« L’Exorciste : Croyant » est là pour effrayer une nouvelle génération de fans d’horreur.

Le réalisateur du film, David Gordon Green, et le producteur, Jason Blum, ont expliqué à quel point ils étaient ravis de poursuivre l’histoire du classique de l’horreur de 1973.

« L’original est évidemment un film classique monumental, datant d’il y a 50 ans, et il résiste exactement à ce qu’il était aujourd’hui », a expliqué Green.

« Nous avons beaucoup influencé ce film. Il y a là quelques fils de nostalgie, mais nous voulions aussi nous assurer que notre film soit contemporain, qu’il soit pertinent par rapport à aujourd’hui, à la culture d’aujourd’hui – en posant des questions de spiritualité et de communauté. , que notre communauté demande aujourd’hui.

LINDA BLAIR, STAR DE L’EXORCISTE, RÉFLÉCHIT À LA CHANTRICE MASQUÉE, SI ELLE A JAMAIS EXPÉRIMENTÉ UNE ACTIVITÉ PARANORMALE

L’une des principales choses du film original que Blum considérait comme la clé pour réussir dans le nouveau film « était le sentiment » que les cinéphiles avaient lorsqu’ils sortaient du cinéma en 1973 d’être « secoués jusqu’au plus profond de leur corps » par ce qu’ils venaient de voir. . Selon lui, ils « y sont parvenus » en ramenant Ellen Burstyn, ainsi qu’en choisissant Leslie Odom Jr. et Ann Dowd.

Dans leur effort pour « réinventer » le film, ils ont centré l’intrigue autour de deux filles, Katherine et Angela, qui disparaissent dans les bois, pour revenir trois jours plus tard sans aucun souvenir de ce qui s’est passé pendant ces trois jours. Alors que les filles continuent de montrer des signes de possession, l’un de leurs pères fait appel à Chris MacNeil à l’aide car elle a vécu la même chose avec sa fille 50 ans plus tôt.

Outre Burstyn, Dowd et Odom Jr., le film met également en vedette Jennifer Nettles, Raphael Sbarge, Olivia O’Neill et Lidya Jewett.

Lorsque le film original est sorti, le public aurait quitté les salles parce que c’était trop effrayant, certains s’évanouissant même et tombant malades à cause de ce qu’il y avait à l’écran. Outre le film original, Green et Blum se sont inspirés des films d’horreur qui ont suscité leur intérêt pour le genre.

« ‘The Shining’ a toujours été quelque chose qui a toujours été tabou », a déclaré Green. « J’avais 5 ans quand il est sorti. Je l’ai probablement vu quand j’avais 10 ou 12 ans. »

« ‘Vendredi 13.’ « J’étais trop jeune, je l’ai vu seul. Je n’ai pas vu de film d’horreur pendant longtemps après l’avoir vu et cela m’a vraiment très bouleversé », a déclaré Blum. « Je pense aussi que cela a fait quelque chose dans mon ADN, et cela m’a rendu attiré par l’horreur. C’était incroyable de pouvoir regarder un film, et cela pouvait avoir ce genre d’effet pendant si longtemps. »

Blum est le fondateur et PDG de Blumhouse Productions, une société de production qui produit des films de haute qualité avec un budget plus serré. La société a produit de nombreux films à succès dans le genre de l’horreur, notamment « Paranormal Activity » et ses suites, « Insidious » et ses suites, « The Purge » et ses suites, « Hush » et les trois films les plus récents « Halloween » et » M3gan. »

« L’Exorciste : Croyant » était initialement prévu pour la sortie Le 13 octobre, qui se trouve être le vendredi 13, la date optimale pour sortir un film d’horreur. Les plans ont cependant changé lorsque Taylor Swift a annoncé qu’elle sortirait le film du concert Eras Tour le même jour.

« Évidemment, nous avons abandonné cela [date], et nous avons incliné la tête devant Taylor Swift », a déclaré Blum à Entertainment Weekly en septembre. « C’était trop risqué de voir si ‘Exorswift’ allait prendre ou non. Les gens auront toujours l’opportunité Exorswift, alors peut-être que nous devons avoir notre gâteau et le manger aussi. »

« L’Exorciste : Croyant » devrait sortir en salles le 6 octobre.

Ashley Dvorkin de Fox News a contribué à ce rapport