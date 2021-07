L’exode pandémique du personnel entrave la réouverture des hôtels et restaurants en Europe

Mais les travailleurs saisonniers, du genre de ceux qui travaillent dans les hôtels de villégiature, ont dû demander à la place des allocations de chômage normales. Et, après 16 mois de fermetures intermittentes, il est de plus en plus clair que beaucoup d’entre eux ont recherché de nouveaux emplois et, dans certains cas, des emplois plus stables dans le commerce de détail et d’autres secteurs. Beaucoup pourraient ne pas retourner de sitôt à la réception des hôtels et aux cuisines des restaurants, voire jamais.