L’exode arménien du Haut-Karabagh

GORIS, Arménie –

C’est le genre de scène que beaucoup espéraient se limiter à l’histoire – en particulier ceux qui s’y retrouvent aujourd’hui.

Depuis cinq jours, des véhicules chargés de réfugiés ont afflué en Arménie, fuyant l’enclave en ruine du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan voisin. En empruntant le couloir de Latchine, la seule route reliant le territoire à l’Arménie et au monde extérieur, ils arrivent entassés dans tous les véhicules qu’ils trouvent.

Un convoi de voitures d’Arméniens de souche du Haut-Karabakh se déplace via le couloir de Lachin jusqu’à Kornidzor dans la région de Syunik, en Arménie, le mardi 26 septembre 2023. (AP Photo/Vasily Krestyaninov)

Les voitures peuvent contenir cinq ou six personnes chacune, les valises attachées au sommet, tandis que les camions transportent les retardataires dans leurs caisses à ciel ouvert. Certains arrivent même à bord de tracteurs, qui sont désormais les biens les plus précieux de leurs propriétaires.

Sur les 120 000 habitants du Haut-Karabakh, plus de 84 000 sont depuis partis pour l’Arménie. Tous abandonnent leur foyer et leur vie. Rares sont ceux qui croient qu’il y aura un jour un retour.

LES RACINES DE LA CRISE RETOURNENT À DES DÉCENNIES

La crise actuelle a des racines qui remontent à plusieurs décennies, ainsi qu’une cause beaucoup plus immédiate. Lorsque les frontières intérieures de l’Union soviétique ont été tracées il y a un siècle, le Haut-Karabakh, malgré sa population majoritairement arménienne, a été placé au sein de l’Azerbaïdjan soviétique. Faisant toutes partie du même pays, ces frontières importaient peu – jusqu’à ce qu’elles le fassent.

Avec l’effondrement de l’Union soviétique à la fin des années 1980, les Arméniens du Haut-Karabakh se sont battus pour rejoindre leurs parents ethniques en Arménie même. L’Azerbaïdjan a refusé, violemment. Dans la guerre qui a suivi, les Arméniens de souche sont parvenus à contrôler non seulement le Haut-Karabakh lui-même, mais aussi plusieurs régions voisines de l’Azerbaïdjan proprement dit, déclarant leur propre État indépendant non reconnu.

Ce statu quo a duré de 1994 à 2020. Il y a trois ans, l’Azerbaïdjan a riposté en s’emparant des trois quarts des terres détenues par les Arméniens du Haut-Karabakh. La Russie a négocié un cessez-le-feu et envoyé ses soldats de maintien de la paix pour le faire respecter. Mais au cours de la dernière année et demie, alors que Moscou était à la fois affaiblie par sa guerre contre l’Ukraine et se rapprochait de Bakou, l’Azerbaïdjan a repoussé les limites du cessez-le-feu. Il a bloqué la seule route reliant le Haut-Karabakh au monde extérieur en décembre, conduisant à un siège de neuf mois au cours duquel les 120 000 civils du territoire ont été poussés dans la famine.

Puis, la semaine dernière, il a porté le coup final, en lançant une offensive militaire de 24 heures qui a provoqué le déplacement de milliers de personnes et poussé le gouvernement du Haut-Karabagh à se rendre sans condition. Dans le cadre de cette reddition, les Arméniens du Karabakh ont été contraints de déposer les armes et de dissoudre leur armée. Leur capacité à se défendre ayant disparu, peu d’entre eux, voire aucun, choisissent de rester.

Les réfugiés arméniens de souche tiennent leurs sacs alors qu’ils rentrent à Stepanakert, la capitale de la région séparatiste du Haut-Karabakh, le mardi 17 novembre 2020. (AP Photo/Sergei Grits)

«Nous avons quitté l’Artsakh [the Armenian name for Nagorno-Karabakh] quand ils nous ont dit de rendre nos armes et que nous ne pouvions plus nous défendre », raconte Vahe, un jeune de 26 ans originaire de la ville de Martuni, dans l’est du pays. Il ne donne pas son nom de famille par crainte de représailles azerbaïdjanaises contre les membres de sa famille qui ne sont pas encore entrés en Arménie.

Comme la plupart des jeunes hommes du Haut-Karabakh, Vahe était membre de l’Armée de défense de l’Artsakh, comme on appelle – ou plutôt était – l’armée de facto du territoire. Il a participé à la guerre de 24 heures lancée par l’Azerbaïdjan mardi dernier.

