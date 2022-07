L’expansion agressive de la MLS dépend du pain quotidien du football mondial : le jour du derby

Arrivé d’Europe ce jour-là, l’horloge interne de Gareth Bale, alors qu’il se tenait devant plus de 22 000 fans au stade Banc of California, indiquait 4 heures du matin pris en sandwich entre les diffuseurs ESPN Jon Champion et Taylor Twellman avant le 8 juillet. Le trafic – le célèbre derby entre le nouveau LAFC de Bale et le LA Galaxy – le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a expliqué pourquoi il avait déraciné sa famille pour une escapade de 12 mois dans la Major League Soccer en Californie du Sud.

“C’est une ligue en pleine croissance”, a déclaré Bale aux yeux troubles, des lunettes noires Henrik Stenson rentrées sur le col d’une manche longue blanche. “La meilleure préparation [for a World Cup] est de jouer à des jeux. Je veux [make] mon tampon – aidez LAFC à essayer de gagner un trophée.”

Capitaine de l’équipe nationale masculine du Pays de Galles, Bale a récemment organisé la première qualification pour la Coupe du monde de son pays en 64 ans. Après 19 trophées en près d’une décennie au Real Madrid, le temps tendu de Bale en Liga s’est effondré jusqu’à la ligne d’arrivée. Au lieu de retourner à Tottenham Hotspur en Angleterre, à Newcastle United ou à Aston Villa selon la rumeur – ou même à l’équipe de championnat de sa ville natale, Cardiff City – Bale a subi une réduction de salaire de plus de 30 millions de dollars pour rejoindre un club à près de 6 000 miles de Madrid dans une ligue sans système de promotion/relégation.

Gareth Bale est le dernier trentenaire à rejoindre la MLS vers la fin de sa carrière de joueur, mais les stars comme lui n’alimentent pas la croissance de la MLS : ce sont les derbies comme celui qu’il vient de rejoindre au LAFC. Kirby Lee – USA TODAY Sports

Moins de deux heures plus tard, l’ailier gallois criait la chanson de combat de LAFC à travers un mégaphone, aspergé par ses coéquipiers – y compris un champion de la Coupe du monde vêtu d’un pinnie rose Giorgio Chiellini, qui a quitté la Juventus après 17 ans en juin – après un 3-2 la victoire. Lors de sa conférence de presse introductive, Bale a salué les progrès de la ligue, notamment au cours des dix dernières années, et s’est opposé aux présomptions de la “ligue de la retraite”. (Ceci, bien sûr, à la suite de la confirmation de Bale qu’il reporterait sa retraite du football si le Pays de Galles se qualifiait pour le Qatar.)

Juste au début de la Rivalry Week de la MLS, la rumeur veut que Luis Suarez, double vainqueur du Soulier d’or européen, se rende également aux États-Unis, l’ex-star de l’Atletico Madrid/Barcelone/Liverpool affirmant qu’il avait “cinq ou six offres”. (Cue la “réunion avec Lionel Messi à Miami” moulin à rumeurs de ping-pong.) Wayne Rooney, qui a joué à DC de 2018 à 2019 et a sans doute réussi le plus grand jeu de l’histoire de la MLS, a été annoncé comme nouvel entraîneur de United plus tôt cette semaine.

jouer 1:22 En 2018, Wayne Rooney a réalisé l’un des jeux les plus incroyables de l’histoire de la MLS pour aider DCU à battre Orlando.

La MLS en tant que ligue de tour de victoire sera toujours un sujet de débat, les preuves à l’appui n’étant renforcées que par des trentenaires comme Bale, Suarez, Rooney et Messi qui se profilent hors de la scène et les cinq meilleurs salaires de la MLS 2022 appartenant tous à des joueurs de 30 ans ou plus. Mais à peu près au milieu de la saison, la fréquentation moyenne de la MLS est supérieure à 20 000, se rapprochant de plus en plus de celle de la Major League Baseball (un peu moins de 26 000 à la pause All-Star) alors que le passe-temps américain panique.

Sur les treize transferts de départ les plus lucratifs de la MLS, tous sauf un ont eu lieu au cours des quatre dernières années.

Le vrai sorcier tirant les leviers derrière le rideau, si vous voulez, n’est pas un joueur, jeune ou vieux : c’est l’époque du derby – et la MLS (qui n’a pas renvoyé de demande de commentaire) est all-in.

Alors que Le trafic – l’une des deux seules rivalités actuelles de la ligue crosstown – a été à la hauteur de sa facturation, les autres ont été mitigées. Portland a battu Seattle 3-0 pour le plus grand plaisir de l’armée Timbers. San Jose, qui n’a remporté aucun match avant le 23 avril et occupe actuellement le 12e rang sur 14 dans l’Ouest, a coulé le Galaxy 3-2 dans le “California Clasico” grâce à des erreurs défensives précoces bâclées de LA Philadelphie contre DC était à égalité pour le match le plus déséquilibré de l’histoire de la MLS, l’Union l’emportant 7-0 sur un malheureux DC avec un manager par intérim à la barre. (Entrez, Rooney.)

