L’exode des titulaires apporte des changements aux législatures des États

Plus d’un quart des législateurs des États dont les sièges sont à pourvoir aux États-Unis sont assurés de quitter leurs fonctions l’année prochaine – une statistique qui augmentera certainement lorsque les votes seront comptés à partir des élections générales de novembre.

Une combinaison de départs à la retraite, de limites de mandats, de changements de redécoupage et de défaites primaires – en particulier parmi les républicains confrontés à des challengers conservateurs – a déjà conduit le chiffre d’affaires dans les capitales des États à son taux le plus élevé en plus d’une décennie.

Plus de titulaires perdront mardi, alors que les électeurs décideront de près de 6 300 courses législatives dans 46 États.

“Il va y avoir beaucoup de nouveaux visages dans les chambres législatives à travers le pays”, a déclaré Ben Williams, directeur des élections et du programme de redécoupage à la National Conference of State Legislatures.

L’évolution de la composition des assemblées législatives des États pourrait avoir des répercussions importantes sur les politiques publiques. Bien que le gouvernement fédéral reçoive souvent plus d’attention, les législatures des États détiennent le pouvoir d’interdire ou d’autoriser l’avortement, de fixer des règles pour les élections futures, d’augmenter ou de réduire diverses taxes et de déterminer ce qui est enseigné dans les écoles publiques, entre autres.

Cette élection est la première depuis que les circonscriptions ont été redessinées pour tenir compte des changements de population constatés par le recensement de 2020. Les élections après le redécoupage voient souvent une augmentation des départs à la retraite et des défaites alors que les titulaires choisissent de ne pas se présenter dans de nouveaux domaines ou s’affrontent les uns contre les autres.

Mais le taux de roulement de cette année – déjà supérieur à 26% – est en avance sur le rythme de la dernière élection post-distriction en 2012 et plus d’un quart supérieur à la moyenne de la dernière décennie, selon une analyse de l’Associated Press des données du organisation de suivi des élections Ballotpedia.

L’une des raisons est qu’un plus grand pourcentage de titulaires n’ont pas cherché à se faire réélire cette année. Mais cela seul ne l’explique pas.

Alors que le taux de pertes primaires démocrates a légèrement diminué par rapport à 2012, le taux de pertes des titulaires républicains est passé de 4,7 % il y a dix ans à 6,2 % cette année. Beaucoup de ces législateurs du GOP ont perdu face à des challengers alignés sur l’ancien président Donald Trump et se présentent comme plus conservateurs sur des questions telles que l’intégrité des élections, les politiques transgenres et l’enseignement scolaire.

À l’approche des élections générales, les républicains détenaient la majorité dans les deux chambres législatives de 30 États, contre 17 pour les démocrates. Deux États – le Minnesota et la Virginie – avaient des majorités législatives séparées. La législature du Nebraska est officiellement non partisane.

En incluant les gouverneurs, les républicains avaient le plein contrôle dans 23 États et les démocrates dans 14, les autres étant divisés.

L’histoire suggère que ce devrait être une bonne année pour les républicains. En effet, le parti du président – ​​dans ce cas, les démocrates – subit généralement une réaction de désapprobation lors des élections de mi-mandat, perdant des sièges législatifs. L’humeur du public semble encore aigre cette année. Le pourcentage de personnes préoccupées par leur bien-être financier a augmenté, et seulement 25 % disent que le pays va dans la bonne direction, selon un sondage d’octobre de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

“La principale préoccupation des électeurs est l’économie et le coût de la vie”, a déclaré Andrew Romeo, directeur des communications du Republican State Leadership Committee, qui soutient les candidats aux élections législatives.

Mais une décision estivale de la Cour suprême des États-Unis annulant le droit national à l’avortement – ​​et laissant ces décisions aux États – a ajouté une tournure à la politique de l’année électorale et fourni un nouvel angle de campagne aux démocrates.

L’avortement est à l’avant-plan dans le Michigan, l’un des plus grands champs de bataille législatifs du pays.

Les démocrates espèrent qu’une proposition de vote du Michigan faisant de l’avortement un droit constitutionnel incitera les électeurs de gauche à voter également dans les principales élections législatives. Les nouveaux districts de la State House et du Sénat, dessinés pour la première fois par une commission de citoyens indépendante, donnent aux démocrates une plus grande chance que les anciens districts dessinés par la législature dirigée par les républicains.

Le nouveau district du Sénat 35, par exemple, comprend des parties de plusieurs districts précédents, s’étendant vers l’est de Midland à Saginaw Bay. Les démocrates ont diffusé des publicités affirmant que la candidate républicaine, la représentante de l’État Annette Glenn, “veut interdire l’avortement, même en cas de viol ou d’inceste”. Les publicités républicaines associent la candidate démocrate Kristen McDonald Rivet à Biden tout en dénonçant « les dépenses inconsidérées et l’inflation incontrôlable ».

Quel message oblige à plus de participation que l’autre reste à voir.

“Je pense que la grande question est de savoir à quoi ressemblera la composition de l’électorat”, a déclaré Jessica Post, présidente du Comité national de campagne législative démocrate.

Un autre État ciblé à la fois par les démocrates et les républicains est le Minnesota, où les républicains détiennent une faible majorité au Sénat et les démocrates une faible majorité à la Chambre. Chaque parti veut gagner le contrôle total de la législature.

Les républicains tentent également de renverser les chambres législatives dirigées par les démocrates dans le Colorado, le Maine, le Nevada et l’Oregon.

Les démocrates espèrent que la législature du New Hampshire, qui renverse fréquemment le contrôle, pourrait changer de direction cette année. Les démocrates tentent également de faire des gains législatifs en Arizona et en Pennsylvanie, deux États qui jouent un rôle central dans les élections présidentielles.

Les groupes alignés sur les démocrates et les républicains ont collectivement versé quelques centaines de millions de dollars dans les courses législatives dans ce qui est devenu une coûteuse bataille biennale pour le pouvoir. Pourtant, les deux parties minimisent leur potentiel de victoires écrasantes.

“Si nous sommes en mesure de préserver et de maintenir le nombre de chambres que les démocrates ont en ce moment, ce serait une bonne nuit”, a déclaré Post.

S’exprimant au nom des républicains, Roméo a également décrit un bon résultat comme “garder tout ce que nous avons”. Il a ajouté: “Une bonne nuit serait si nous pouvions agrandir et renverser une chambre dans l’un de ces États tenus par les démocrates.”

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections

David A. Lieb, Associated Press