« Nous nous sommes rapidement rendus à notre [military] unité, avons pris nos armes et sommes allés à nos positions », dit-il. « Quand nous sommes arrivés sur place, les bombardements avaient déjà commencé. Ils ont dit qu’il y avait un cessez-le-feu, mais peu de temps après, les tirs ont repris », raconte Vahe.

Contrairement à l’insistance de l’Azerbaïdjan selon laquelle « seules des cibles militaires » ont été touchées lors de l’offensive, Vahe affirme que des bombardements d’artillerie ont frappé Martouni.

« Toute la ville de Martouni et toutes les autres villes et cités [of Nagorno-Karabakh]ont été bombardés », dit-il.

La distribution de l’aide humanitaire dans les tentes de la Croix-Rouge à Goris, en Arménie, le 27 septembre 2023 (Neil Hauer pour CTV News)

L’affirmation de Vahe correspond aux descriptions des bombardements aveugles et des crimes de guerre commis par l’Azerbaïdjan données par de nombreux anciens résidents du Haut-Karabakh. Une femme du village de Sarnaghbyur a déclaré à la BBC que les bombardements azerbaïdjanais sur son village avaient tué ses deux jeunes fils.

Une autre femme a raconté comment des soldats azerbaïdjanais sont arrivés dans son village, Vaghuhas, et ont tiré en l’air, exigeant que tous les Arméniens partent – ​​à l’opposé du récit de l’Azerbaïdjan selon lequel l’exode arménien a été « volontaire ».

DE GRANDES PERTES

Les pertes dans les combats ont été élevées, malgré leur courte durée. Les autorités du Haut-Karabakh ont fait état d’au moins 190 morts et 360 blessés, même si le chiffre réel, obscurci par le manque de communications et le chaos qui a suivi, est soupçonné d’être bien plus élevé. L’Azerbaïdjan, quant à lui, admet officiellement que 192 de ses militaires ont été tués et 511 autres blessés.

La carte montre la région du Haut-Karabakh en rouge. Le conflit du Haut-Karabakh est un conflit ethnique et territorial entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à propos de la région contestée. (Carte de Jasna Baric / CTV News)

Beaucoup de personnes déplacées avaient déjà perdu leur maison lors de la guerre de 2020. Shura et Arega, un couple âgé qui vient d’arriver à Goris, en font partie : leur village natal, Mets Tagher, a été conquis par l’Azerbaïdjan il y a trois ans. Tous les habitants ont été soit chassés, soit exécutés par les troupes azerbaïdjanaises.

«Nous sommes passés de Mets Tagher à Stepanakert», raconte Arega. « Maintenant, nous allons de Stepanakert à Erevan [Armenia’s capital]. Quelle sera la prochaine étape ? elle demande.

Il leur a fallu 36 heures pour traverser les embouteillages longs de près de 100 km menant de Stepanakert à la frontière arménienne. Comme tout le monde, ils n’avaient pas accès à la nourriture, à l’eau ou aux médicaments pendant le voyage : l’Azerbaïdjan a bloqué l’accès de toutes les organisations humanitaires internationales à l’accès au Haut-Karabakh et à la route de Latchine. Ils ont eu la chance de survivre au voyage – de nombreux rapports font état de décès parmi les réfugiés bloqués.

L’organisation de leur arrivée a assez bien tenu, du moins à court terme. Les réfugiés arrivant à Goris sont enregistrés au point de coordination local, après quoi beaucoup sont placés dans des bus qui les emmènent vers les villes et villages de l’Arménie. Des problèmes subsistent – ​​de nombreuses familles n’ont pas encore trouvé de logement à long terme – mais bien qu’elle soit un pays en développement de moins de trois millions d’habitants, l’Arménie semble faire face à l’afflux mieux que prévu.

Une réfugiée âgée est aidée à monter dans un bus qui la conduira à son nouveau logement dans la province de Tavush, au nord de l’Arménie (Neil Hauer pour CTV News)

Tout cela est très apprécié par ceux qui viennent du Haut-Karabagh. Mais cela ne remplacera jamais la maison.

« Nous attendons tous avec impatience le jour où nous pourrons retourner dans notre pays natal », déclare Vahe. « Mais nous savons que cela n’arrivera jamais sous l’Azerbaïdjan. »