours l’expansion de Medicaid. Ces deux États abritent plus de la moitié des 2,2 millions de personnes dans tout le pays qui se sont retrouvées sans option viable de couverture parce que leur État n’a pas étendu Medicaid. Mais alors que les initiatives de vote y sont autorisées, elles nécessitent une supermajorité de 60% et la législature de l’État a montré sa volonté de saper les mesures de vote après leur adoption.

L’ensemble du processus de l’initiative de vote du Mississippi, quant à lui, a été bouleversé par une décision d’un tribunal d’État en 2021; les défenseurs s’efforcent de restaurer le droit des citoyens de recueillir des signatures et de soumettre les problèmes directement aux électeurs. Dans le Wyoming, on espère que la législature et le gouverneur pourront encore s’associer à l’expansion de Medicaid alors que l’État fait face à des problèmes budgétaires.

Ainsi, alors que les mesures de vote pourraient encore faire plus de progrès dans l’expansion de la couverture de Medicaid, les partisans de l’expansion manquent d’opportunités. Le Texas, par exemple, est l’un des États qui n’autorise pas les initiatives de vote parrainées par les citoyens. Ni la Géorgie ni la Caroline du Nord, les prochains plus grands États après la Floride, à ne pas l’étendre.

“Nous sommes sur le point de nous perdre un emploi sur ce sujet”, a déclaré Hall.

Mais le travail restera inachevé, jusqu’à ce que les républicains de ces autres États se présentent, que les démocrates puissent gagner aux élections à l’échelle de l’État ou que le Congrès décide de prendre des mesures pour combler définitivement l’écart d’expansion de Medicaid.