Lexique des animaux du football brésilien : zèbres, vaches, jaguars, etc.

Y aura-t-il un zèbre sur le terrain ce samedi lorsque Flamengo rencontrera Athletico Paranaense dans la finale 100 % brésilienne de la Copa Libertadores ?

Flamengo espère certainement que non. Ils sont de grands favoris et s’il y a eu un “zèbre”, cela signifie qu’une surprise aura eu lieu.

L’expression vient du jogo faire bicho (Animal Game), la loterie semi-clandestine du Brésil dans laquelle au lieu de chiffres, des animaux sont utilisés. Le zèbre ne figure pas dans le jeu. Ainsi, il y a de nombreuses années, lorsqu’il y a eu un grand résultat surprise, une étincelle brillante a dit que c’était aussi improbable que le zèbre apparaissant dans le jogo faire bichoet l’expression est restée.

Si Flamengo espère éviter un zèbre, les deux gardiens souhaiteront une absence de poules. UN français (poulet) est le mot utilisé pour une erreur flagrante de gardien de but – clairement inventé par quelqu’un avec de mauvais souvenirs d’avoir essayé d’attraper un poulet alors qu’il lui traversait les jambes.

Le match de samedi sera un test de nerfs pour les gardiens et pour tous les autres. Nous sommes, sans doute, à l’heure où le jaguar boit de l’eau (a hora da onca beber agua). Cette expression pittoresque est utilisée pour décrire le moment vital. Quand le jaguar a soif, vient le temps de découvrir qui d’autre a le courage d’aller à l’eau. Mais peut-être que le jaguar peut être évité avec le dribble de la vache (drible da vaca) — jouer le ballon d’un côté de lui et le récupérer en courant autour de l’autre.

Le jeu brésilien regorge de références au règne animal, dont un favori particulier : le coin où dort la chouette (o canto onde dorme a coruja), utilisé surtout lorsqu’un coup franc va dans la lucarne du but et que le tir est si parfait que le sommeil du hibou subit une rare interruption.

Tant de ces expressions doivent leur existence à un passé rustique. Comme, par exemple, la surface de réparation étant appelée la zona do agriao (zone cresson). L’idée est que c’est là que tout le monde doit marcher prudemment dans des conditions aussi humides.

Les racines anglaises du jeu sont un autre cours linguistique. Après tout, le sport au Brésil s’appelle futebol. Les anciens appelleront le jeu le esporte bretao (sport britannique), et aussi parler de la legs (défenseur, de “dos”). Ces termes sont en train de disparaître, mais il y en a un qui vient de l’anglais et qui reste essentiel au jeu brésilien — craquelé.

Craqué dérive de « crack » – comme dans « troupes de crack », les meilleurs de l’armée, bien que certains soutiennent que le mot a d’abord été emprunté en portugais brésilien pour décrire un excellent cheval de course. Quoi qu’il en soit, à travers les âges, le craquelé est la figure clé du football brésilien, le talent individuel capable de faire pencher la balance à lui seul.

La craquelé fait ressembler son marqueur à un perna de pau (jambe de bois – une manière insensible de désigner un mauvais joueur) et le dénonce comme un joueur avec un dure-mère (une taille inflexible). Il y a peu de verdicts plus accablants sur un joueur que de l’appeler un dure-mère. Avoir une taille flexible est très apprécié – sur la piste de danse, sur le terrain de football et dans la vie en général. Jogo de cintura (être capable de jouer avec la taille, avoir la capacité d’adaptation pour faire face à différentes situations) est considérée comme une compétence de survie clé.

Il existe un excellent exemple de jeu de cintura dans les commentateurs du football brésilien. La radio est extrêmement importante pour la culture du jeu local. La radio a beaucoup fait pour répandre la popularité du football, et il existe une riche tradition de trucs de commentaires, qui a depuis également migré vers la télévision.

Les plus célèbres, bien sûr, sont les “sans fin”GOOOOOOOOOOL” crie lorsque le ballon touche le fond des filets. Ce n’est pas seulement une fête. C’est aussi né de la nécessité.

Dans de nombreux stades brésiliens, les cabines des médias sont assez éloignées du terrain. L’identification du buteur est la partie la plus importante de la mission du commentateur et, surtout à l’époque précédant les écrans de télévision, ce n’est pas toujours facile. Le cri prolongé, alors, non seulement transmet le mouvement du moment – ​​il donne également à l’équipe de commentateurs un peu de répit pour corriger ce détail vital. Comme tant de choses dans le football brésilien, la célébration des buts allume une bougie à la passion et une autre au pragmatisme.