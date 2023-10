L’exode arménien du Haut-Karabakh s’atténue alors que l’Azerbaïdjan s’apprête à réaffirmer son contrôle

Le dernier bus transportant des Arméniens de souche du Haut-Karabakh a quitté la région lundi, achevant un exode épuisant d’une semaine de plus de 100 000 personnes – plus de 80 % de ses habitants – après que l’Azerbaïdjan a récupéré la région lors d’une opération militaire éclair.

Le bus qui est entré en Arménie transportait 15 passagers souffrant de maladies graves et de problèmes de mobilité, a déclaré Gegham Stepanyan, médiateur des droits humains du Haut-Karabakh. Il a demandé des informations sur d’autres résidents qui souhaiteraient partir mais qui auraient eu des difficultés à le faire.

Au cours d’une campagne militaire de 24 heures qui a débuté le 19 septembre, l’armée azerbaïdjanaise a mis en déroute les forces arméniennes de la région, sous-équipées et sous-armées, les forçant à capituler. Les autorités séparatistes ont alors accepté de dissoudre leur gouvernement d’ici la fin de cette année.

Alors que Bakou s’est engagé à respecter les droits des Arméniens de souche du Haut-Karabakh, la plupart d’entre eux ont fui la région à la hâte, craignant des représailles ou perdant la liberté d’utiliser leur langue et de pratiquer leur religion et leurs coutumes.

Le gouvernement arménien a déclaré lundi que 100 514 des 120 000 habitants estimés de la région étaient entrés en Arménie.

Le ministre arménien de la Santé, Anahit Avanesyan, a déclaré que certaines personnes étaient mortes au cours du voyage lent et épuisant sur l’unique route de montagne menant à l’Arménie, qui a duré jusqu’à 40 heures. L’exode fait suite à un blocus azerbaïdjanais de la région qui a duré neuf mois et qui a laissé de nombreuses personnes souffrant de malnutrition et de manque de médicaments.

Sergey Astsetryan, 40 ans, l’un des derniers habitants du Haut-Karabakh à quitter la région dans son propre véhicule dimanche, a déclaré que certaines personnes âgées ont décidé de rester, ajoutant que d’autres pourraient revenir s’ils constatent qu’il est sûr pour les Arméniens de souche de vivre sous la domination azerbaïdjanaise. .

« Mon père m’a dit qu’il reviendrait dès qu’il en aurait l’occasion », a déclaré Astsetryan aux journalistes à un point de contrôle à la frontière arménienne.

Les autorités azerbaïdjanaises ont agi rapidement pour réaffirmer leur contrôle sur la région, arrêtant plusieurs anciens membres de leur gouvernement séparatiste et encourageant les résidents de souche azerbaïdjanaise qui ont fui la région au milieu d’une guerre séparatiste il y a trente ans à commencer à y revenir.

Les rues de la capitale régionale, Stepanakert, que les Azerbaïdjanais appellent Khankendi, semblaient vides et jonchées de détritus, avec les portes des magasins désertés grandes ouvertes. Des postes de contrôle de la police azerbaïdjanaise ont été installés aux abords de la ville.

Des troupes russes de maintien de la paix étaient visibles sur le balcon d’un bâtiment, tandis que d’autres se trouvaient dans leur base à l’extérieur de la ville, où leurs véhicules étaient garés.

Dimanche, les procureurs azerbaïdjanais ont émis un mandat d’arrêt contre l’ancien dirigeant du Haut-Karabakh Arayik Harutyunyan, qui a dirigé la région avant de démissionner début septembre. La police azerbaïdjanaise a arrêté mercredi l’un des anciens Premiers ministres de Harutyunyan, Ruben Vardanyan, alors qu’il tentait de passer en Arménie.

« Nous avons mis fin au conflit », a déclaré lundi le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans un discours. « Nous avons protégé notre dignité, nous avons rétabli la justice et le droit international. »

Il a ajouté que « notre programme est la paix dans le Caucase, la paix dans la région, la coopération et les bénéfices partagés, et aujourd’hui, nous le démontrons ».

Après six années de combats séparatistes qui ont pris fin en 1994 après l’effondrement de l’Union soviétique, le Haut-Karabakh est passé sous le contrôle des forces de souche arménienne, soutenues par l’Arménie. Après une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a repris certaines parties de la région des montagnes du sud du Caucase ainsi que les territoires environnants que les forces arméniennes avaient capturés plus tôt.

Les autorités arméniennes ont accusé les soldats de maintien de la paix russes, déployés au Haut-Karabakh après la guerre de 2020, de rester les bras croisés et de ne pas avoir réussi à arrêter l’attaque azerbaïdjanaise. Ces accusations ont été rejetées par Moscou, qui a argué que ses troupes n’avaient pas mandat pour intervenir.

Les accusations mutuelles ont encore tendu les relations entre l’Arménie et son allié de longue date, la Russie, qui a accusé le gouvernement arménien de tendance pro-occidentale.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a affirmé jeudi que l’exode des Arméniens de souche du Haut-Karabakh équivalait à « un acte direct de nettoyage ethnique et de privation des gens de leur patrie ».

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a fermement rejeté les accusations de Pashinyan, arguant que leur départ était « leur décision personnelle et individuelle et n’avait rien à voir avec une réinstallation forcée ».

Une délégation des Nations Unies est arrivée dimanche au Haut-Karabakh pour surveiller la situation. Cette mission est la première de l’organisation dans la région depuis trois décennies, en raison de la « situation géopolitique très compliquée et délicate », a déclaré vendredi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les autorités locales ont considéré cette visite comme une formalité. Hunan Tadevosyan, porte-parole des services d’urgence du Haut-Karabagh, a déclaré que les représentants de l’ONU étaient arrivés trop tard et que le nombre de civils restés dans la capitale régionale, Stepanakert, pouvait « se compter sur une seule main ».

« Nous avons parcouru toute la ville mais nous n’avons trouvé personne. Il n’y a plus de population générale », a-t-il déclaré.

Avet Demourian, Associated Press