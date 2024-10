Lexington a besoin de 17 000 logements abordables supplémentaires. Qui va payer pour cela ?

Lexington a besoin de plus de 22 549 logements supplémentaires pour répondre à la demande de logements.

La grande majorité – 17 005 – doivent être des logements abordables. Cela concerne ceux qui gagnent moins de 80 % du revenu médian de la région de 62 908 $ ou moins de 50 326 $ par an.

Les loyers à Lexington ont grimpé en flèche ces dernières années, ce qui signifie que de plus en plus de personnes consacrent plus de 30 % de leurs revenus au loyer ou aux prêts hypothécaires, selon l’étude réalisée par EHI Consultants et TPMA.

Les loyers médians ont augmenté de 47 % entre 2019 et 2024. Le loyer moyen est désormais de 1 200 $ et 1 250 $, selon l’étude.

Autre conséquence : les coûts élevés du logement poussent les gens à travailler à Lexington mais à vivre dans les communautés environnantes.

«Cela pousse de nombreux résidents à revenus modestes à chercher un logement ailleurs», a déclaré Ed Holmes de l’EHI. « Les loyers augmentent à un rythme alarmant. »

L’étude dévoilée mardi lors de la séance de travail du conseil du comté urbain de Lexington-Fayette est la première étude sur le logement abordable depuis une décennie. UN Etude 2014 par czb a montré que plus de 15 000 ménages ont besoin d’une aide au loyer.

L’étude a montré que la ville ne peut pas compter uniquement sur son fonds de logement abordable pour construire davantage de logements abordables et a suggéré que la ville élargisse ses partenariats et modifie davantage la réglementation afin que davantage de logements, et en particulier des logements plus abordables, soient construits au cours des prochaines décennies.

LDG Development a inauguré officiellement son complexe de logements abordables de 201 logements près de Russell Cave Road à Lexington, Kentucky, le mardi 20 juin 2023.

Ce que cela signifie pour le fonds de logement abordable de la ville

L’étude intervient alors que la ville a augmenté le montant d’argent qu’elle consacre au logement abordable d’environ 2 millions de dollars à un peu plus de 4 millions de dollars par an, grâce à un Ordonnance du conseil de 2023 qui réserve 1 % des revenus de la ville au logement abordable.

La ville a investi plus de 47,5 millions de dollars dans son fonds de logement abordable, créé en 2014, peu de temps après la publication de l’étude czb. Cet argent a permis de financer 1 750 nouvelles unités et d’en préserver 1 754 à un coût moyen pour la ville de 13 566 $ par unité.

Rick McQuady, qui a aidé à superviser les efforts de la ville en matière de logement abordable depuis la création du fonds en 2014, a déclaré que l’étude de l’EHI et de la TPMA aidera à orienter les priorités de la ville en matière de logement abordable dans les années à venir. L’étude montre que la ville a besoin de davantage de logements avec services de soutien pour les personnes ayant des besoins spéciaux, comme celles souffrant de graves problèmes de santé mentale.

« Nous avons besoin de plus de logements permanents avec services de soutien », a-t-il déclaré.

L’étude a également montré que la ville a besoin des logements les plus abordables au bas de l’échelle des revenus, a déclaré McQuady.

McQuady a déclaré que le revenu moyen des ménages vivant dans des logements abordables financés par la ville était d’environ 24 000 $. Quatre-vingt-deux pour cent de ces locataires – à l’exclusion de ceux qui vivent dans des résidences pour personnes âgées et de ceux qui souffrent d’une maladie mentale grave – ont un emploi mais ne gagnent pas suffisamment pour payer le loyer du marché sans aide.

Les propriétaires et les locataires ressentent le pincement

Plus de la moitié, soit 54,3 %, des locataires consacrent plus de 30 % de leurs revenus au loyer, ce qui correspond à la définition du ministère américain du Logement et du Développement urbain des coûts accablés, selon l’étude. Ces données proviennent de l’American Community Survey du US Census Bureau.

Un peu moins d’un tiers – 28 % – sont extrêmement accablés par les coûts, consacrant plus de 50 % de leurs revenus aux frais de logement.

De plus, une enquête menée auprès de 1 200 habitants du comté de Fayette a montré que la majorité – les deux tiers – ont du mal à entretenir leur logement.

« Plus de la moitié des personnes interrogées ont du mal à payer leur logement », a déclaré Holmes.

« Les salaires moyens augmentent, mais pas nécessairement dans tous les domaines », a déclaré Adam Klier, planificateur à l’EHI.

Ce n’est pas seulement vrai pour Lexington. C’est vrai dans tout le pays, a ajouté Klier.

Comment Lexington va-t-il combler l’écart ?

La ville a déjà apporté quelques modifications réglementaires et autres pour tenter d’encourager les promoteurs à construire davantage de logements pour les personnes à faible et moyen revenu.

Il a récemment adopté une refonte des règles de zonage qui permet plus de types de logements dans plus de zones. Il a également fait beaucoup pour mobiliser les dollars de l’État et du gouvernement fédéral afin de financer ses projets de logements abordables, a déclaré Holmes.

Encourager la capacité du secteur à but non lucratif à construire des logements plus abordables sera également utile, a déclaré Holmes. Il est peu probable que les constructeurs à but lucratif comblent le manque de logements abordables.

Le conseil a voté en 2023 pour ajouter 2 800 acres jusqu’à la limite de croissance de la ville. Le plan directeur pour ces 2 800 acres met l’accent sur plusieurs types de logements qui pourraient donner lieu à entre 17 000 et 26 000 logements, selon les plans préliminaires.

Une audience sur le plan directeur de la zone d’expansion est prévue jeudi à 13h30 dans la salle du conseil devant la Commission de planification du comté urbain.

Le plan directeur sera terminé d’ici le 1er décembre. Mais il faudra probablement des décennies pour que ce nouveau terrain soit développé.

Charlie Lanter, commissaire chargé de la défense du logement et du développement communautaire, a déclaré que la ville sollicitait une subvention du Département américain du logement et du développement urbain ou HUD pour aider à faire du logement abordable une réalité dans la zone d’expansion.

La subvention pourrait aider la ville à installer des égouts, des bordures et d’autres coûts d’infrastructure, réduisant ainsi le prix de l’aménagement du terrain, entre autres idées. Lanter a déclaré que la ville saura d’ici le printemps 2025 si elle recevra la subvention.