Mais avec trois rivalités à venir dimanche, une tendance se dessine : une seule de toute la semaine de la rivalité compte deux membres originaux de la MLS : le Galaxy contre San Jose. Malgré leurs droits de vantardise, les tremblements de terre n’ont pas terminé au-dessus du 10e rang de la ligue en une décennie. (Entrez, très probablement, Landon Donovan.) Sept des neuf matchs de Rivalry Week mettent en vedette une équipe qui est entrée dans la ligue depuis 2009. Parmi les 10 membres originaux, seulement la moitié arborent leur nom d’origine.

Et tandis que de nombreux derbies sont devenus naturellement passionnés et âprement disputés – le Derby de la rivière Hudson, par exemple – certains supporters de la MLS disent que, parfois, cela peut sembler artificiel.

Pour Jeremy Wright, membre de la Timbers Army depuis leur création en 2001, les derbies non seulement montent la barre, mais pour un sport américain qui en est relativement à ses balbutiements, ils transmettent leur pedigree à travers les générations et cultivent des héritages. Liverpool n’a peut-être été formé que lorsque et parce que les relations se sont détériorées au sein de la direction d’Everton – mais c’était il y a 130 ans. La MLS n’a toujours pas 30 ans. Pour Wright, des rivalités comme celles de Portland et de Seattle – deux des villes de football les plus ferventes d’Amérique – reposent sur l’amour distinct de sa maison d’adoption, car les deux sont en grande partie des villes de transplantation.

“Une fois qu’une rivalité devient juste cela”, dit Wright, qui a déménagé à Portland à la fin des années 1990, “elle devient plus grande que le jeu lui-même et pertinente en dehors du sport.”

Un fan de LAFC brandit une bannière qui dit “anti-Galaxy”, dirigée vers l’équipe rivale de Crosstown, le LA Galaxy. Kohjiro Kinno/Getty Images

Wright a assisté à des soirées amicales pour la Coupe du monde de 1998, qui se sont transformées en quelque chose de plus permanent et dévoué lorsque la renaissance des Timbers a été annoncée. En 2001, les Timbers réincarnés (qui s’étaient repliés une décennie auparavant) ont accueilli l’itération USL A-League des Sounders de Seattle.

“Je me souviens juste d’avoir pensé, tout de suite”, dit Wright, “Wow, ces équipes ne s’aiment pas.” Même maintenant – j’ai deux enfants et parfois je ne peux pas m’absenter pour les matchs – je vais m’asseoir ici et regarder avec mes filles … qui huent Seattle.”

Wright, originaire de Washington, DC, dirige une société de conseil, travaillant dans les affaires publiques et le conseil politique, principalement avec les districts scolaires et les agences publiques pour passer des émissions et obtenir des financements. Mais les week-ends ? Ceux-là appartiennent aux Timbers. Wright dit – un peu comme de vastes étendues de territoire pour les fidèles de la MLS – une victoire des Timbers met toute la ville en effervescence.

“Je suis sur des appels Zoom avec des clients et les gens disent:” Hé, vous avez foutu le camp de Seattle “, dit Wright. “C’est partout ce lundi.”

“Mais ceux d’entre nous qui existent depuis un certain temps … nous pensons que ce à quoi la MLS doit faire attention, c’est de s’assurer qu’elle ne se sent pas fabriquée et plastique. Vous enchérissez pour l’authenticité et [rivalries are] sur des pierres de touche culturelles qui remontent à plus loin qu’une équipe de football.”

Un fan, après un récent match du NYCFC, a déclaré à ESPN: “J’apprécie que la MLS essaie de faire de Rivalry Week une chose – augmentant les enjeux, en faisant plus qu’un simple jeu – mais vous ne pouvez pas forcer Columbus à ne pas aimer Cincinnati, pour Exemple.”

“C’est une ligue si jeune, comparativement”, déclare Wright. “Je me souviens quand nous parlions avec des gens de la MLS [in the early days] qui dirait, ‘Nous devons être prudents; nous ne voulons pas être comme la NASL et nous développer trop rapidement.'”

La première année de MLS en 1996 a vu 10 équipes. Cinq ans plus tard, après avoir été étendue à 12, la ligue était revenue à 10. En 2015, elle était de 20. L’année prochaine, elle sera de 29, avec des villes comme Las Vegas, Phoenix et San Diego en lice pour l’expansion. Wright l’a certainement remarqué : “Il y a une nouvelle équipe chaque année. C’est fascinant de voir comment cette mentalité a changé.”