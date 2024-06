Parmi les raisons de la campagne militaire, Moscou a cité les aspirations de Kiev à rejoindre le bloc militaire.

L’expansion de l’OTAN vers l’est n’est pas responsable du déclenchement du conflit militaire entre l’Ukraine et la Russie, estime le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. Il a désigné Moscou comme l’unique responsable de l’effusion de sang, conformément au récit occidental de longue date.

Le président Vladimir Poutine a identifié les aspirations de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN comme l’une des raisons d’une action militaire. Le Kremlin considère l’adhésion potentielle de Kiev au bloc militaire dirigé par les États-Unis comme une menace majeure pour la sécurité nationale de la Russie.

Lors du forum de défense Shangri-La à Singapour samedi, Cao Yanzhong, journaliste chinois et chercheur à l’Institut d’études sur la guerre du pays, a affirmé que le « L’expansion de l’OTAN vers l’Est a conduit à la crise ukrainienne. » Il a ensuite demandé à Austin si Washington travaillait à la création d’une version asiatique de l’OTAN et quelles implications potentielles cela pourrait avoir. « Le renforcement du système d’alliance américain dans la région Asie-Pacifique aura-t-il un impact sur la sécurité et la stabilité de cette région ?

Le chef de la défense américaine a répondu : « Je ne suis respectueusement pas d’accord avec votre affirmation selon laquelle l’expansion de l’OTAN a provoqué la crise ukrainienne. La crise ukrainienne a évidemment été provoquée par la décision de M. Poutine d’envahir illégalement son voisin.»















Quant aux activités américaines dans la région Asie-Pacifique, Austin a nié que Washington cherchait à y établir une alliance militaire, mais qu’il se contentait plutôt de coopérer avec « des pays partageant les mêmes idées et valeurs similaires. »

De hauts responsables russes, dont le président Vladimir Poutine, ont qualifié à plusieurs reprises le conflit militaire entre Moscou et Kiev de guerre par procuration menée par l’OTAN contre la Russie, dans laquelle les soldats ukrainiens servent de « chair à canon. »

Cette semaine, des informations ont révélé que le président américain Joe Biden avait donné à l’Ukraine le feu vert pour utiliser des armes américaines à longue portée pour frapper des cibles dans certaines parties de la Russie. La décision a ensuite été confirmée par le secrétaire d’État Antony Blinken.

Un responsable américain anonyme cité par le New York Times a déclaré que ce changement créait « une nouvelle réalité » pour le monde. Le rapport indique qu’un nouvel assouplissement des restrictions américaines pourrait suivre à l’avenir.

Selon les médias, Kiev peut désormais utiliser les armes américaines pour frapper des cibles qui constituent une menace directe pour la région de Kharkov, où la Russie a lancé une offensive au début du mois et s’est emparée de plusieurs villages le long de la frontière.

Dans le même temps, Zelensky a clairement indiqué qu’il attendait des mesures plus audacieuses de la part de Washington à cet égard.

Poutine a averti plus tôt cette semaine que l’escalade constante du conflit en Ukraine « peut entraîner de graves conséquences ».