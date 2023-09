L’exode du festival Burning Man devrait commencer par le séchage du désert boueux

Des milliers de participants à Burning Man se préparaient à partir en exode lundi alors que le festival des arts de la contre-culture dans le désert du Nevada se termine dans une mer de boue séchée au lieu d’une fête autour de son effigie enflammée homonyme.

La pluie du week-end a transformé le sol autrefois dur en pudding. Une personne est décédée lors de l’événement dans le désert de Black Rock, ont annoncé dimanche les autorités, fournissant peu de détails. Une enquête est en cours.

Les organisateurs ont annoncé en ligne qu’ils décideraient lundi si les routes sont praticables ou non à travers le bassin désertique et la randonnée de huit kilomètres jusqu’à l’autoroute la plus proche. Le site est situé à environ 24 kilomètres de la ville la plus proche et à 177 kilomètres au nord de Reno.

Pendant des jours, quelque 70 000 personnes ont reçu l’ordre de ne pas partir et de conserver de la nourriture et de l’eau tandis que les autorités fermaient les routes et les sorties, ordonnant à tous les véhicules de rester sur place de peur de s’enliser dans la boue et de bloquer la circulation.

Mais les prévisionnistes du National Weather Service américain ont déclaré lundi que la pluie avait cessé.

« Oui, la pluie s’est dissipée », a déclaré Marc Chenard, prévisionniste au Weather Prediction Center du service météorologique de College Park, dans le Maryland. « Il fera beau aujourd’hui avec des températures dans les années 70. [Fahrenheit] ».

La structure de Man, qui est normalement incendiée samedi soir, est visible dimanche au-dessus du campement de Burning Man dans le Nevada. Vendredi, une tempête de pluie a laissé des dizaines de milliers de fêtards participant au festival annuel bloqués dans la boue. (Trevor Hughes/Réseau USA Today/Reuters)

Le service météorologique a indiqué que la zone générale avait reçu entre 19 et 38 millimètres de pluie depuis vendredi soir.

Certains festivaliers ont ignoré l’ordre de rester sur place pendant le week-end et ont tenté de se rendre à pied ou en voiture jusqu’à l’autoroute la plus proche.

D’autres ont fait la fête sous la pluie.

REGARDER | Un Canadien à Burning Man de bonne humeur malgré un « désordre boueux »: Un Canadien à Burning Man de bonne humeur malgré un « désordre boueux » Mark Fromson, l’un des milliers de participants bloqués par les inondations au festival contre-culturel Burning Man dans le désert du Nevada, a attribué à « Burners » sa bonne préparation. «Nous pourrions rester ici une semaine de plus si nous le devions», a déclaré Fromson à CBC News.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des fêtards costumés – dont quelques enfants – glissant dans le désordre collant, la plupart recouverts de la tête aux pieds par de la terre humide.

« Quand on est poussé à l’extrême, c’est là que l’on s’amuse le plus », a déclaré Brian Fraoli, 45 ans, un vétéran « brûleur » qui travaille dans la finance à New York.

Fraoli a déclaré qu’il avait essayé de traîner ses bagages dans la boue et de s’échapper, mais il a abandonné et a décidé de se détendre et de profiter de l’expérience. « Dans l’ensemble, ce fut une semaine incroyable et la prochaine fois, nous serons mieux préparés », a-t-il déclaré.

Chaque année, Burning Man amène des dizaines de milliers de personnes dans le désert du Nevada pour danser, créer de l’art et profiter de faire partie d’une communauté temporaire et autosuffisante d’esprits partageant les mêmes idées. La version de cette année a débuté le 27 août et devait se poursuivre jusqu’à lundi.

Il est né en 1986 d’un petit rassemblement sur une plage de San Francisco et réunit désormais des célébrités et des influenceurs des médias sociaux. Un billet régulier coûte 575 $.

Le festival a généralement une avant-dernière nuit d’adieu avec l’incendie d’une effigie géante en bois d’un homme, ainsi qu’un feu d’artifice. Cela n’a pas eu lieu cette année, même si les organisateurs ont déclaré que cela pourrait encore se produire lundi soir.