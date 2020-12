Un maire du Kentucky a été critiqué pour une proposition qui verrait des fonds prélevés sur un programme d’aide au loyer d’urgence et qui seraient plutôt utilisés pour fournir aux employés de la ville une formation sur la diversité.

La maire de Lexington, Linda Gorton, propose d’utiliser les fonds qui avaient été alloués aux personnes souffrant de difficultés financières pendant la pandémie et de les rediriger vers une formation à la théorie critique de la race.

« Le maire réveillé de Lexington prend des fonds pour les pauvres et les utilise pour payer une riche femme blanche afin qu’elle puisse apprendre aux employés de la ville à se réveiller … c’est du progressisme au 21e siècle », a déclaré l’auteur Ryan James Girdusky sur Twitter.

Les fonds allaient à 120 000 $, spécifiquement destinés à l’aide au logement, prélevés sur son budget de 1,9 million de dollars et utilisés pour la formation sur la diversité.

Le Lexington Housing Justice Collective a déclaré que l’argent a fini par être «non alloué» en raison de la lenteur bureaucratique et non parce que les fonds sont inutiles.

Au lieu de cela, l’argent serait consacré à des séances de formation sur la diversité au coût de 2000 $ par jour pour 35 employés du conseil à la fois.

La Critical Race Theory enseigne que les lois et les institutions américaines sont intrinsèquement racistes.

Le cadre théorique a gagné en popularité ces dernières années.

La théorie suggère que le racisme est la composante dominante de la société américaine, ce qui fait que les minorités se voient refuser de nombreux droits constitutionnels.

Le plan du maire a été publié par un organisme de bienfaisance, le Lexington Housing Justice Collective, sur les réseaux sociaux, qui expliquait comment la ville traversait la « pire crise d’expulsion depuis au moins une décennie ».

«Le programme d’aide à la location de la ville est déjà largement sous-financé. Maintenant, le maire Gorton veut réduire encore plus le financement », a déclaré le groupe dans un tweet. « Cela conduira encore plus de Lexingtoniens à perdre leur maison dans les mois à venir, après que des centaines de personnes aient déjà été expulsées depuis le 24 août. »

Bien que le groupe ait soutenu qu’il n’était pas en désaccord avec la formation, il ne souhaitait pas que les fonds soient retirés des programmes d’aide au logement.

«La proposition fait partie de la réponse du maire Gorton à la Commission pour la race et l’égalité. Mais les Noirs et les Marrons sont expulsés de manière disproportionnée », a déclaré le groupe. «Prendre $ de l’aide au loyer ne fait pas progresser la justice raciale. Cela signifie que plus de Noirs et de Marrons perdront leur maison.

La théorie critique de la race a fait la une des journaux il y a quelques mois après que le département d’État américain a suspendu tous les programmes de formation des employés liés à la diversité et à l’inclusion après que le président Donald Trump a ordonné le mois dernier aux agences fédérales de mettre fin aux programmes jugés « diviseurs » par la Maison Blanche.

« À compter du vendredi 23 octobre 2020, le Département suspend temporairement tous les programmes de formation liés à la diversité et à l’inclusion conformément au décret … sur la lutte contre les stéréotypes raciaux et sexuels », a déclaré le câble.

« La pause laissera du temps au Département et au Bureau de la gestion du personnel (OPM) pour examiner le contenu du programme », a-t-il déclaré.

Le décret de Trump interdit l’enseignement par les agences fédérales de «concepts qui divisent», y compris que les États-Unis sont «fondamentalement racistes ou sexistes».

Le maire Gorton fait actuellement face à la crise de la pandémie de coronavirus de Lexington et a pleinement l’intention de mettre en œuvre les restrictions du gouverneur de l’État Andy Beshear sur les entreprises et les rassemblements

Il a également interdit l’utilisation de l’argent des contribuables pour financer des soi-disant « sessions de propagande anti-américaines », y compris l’idée de privilège blanc ou « enseigné que les États-Unis sont un pays intrinsèquement raciste ou pervers ».

La nouvelle de l’argent détourné du programme d’aide au logement de Lexington intervient alors que l’État du Kentucky fait face à une flambée de cas de COVID-19.

Cela a conduit à Le gouverneur Andy Beshear restreint les entreprises et les rassemblements.

Gorton semble être entièrement derrière les règles d’urgence.

«Nous pouvons surmonter cette flambée de cas de COVID-19 dans notre communauté», a-t-elle déclaré.

«Faisons tous notre part pour être en sécurité et en bonne santé en suivant les règles, en portant un masque, en nous lavant les mains et en maintenant la distance sociale.