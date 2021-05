L’exigence de masque du trader Joe a été abandonnée

Trader Joe’s a mis à jour sa politique relative aux masques et n’exigera pas que les clients entièrement vaccinés portent un masque.

On pense que le supermarché spécialisé est le premier grand détaillant national à effectuer le changement après que les Centers for Disease Control and Prevention aient publié jeudi de nouvelles directives de masquage.

« Nous encourageons les clients à suivre les conseils des responsables de la santé, y compris, le cas échéant, les directives du CDC qui conseillent aux clients qui sont entièrement vaccinés de ne pas porter de masque lors de leurs achats », a déclaré Trader Joe’s sur sa page COVID-19 mise à jour vendredi.

La semaine dernière, la société a confirmé à USA TODAY qu’elle avait abandonné les heures de travail senior dans plusieurs de ses magasins, sauf si nécessaire.

Le CDC a déclaré jeudi que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans des espaces bondés.

Mais les entreprises privées peuvent toujours avoir besoin de masques, ce que la plupart des plus grands détaillants du pays ont commencé à imposer l’été dernier. Il existe d’autres exceptions lorsque le CDC recommande des masques tels que dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares, les avions et les transports en commun.

Plusieurs magasins, dont Walmart et Target, disent qu’ils envisagent de modifier les politiques de masquage.

Des conflits dans les entreprises et des vidéos virales de tirades d’acheteurs ont éclaté au milieu de la pandémie de coronavirus, y compris chez Trader Joe’s. Le CDC a conseillé aux magasins de ne pas se disputer avec les clients anti-masque en colère.

Fin juin 2020, une femme sans masque chez un commerçant californien Joe’s a qualifié les employés et les acheteurs de « porcs démocrates » et a crié des blasphèmes parce qu’elle a dit qu’elle se sentait menacée lorsqu’un autre client l’a maudite pour ne pas porter de masque.

Marc Perrone, président du syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, a qualifié les directives du CDC de déroutantes et a déclaré dans un communiqué qu’elle « ne tient pas compte de l’impact qu’elle aura sur les travailleurs essentiels qui sont fréquemment exposés à des personnes qui ne sont pas vaccinées et refusent de porter. masques. «

