La sécurité du bloc dépend de l’intégration de plusieurs pays clés, a déclaré le président tchèque Petr Pavel

L’Union européenne ne devrait pas seulement accepter l’Ukraine, mais aussi la Moldavie, la Géorgie et les Balkans occidentaux pour le bien de sa propre sécurité, a déclaré mardi le président tchèque Petr Pavel au Collège d’Europe de Bruges, en Belgique. La poursuite de l’expansion vers l’est est une nécessité géopolitique, a-t-il soutenu.

« Le nouvel impératif géopolitique nécessite une nouvelle dynamique d’élargissement. » Pavel a déclaré lors de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle année universitaire, à laquelle ont participé l’ancien président du Conseil européen Herman van Rompuy et l’ancienne chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

« Pendant trop longtemps, nous avons laissé certains pays européens à la merci de manipulations géopolitiques » a déclaré le président tchèque, insistant sur le fait que « Européen et atlantique » l’intégration de l’Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et des Balkans occidentaux devrait être « complété. »

L’élargissement du bloc serait censé renforcer sa sécurité de manière « de plus en plus antagonistes » environnement international, a expliqué le président, selon la télévision tchèque. Pavel a décrit la campagne militaire en cours de la Russie comme étant la plus « menace sécuritaire pressante » bien qu’un « Une Chine plus exigeante qu’affirmative » pose un plus grand « un défi géopolitique ».















Le dirigeant tchèque a également mis en garde Bruxelles contre ce qu’il a appelé « méfiance envers les nouvelles démocraties » et l’a exhorté à se concentrer plutôt sur les facteurs censés saper la confiance dans la démocratie. Il a également annoncé son intention de tenir une conférence à Prague sur le « la résilience des démocraties ».

Ses propos interviennent quelques jours seulement après que la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a promis d’étendre l’UE aux anciennes régions ukrainiennes qui ont rejoint la Russie en 2022. « [The EU] s’étendra bientôt de Lisbonne à Lougansk », Baerbock a déclaré aux journalistes en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Kiev.

Baerbock a ajouté que « tous les mètres » La superficie de territoire que les troupes ukrainiennes ont conquise aux forces russes dans le conflit en cours rapproche Kiev de l’adhésion à l’UE.

Les dirigeants de l’UE devraient discuter du début des négociations d’adhésion avec Kiev lors d’une réunion vendredi à Grenade, en Espagne. La décision finale devrait être prise à la mi-décembre. Bloomberg avait précédemment rapporté que certains États membres s’inquiétaient d’une éventuelle extension excessive du bloc en acceptant l’Ukraine et en lui consacrant des ressources.