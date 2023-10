L’Exorciste : Croyants | Le réalisateur répond si Linda Blair participera aux suites – The USA Imprimer | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/416615/416615_600x315.jpg

L’Exorciste : Croyants – 20% ne cherche pas à changer de genre comme l’original l’a fait, mais cherche à créer quelque chose de fort pour lancer une nouvelle trilogie sur les traces d’Halloween – 92%, et David Gordon Green estime suivre la bonne voie pour tirer parti, modifier et enrichir le canon de ces classiques. L’un des points clés est de ramener le casting lorsque cela est possible, ce qui amène beaucoup à se demander si Linda Blair fera ou non partie de ces projets. C’est pourquoi le réalisateur a révélé quelques détails sur la façon dont la fin a été filmée et ce que cela pourrait signifier pour le prochain film et le personnage de Regan.

Il y a un avant et un après de L’Exorciste – 87%, et le film a ajouté au genre des tendances qui n’existaient pas du tout. En plus de terrifier plusieurs générations, le principe nous a permis de monter des scènes vraiment effrayantes qui, depuis leur première, ont été assez controversées car elles arrivent à une petite fille, mais cela nous permet aussi de mettre sur la table des sujets comme la foi et la nécessité de croyez malgré tout, ce qui fait du film quelque chose de beaucoup plus profond et digne d’analyse que les autres films d’horreur de l’époque.

Comme cela arrive toujours dans ce média, la société de production a décidé d’exploiter l’intrigue au maximum et a sorti plusieurs suites, mais aucune n’a vraiment eu un grand impact. Ce que les dirigeants ont décidé, c’est que le film ne serait jamais redémarré, mais que des suites inventives pourraient être développées selon certaines directives, comme pour la série. L’Exorciste, dont la première saison était une continuation de l’original. Après le succès de Halloweenle réalisateur a eu une idée avec la même approche pour ce canon et Blumhouse s’est chargé d’en acheter les droits pour assurer une trilogie.

L’Exorciste : Believers prépare le retour de la famille MacNeil

Au lieu de ramener Pazuzu, L’Exorciste : les croyants préfère proposer une nouvelle histoire dans le même univers et bien que nous ne sachions pas comment fonctionneront les suites, de nombreux fans espèrent que Chris MacNeil, joué par Ellen Burstyn, deviendra désormais un élément clé pour le développement de l’histoire et malgré sa courte participation à cette proposition, surtout parce que beaucoup veulent revoir Linda Blair Comme Regan.

Dans ce film, il est expliqué que la relation entre la mère et la fille s’est détériorée après que Chris ait publié un livre sur ce qui s’est passé en L’Exorciste. Comme Regan ne voulait pas qu’on se souvienne uniquement de cet événement de sa vie et que sa mère avait l’intention de devenir une experte en la matière, ils se sont tous deux séparés. Longue durée, David Gordon Green Il a expliqué que même si Blair ne faisait pas partie de l’histoire, il avait été proche de la production car ils lui avaient demandé conseil pour aborder les questions les plus sensibles de la possession des jeunes protagonistes.

Linda Blair participera-t-elle aux suites ?

Si tu ne vois toujours pas L’Exorciste : les croyants Vous devriez arrêter de lire à ce stade, car nous allons aborder un spoiler très important. À la fin du film, nous voyons que Chris est soignée dans un hôpital après avoir perdu la vue lors de sa première confrontation avec le démon de cette histoire et Regan arrive de manière inattendue à ses côtés dans des retrouvailles émouvantes. En entretien avec Divertissement hebdomadairele réalisateur a expliqué comment ils ont convaincu Blair de revenir pour la scène et comment ils l’ont filmée en secret :

Linda était là et n’avait pas vu Ellen depuis de très nombreuses années. Pour moi, la beauté de la scène est qu’il y avait peut-être cinq personnes dans le monde qui savaient ce qui allait se passer.

Cela n’a jamais été dans le scénario. J’ai dit à Ellen que Linda avait accepté de le faire et qu’ils allaient se rencontrer. C’était juste quelque chose qui lui faisait du bien et Linda se sentait à l’aise. Elle entra et le moment fut partagé par la surprise de l’équipage. Le caméraman pleurait, il ne savait pas ce qui se passait ! Le moment où vous voyez Linda s’agenouiller et lui prendre la main est la première fois qu’ils communiquent depuis de très nombreuses années. C’était la première prise.

David Gordon Green Il a déclaré que dès que son idée du film avait été approuvée, il avait contacté Blair pour lui assurer qu’il voulait être son ami, ce qui s’est produit et lui a permis de demander son aide pour protéger l’intégrité et la tranquillité d’esprit du protagoniste. actrices. Même si elle ne voulait pas faire partie de la suite, elle voulait le revoir. Ellen Burstyn alors il a accepté avec plaisir de filmer le camée. Maintenant, la question est de savoir si elle reviendra avec une participation plus importante dans les prochains films, ce que le créateur ne voit pas comme possible, car chaque fois qu’il parle du sujet, elle rit simplement et ne répond pas :

Donc, je ne suis pas sûr. Je veux dire, je sais que nous avons passé un bon moment, je sais qu’elle fait l’éloge de cette expérience et j’ai des idées infinies sur l’endroit où nous pourrions aller.

Bien que L’Exorciste : les croyants a été détruit par les critiques, les chiffres du box-office seront toujours plus importants donc s’il parvient à s’imposer durant ce week-end et ne baisse pas dans les jours suivants, alors il aura de bons revenus qui justifieront les films suivants qui, dit-on , doivent être conclus par contrat même s’ils aboutissent tous à un échec pour l’entreprise.

