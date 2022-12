L’expansion de la base aérienne navale du Nevada se dirige vers le bureau de Biden

RENO, Nevada (AP) – Le Sénat américain a voté pour une expansion massive d’un complexe d’entraînement aérien naval dans le nord du Nevada qui transférera une vaste étendue de terres publiques à l’armée.

Le Sénat a approuvé jeudi dans le cadre du projet de loi annuel sur les dépenses de défense ce qui sera probablement l’une des dernières étapes de négociations de plusieurs années pour désigner 558 000 acres supplémentaires (environ 226 000 hectares) pour le bombardement et l’utilisation militaire de la Naval Air Station (NAS) Fallon , qui se trouve à 65 miles (104 kilomètres) à l’est de Reno.

La mesure désigne également plus de 580 000 acres (234 718 hectares) de terres pour la conservation, des zones sauvages et d’autres zones protégées, ainsi qu’un total de 18 000 acres (environ 7 284 hectares) de terres et 20 millions de dollars chacun pour deux tribus amérindiennes. Le comté de Churchill, où se trouve le centre de formation, recevra également 20 millions de dollars.

Le complexe Fallon est la principale zone d’entraînement aéronautique de la Marine, soutenant l’entraînement aéronautique et au sol, y compris les exercices de tir réel. Toutes les unités d’aviation de frappe navale et certains Navy SEALs s’entraînent à Fallon avant leur déploiement.

La Chambre a approuvé la loi sur l’autorisation de la défense nationale la semaine dernière. Il attend maintenant la signature du président Joe Biden.

La gestion des vastes étendues de terres fédérales du Nevada, et les différents besoins qu’elle répond, a longtemps été un push-and-pull pour différents groupes au Nevada, ce qui a entraîné des batailles juridiques sur l’extraction du lithium, le développement, les monuments nationaux et les désignations d’espèces en voie de disparition. L’agrandissement du centre de formation est à l’étude depuis des années, car la délégation du Congrès du Nevada l’a présenté à maintes reprises tout en essayant d’équilibrer les intérêts de différents groupes, y compris la marine, les défenseurs de l’environnement, les comtés et les tribus amérindiennes qui ont longtemps considéré la terre comme sacrée. .

L’expansion « améliorera notre sécurité nationale, alimentera la croissance économique dans le comté de Churchill et préservera d’importants sites du patrimoine culturel pour les nations tribales », a déclaré la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto dans un communiqué. Les éloges sont également venus du gouverneur du Nevada Steve Sisolak et du sénateur Jacky Rosen, tous deux démocrates, et du représentant républicain Mark Amodei et du président du comté de Churchill, Pete Olsen.

La marine a déclaré que l’expansion était essentielle pour répondre aux besoins d’entraînement au combat pour les systèmes d’avions et d’armes modernes qui ont dépassé les capacités d’entraînement au cours des deux dernières décennies.

“Cette législation critique améliore la sécurité de notre nation en permettant à nos Carrier Air Wings et à nos équipes de guerre spéciale navale de s’entraîner dans un environnement plus réaliste et de mieux se préparer à la compétition stratégique”, a déclaré le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro dans un communiqué.

Plusieurs groupes ont été historiquement divisés ou mélangés lors de l’expansion, y compris des défenseurs de l’environnement et certaines tribus voisines. Brian Sybert, directeur exécutif de la Conservation Lands Foundation, a remercié Cortez Masto, Rosen et Amodei pour «avoir élaboré un compromis communautaire délicat qui a abouti à la seule victoire en matière de conservation dans le cadre de la NDAA de cette année».

Mais Patrick Donnelly du Center for Biological Diversity l’a qualifié de “perte dévastatrice pour la faune du Nevada”.

Il a déclaré que les terres publiques qui doivent être transférées sont l’une des rares étendues de terres américaines qui sont largement dépourvues d’humains. Il a ajouté que même les parties du terrain qui seront toujours entretenues par le ministère de l’Intérieur américain organiseront toujours des exercices d’entraînement au combat qui peuvent nuire à la faune.

Les tribus qui vivaient dans la région où se trouve le complexe d’entraînement et qui considèrent la vallée comme sacrée étaient plus optimistes.

“Bien que notre tribu ne soutiendra jamais l’expansion de NAS en prenant plus de nos terres ancestrales”, a déclaré Cathy Williams-Tuni, la présidente de la tribu Fallon Paiute-Shoshone, “nous sommes toujours très reconnaissants et reconnaissants des nombreux avantages que le NDAA pour notre tribu a.

Williams-Tuni a déclaré qu’ils travailleraient en étroite collaboration avec l’armée et la délégation du Nevada pour « trouver – nous ne voulons pas toujours dire ce mot, mais un compromis ».

La tribu Paiute-Shoshone n’est pas contre la défense nationale, a-t-elle ajouté, mais il y a aussi une importance pour les terres ancestrales, avec des lieux de sépulture et des artefacts répartis sur toute la superficie.

Au cours de l’année écoulée, la délégation du Congrès du Nevada, le ministère de l’Intérieur et les responsables de la marine se sont engagés auprès des tribus du nord du Nevada qui seraient affectées par l’expansion. Le secrétaire adjoint de l’intérieur s’est également rendu au Nevada pour visiter la terre et la tribu. Il y a environ deux semaines, Williams-Tuni a rencontré des responsables du ministère de l’Intérieur et des services de santé indiens à Washington DC.

Williams a déclaré jeudi que la prochaine étape consiste pour la tribu à co-gérer les terres avec le ministère de l’Intérieur et la Marine, qu’elle pourrait potentiellement inclure un programme de nettoyage des résidus militaires et le transfert de certains matériaux vitaux à la tribu pour le chauffage. sous-systèmes.

Le financement de la tribu Fallon Paiute-Shoshone servira à la construction et à l’entretien d’un centre culturel, et les 20 millions de dollars de la tribu Walker River Paiute sont dus à la contamination passée par des munitions sur les terres tribales, avec un peu plus de 8 000 acres détenus en fiducie.

Williams-Tuni a déclaré jeudi que bien qu’elle s’oppose toujours au plan dans son ensemble, elle a hâte “d’expliquer à nos membres comment nous n’avons pas simplement cédé et nous n’avons pas cédé”.

Lorsque la NDAA a adopté la Chambre la semaine dernière, Amber Torres, présidente de la tribu Walker River Paiute, l’a qualifiée de “journée capitale où une injustice historique contre la tribu Walker River Paiute a été résolue” dans un communiqué.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press