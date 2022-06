L’exonération de la taxe sur l’essence de Biden fera-t-elle une différence?

Des millions de déclarations de revenus n’ont pas été traitées alors que l’IRS tente de résorber son arriéré. L’agence fait face à une accumulation de retours plus importante que la normale, a déclaré le département du Trésor, avec plus de deux fois plus de déclarations en attente de traitement « par rapport aux normes historiques à ce stade de l’année civile ».

Les sanctions contre la Russie fonctionnent-elles ?

Près de quatre mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions de l’Occident semblent fragiles.

Les efforts visant à réduire les achats de combustibles fossiles russes semblent avoir dégénéréau moins pour l’instant, Reportage de Victoria Kim, Clifford Krauss et Anton Troianovski du Times. L’embargo européen sur le pétrole russe n’est pas encore entré en vigueur. Mais la Chine et l’Inde achètent à peu près le même volume de pétrole russe qui serait allé à l’Occident. Les prix du pétrole sont si élevés que la Russie gagne plus d’argent aujourd’hui qu’avant la guerre.

Ajoutant l’insulte à l’injure, certaines entreprises indiennes achètent du brut russe à prix réduit, le raffinent et vendent certains des produits pétroliers aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Italie à des prix élevés, selon le Centre finlandais de recherche sur l’énergie et le nettoyage. Air.

Dans le même temps, certaines entreprises occidentales semblent avoir du mal à rompre leurs liens financiers avec la Russie. Les géants de l’hôtellerie InterContinental Hotels Group, Hyatt et Hilton ont reçu la note «D» par une équipe de chercheurs qui suit les sorties d’entreprises de Russie. « C’était décevant de voir que le groupe hôtelier dans son ensemble était si réticent à bouger que les restaurants décontractés et les fast-foods ont pu finalement, à contrecœur, faire », a déclaré à DealBook Jeffrey Sonnenfeld, professeur de gestion à l’Université de Yale qui dirige l’équipe. . « Ce n’est impossible pour aucun d’entre eux. Marriott, dans l’espace d’accueil, en était le parfait exemple.

Marriott a annoncé ce mois-ci qu’il suspendait toutes les opérations hôtelières en Russie. L’équipe de Sonnenfeld donne à Marriott un « B » car il « garde les options ouvertes pour le retour ».

InterContinental, qui possède 17 marques dont Crowne Plaza et Holiday Inn avec son homonyme, a suspendu les ouvertures de nouveaux hôtels et les investissements futurs. Mais ses hôtels sous contrats de gestion à long terme ou de franchise sont restés ouverts.

Hilton a déclaré dans un communiqué avoir pris des mesures pour réduire ses activités en Russie et stopper son développement futur.

Le directeur général de Hyatt, Mark Hoplamazian, a déclaré lors d’une conférence ce mois-ci que la société souhaitait respecter les lois locales lors de la fermeture d’entreprises en Russie. « Nous devons faire très attention à la façon dont vous organisez cela car il y a beaucoup de contrôle », a-t-il déclaré, selon The Points Guy. Dans des déclarations, Hyatt a déclaré qu’elle était l’une des premières sociétés hôtelières occidentales à couper les liens avec les propriétaires locaux de ses hôtels en Russie, bien qu’elle ait déclaré que certains pourraient continuer à utiliser le nom Hyatt.

Certaines entreprises ont qualifié leurs sorties de « suspensions », même si elles n’ont pas l’intention de revenir. « Ils craignent que s’ils s’en vont, ils ne soient en violation de contrats de toutes sortes », a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics, à DealBook.