La décision du gouvernement fédéral d’exempter le fioul domestique de la taxe carbone est accueillie avec consternation par les défenseurs de l’environnement, qui estiment que ce changement va brouiller la politique climatique phare du pays.

Sous le changements annoncés jeudi Ottawa lèvera la taxe appliquée au mazout domestique pour les trois prochaines années, doublera le supplément rural dans le programme de réduction d’impôt et mettra en place des incitatifs supplémentaires pour aider les Canadiens des régions rurales à passer aux thermopompes électriques.

Les partisans ont déclaré que ces nouvelles incitations devraient aider les propriétaires à faire la transition, mais la décision de supprimer la taxe sur le chauffage au mazout introduit une incertitude dans une politique qui devrait être appliquée dans tous les secteurs.

“Cela mine la crédibilité de la tarification du carbone au Canada, qui tente réellement d’envoyer un signal de tarification large et solide à l’ensemble de l’économie… pour créer une incitation à abandonner les choses qui génèrent des émissions et à se tourner vers des options à faibles émissions de carbone comme les pompes à chaleur”, a déclaré Dale Beugin, vice-président exécutif de l’Institut canadien du climat.

Cibler le Canada atlantique

À l’échelle mondiale, la combustion de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon représente plus de 75 pour cent des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l’origine du changement climatique, selon l’étude. Les Nations Unies.

Le prix du carbone , conçu pour modifier le comportement des gens afin de réduire la consommation de combustibles fossiles, consiste en une redevance sur les combustibles perçue par le gouvernement fédéral et en une remise trimestrielle qui reverse 90 pour cent de ces revenus aux ménages canadiens. (Les 10 pour cent restants sont destinés aux entreprises, aux agriculteurs et aux communautés autochtones.)

Ceux qui consomment moins de carburant paieront moins d’impôts, mais bénéficieront toujours du même rabais que ceux qui consomment beaucoup de carburant, ce qui leur permettra d’avoir une avance financière en comparaison.

Bien que la nouvelle exemption pour le mazout domestique s’applique à l’échelle nationale, les changements visent à aider le Canada atlantique en particulier, où 30 pour cent des propriétaires utilisent encore du mazout pour chauffer leur maison.

La taxe fédérale sur le carbone est entrée en vigueur dans les provinces de l’Atlantique en juillet, après qu’Ottawa jugé les solutions de rechange provinciales insuffisantes et a fait l’objet de mépris de la part des premiers ministres de la région.

Vendredi, les premiers ministres de l’Atlantique n’ont pas tardé à saluer le retrait d’Ottawa, mais plusieurs d’entre eux ont également réclamé d’autres changements. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a par exemple déclaré sur les réseaux sociaux que cette décision n’allait pas assez loin et il a exhorté Ottawa à annuler complètement la taxe sur le carbone.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont déclaré que l’exemption devrait également s’appliquer au gaz naturel, puisque la majorité des habitants de leur province l’utilisent pour chauffer leur maison.

REGARDER |Pourquoi le Canada atlantique mène la transition vers le chauffage écologique : Le Canada atlantique est à la tête du pays en matière de transition vers un système de chauffage domestique écologique Vidéo en vedetteDes thermopompes électriques et respectueuses du climat remplacent les réservoirs de mazout pour le chauffage des maisons sur la côte Est, probablement grâce aux incitatifs des gouvernements provinciaux du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Obstacles et incitations

À long terme, Beugin a déclaré que passer du chauffage au fioul aux pompes à chaleur est beaucoup plus abordable, mais le coût initial d’installation d’une pompe à chaleur peut être un obstacle – bien qu’il existe déjà un multitude de programmes en place au Canada atlantique et ailleurs pour encourager les gens à faire le changement.

Les nouveaux incitatifs comprennent un paiement initial de 250 $ pour les ménages à revenu faible ou médian, offert à ceux qui chauffent leur maison au mazout et s’inscrivent à une thermopompe par le biais d’un programme conjoint du gouvernement fédéral-provincial. Le gouvernement a également augmenté le montant du financement que les propriétaires qui abandonnent le mazout peuvent recevoir pour installer une pompe à chaleur, le faisant passer de 10 000 $ à 15 000 $.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a souligné que la levée de la taxe était temporaire, afin de donner à ceux qui ont du mal à payer leurs factures une chance de passer à une forme de chauffage domestique plus écologique.

“Bien sûr, en tant que ministre de l’Environnement, ma préférence serait de ne pas avoir à faire ces aménagements”, a-t-il déclaré.

“Mais nous vivons dans un monde où certaines personnes sont actuellement confrontées à des difficultés et nous devons être capables de corriger certaines de ces mesures.”

Il a déclaré qu’il n’était pas prévu d’accorder une autre exemption à ceux qui utilisent le gaz naturel pour hériter de leur maison.

Les pompes à chaleur décollent

Beugin s’est demandé pourquoi des incitations supplémentaires n’auraient pas pu être mises en place tout en maintenant la taxe en place. Il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire comment les changements se joueraient les uns les autres et ce que cela signifierait pour la transition vers l’abandon des carburants qui accélèrent le changement climatique.

“Ces deux volets politiques auraient pu et dû être complémentaires plutôt que se substituer l’un à l’autre”, a-t-il déclaré.

“Vous pourriez faire les deux, maintenir l’intégrité de la tarification du carbone et fournir le soutien supplémentaire nécessaire.”

L’Institut Pembina, un groupe de réflexion sur l’énergie basé à Calgary, a déclaré que les incitatifs déjà en place pour les pompes à chaleur ont permis aux Maritimes de presque tripler leur utilisation au cours des 10 dernières années.

Il a déclaré que la décision de lever la taxe sur le carbone était « décevante ».

« La taxe sur le carbone devrait être un moyen de financer la transition des ménages à faible revenu vers des systèmes de chauffage plus abordables et à faibles émissions — une victoire pour les Canadiens et l’environnement », a déclaré Betsy Agar, directrice de programme à l’Institut Pembina.

Tom Green, conseiller principal en politique climatique à la Fondation David Suzuki, a également déclaré que la décision envoie un mauvais signal.

“Un prélèvement national appliqué uniformément, sans failles, est l’un de nos outils climatiques les plus efficaces”, a-t-il déclaré.

Le Réseau Action Climat Canada, un autre groupe de défense, a un point de vue différent.

Le groupe a fait valoir que même si le passage du mazout aux pompes à chaleur permet aux Canadiens d’économiser en moyenne 2 500 $ par an, cela nécessite des coûts initiaux importants que les ménages à faible revenu ne sont pas en mesure de se permettre actuellement.

« L’action climatique et l’abordabilité doivent aller de pair », a déclaré Alex Cool-Fergus du Réseau Action Climat Canada.