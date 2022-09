Raymond Santana des Exonerated Five parle de son divorce avec Deelishis, la femme qu’il prétend “ne jamais avoir aimée” ni “l’avoir mérité”.

Comme indiqué précédemment, les deux se sont mariés en juin 2020 et unBien que les deux aient semblé être très heureux dans leurs nombreux messages Instagram remplis de PD, Santana a choqué les abonnés quand il a demandé le divorce en mars de cette année tout en étant mincegs est ensuite devenu désordonné sur Instagram.

Deelishis a accusé Raymond d’être un narcissique qui lui a été infidèle tout au long du mariage, mais Santana, en revanche, était un peu plus insaisissable en ce qui concerne les raisons de son départ. Il a seulement confirmé que le divorce était le sien décision et a suggéré que son mariage avec Deelishis commençait à éclipser sa réputation et ses contributions.

Maintenant que la poussière est retombée autour des deux, Raymond est prêt à dire son côté et son côté comprend des accusations selon lesquelles le Saveur d’amour star “ne l’a jamais aimé”.

Raymond Santana parle du divorce de Deelishis

“DESIGN QUE JE SUIS PRÊT À RACONTER MON HISTOIRE MAINTENANT…..”, l’activiste a légendé un post IG cette semaine avec des hashtags qui incluaient “#newchapter” et “#newbeginnings”. “J’étais un excellent MARI et PÈRE pour des enfants qui n’étaient pas les miens… J’ai donné mon cœur à quelqu’un qui ne me méritait pas et encore moins m’aimait… Je sais ce que j’apporte à la table… J’ai beaucoup d’AMOUR à donner… et je suis là pour ça… pour ceux qui y font la bouche… rappelez-vous que je suis celui qui a demandé le divorce… pas elle.

Cependant, Raymond ne s’est pas arrêté là, il a posté un extrait d’une conversation avec VH1 Encre noire La star Ceasar (qui a récemment été dans l’eau chaude pour avoir été surpris en train d’abuser de son chien) remet en question l’influence culturelle et l’impact que les personnes qui l’ont appelé ont eu à grande échelle.

“Je me bats contre un système qui essaie d’enfermer nos enfants… ils préfèrent les faire occuper une cellule de prison plutôt qu’un dortoir d’université… • Je voyage à travers le pays pour parler dans des universités, des lycées et des prisons de mon expérience et faire partie des 5 exonérés • J’aide à faire avancer la législation qui aidera à protéger nos enfants • J’aide à inspirer toute une génération Et tu essaies de me réduire à être juste marié à une star de télé-réalité Je suis plus grand que ça… n’essayez pas de changer mon récit… mon but est plus grand que ça et je travaille constamment pour aider à créer le changement. Tu vas respecter ma mission…”

Il n’y a pas d’autre mot sur la façon dont Santana prévoit de “dire son côté”, mais il semble que l’activiste et la personnalité publique aient des choses qu’il veut retirer de sa poitrine dans l’espoir d’être disculpé devant le tribunal de l’opinion publique.

Ses messages arrivent au milieu de Deelishis laissant entendre que leur séparation a été finalisée devant le tribunal.

“Et Dieu a dit que c’était ainsi… #IYKYK✌🏼”, Deelishis a légendé une vidéo à côté des hashtags; #BitterSweet #ForBothOurGood #PrayerIsPowerful #NewChapter #BigD #NoMoreTears #SingleAndHappy #MoveOn #AtPeace”

Êtes-vous surpris que ces deux-là se soient séparés ?