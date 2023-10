« L’Exorciste : Croyant » essaie d’égaler l’horreur de l’original – mais même Ellen Burstyn ne suffit pas | Films | Détroit

Cliquez pour agrandir IMAGES UNIVERSELLES Au lieu d’un enfant possédé, L’Exorciste : Croyant nous en donne deux.

Chaque fois que quelqu’un décide de sortir une suite à L’Exorciste franchise, c’est toujours une suite directe de l’original choquant du réalisateur récemment décédé William Friedkin, celui qui a foutu en l’air tant de cinéphiles lors de sa sortie il y a 50 ans.

Lorsque William Peter Blatty, l’auteur du livre et de l’adaptation du scénario primé aux Oscars, a pris la décision audacieuse d’écrire et de réaliser L’Exorciste III (le premier et le dernier film surnaturel à présenter des camées sans paroles de Fabio et Patrick Ewing dans le rôle des anges) en 1990, il a ignoré tout ce qui s’est passé dans le suivi honni de John Boorman en 1977. L’Exorciste II : L’Hérétique. Dans ce film, Linda Blair est revenue sous le nom de Regan, autrefois possédée, qui est maintenant une adolescente dotée de pouvoirs psychiques. (Cela s’est produit un an avant que Brian De Palma ne fasse jouer Amy Irving le même foutu personnage dans La furie.) Un spin-off télévisé de courte durée est apparu sur Fox il y a quelques années et a complètement ignoré les suites. Même les deux versions du prequel de l’Exorciste (réalisé à l’origine par Paul Schrader et fortement réorganisé par Renny Harlin) qui se sont écrasées et ont brûlé en fin de compte voulaient seulement être associées au véritable article.

Après avoir dit qu’ils n’allaient pas faire un autre remake/reboot/re-whatever-the-fuck, Morgan Creek Entertainment (qui a eu les droits de suite et de remake pour L’Exorciste depuis des décennies) a maintenant L’Exorciste : croyant rouler dans les cinémas. Et bien sûr, c’est une suite directe de l’original.

Non seulement ils ont fait appel au magnat de l’horreur Jason Blum pour produire, mais ils ont également fait appel aux raviveurs professionnels de franchises d’horreur David Gordon Green et Danny McBride. L’ancien réalisateur de films indépendants et son copain amateur de comédie grinçante ont produit la récente trilogie d’Halloween, qui a également ignoré les tas de suites et de redémarrages qui ont précédé et qui étaient directement liés au révolutionnaire slasher de John Carpenter de 1978.

Pour cette toute nouvelle deuxième partie, Green et McBride (avec Peter Sattler et Scott Teems, co-scénariste de Halloween Kills) font essentiellement une refonte de grande envergure. Ils nous donnent non pas une, mais deux filles possédées – Angela (Lidya Jewett) et Katherine (Olivia Marcum) – qui se dirigent vers les bois pour communiquer avec des fantômes et se font prendre d’une manière ou d’une autre par des démons connards. Je suppose que Green et McBride ont vu la première saison de Le Lotus Blanc et ont été inspirés pour faire l’équivalent littéral des méchantes filles crachant de la bile de Sydney Sweeney et Brittany O’Grady.

Nous constatons également une augmentation du nombre de parents qui paniquent complètement. Hamilton L’ancien élève Leslie Odom Jr. se met un air renfrogné à la Wesley Pipes pour jouer le vieil homme d’Angela, Victor, un sceptique à l’égard de tout ce qui est religieux depuis que sa femme enceinte a été mortellement blessée lors d’un tremblement de terre en Haïti et qu’il a dû obtenir son Le choix de Sophie à décider s’il doit sauver sa femme ou sa fille à naître.

Victor est le parent qui passe à l’action une fois que ses voisins très spirituels (y compris la vénérable vétérinaire Ann Dowd en tant qu’ancienne nonne devenue infirmière) l’ont convaincu que le diable est dans ces filles. Il bénéficie même du soutien de quelqu’un qui a écrit un livre sur son calvaire avec un enfant possédé : Chris MacNeil d’Ellen Burstyn, lors de son premier retour à Exorciste-terrain depuis l’original de 1973. Après des années à refuser des suites (elle a accepté de faire le film uniquement si les producteurs mettaient en place un programme de bourses pour les jeunes acteurs), Burstyn a essentiellement une apparition glorifiée dans celui-ci. Elle est surtout là pour expliquer où elle était et ce qu’il faut faire.

Chose intéressante, lorsque Burstyn est mis à l’écart pour le reste du film (dans une séquence plutôt schlocky qui contient également quelques œufs de Pâques), c’est à ce moment-là que Croyant passe d’un Exorciste hommage à juste une autre production dynamisée de Blumhouse. En première mi-temps, Green tente de recréer le rythme banal mais décalé que Friedkin a apporté à L’Exorcistela première heure, le rythme qui a rendu le public paranoïaque et effrayé avant même que la merde effrayante ne se déroule. Bien sûr, il y a aussi quelques frayeurs pour vous garder gentil et nerveux.

Malheureusement, tout cela est abandonné dans la seconde moitié chaotique et améliorée par les effets CGI. C’est aussi ici où Croyant nuance la religion organisée, alors que le père dévoué d’Odom rassemble son équipe de quartier (ainsi qu’un guérisseur rituel et un pasteur baptiste pour faire bonne mesure) pour un pot-de-vin de purge des esprits maléfiques chez lui, prêt à chasser des âmes sombres au cas où un prêtre catholique ne peut pas être expédié.

Pour une suite qui cherche à être tout aussi digne que l’un des films les plus troublants jamais réalisés, Believer est finalement plus pittoresque et plein d’espoir que glacer le sang et provoquer des cris. Green (qui devrait diriger deux autres Exorciste suites) est trop optimiste aux yeux étoilés, déclarant en gros que le bien battra toujours le mal si nous nous unissons tous, pour avoir le cœur sombre et appuyer sur des boutons comme ce salaud sans gloire de Friedkin, qui est allé dans sa tombe sans rien foutre.

La première Exorciste Il y avait des gens qui se disputaient dans les halls des théâtres à cause de toutes les conneries dont ils étaient témoins. Ce Exorcistecomme tant d’autres Exorcistes avant cela, peut faire que les gens se disputent. Mais, selon toute vraisemblance, ce sera parce qu’ils se sont ennuyés et se sont assoupis.

