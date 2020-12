NAPLES, Floride: Avec son frère Curtis de retour à ses côtés au Tiburon Golf Club, Lexi Thompson a tiré un 7-under 65 jeudi pour prendre la tête du premier tour dans le championnat CME Group Tour de la LPGA Tour.

Curtis, une joueuse du Korn Ferry Tour, a également caddie pour sa sœur en 2018 lorsqu’elle a remporté l’événement de fin de saison.

Si nous étions tous les deux à la maison, nous jouons toujours au golf ensemble et plaisantons, a déclaré Thompson. «C’est génial de l’avoir ici. J’apprécie vraiment qu’il m’aide et me laisse libre là-bas. Que je joue bien ou mal, il garde toujours un sourire sur mon visage.

Jeudi, après la pluie tôt le matin, Thompson a réussi cinq des sept premiers trous. Elle a joué les neuf trous suivants à égalité avec un birdie et un bogey, puis a réussi un birdie aux deux derniers trous. La tournée de la LPGA à 11 reprises a eu son plus bas score de l’année une semaine après avoir raté la coupe à Houston à l’US Women’s Open.

J’étais juste globalement très heureux de la façon dont je me suis engagé à mes tirs, a déclaré Thompson. C’est ce sur quoi j’ai vraiment travaillé. J’ai travaillé si dur sur mon jeu en général pour essayer de l’améliorer, et ça a été une sorte de montagnes russes avec une semaine malheureuse la semaine dernière.

Nanna Koerstz Madsen, du Danemark, était un coup de retour après une ronde sans bogey.

J’étais un peu instable sur mon pilote à l’entrée de l’événement, et à le mettre aussi en fait. Alors maintenant, il est toujours agréable de commencer avec un bon tour, a déclaré Koerstz Madsen. Je n’ai aucune attente. Je veux juste aller jouer et voir si je peux faire du bien mentalement.

Le champion en titre Sei Young Kim était à 67 ans avec Caroline Masson et Megan Khang.

Masson a percé une approche de 9 fers pour Eagle sur la normale 4 13e.

J’avais un assez bon numéro pour un fer 9, un peu sous le vent, et j’ai réussi le coup que je voulais, a déclaré Masson. Il a monté au sommet et vient de sortir un peu. Je ne cherchais plus vraiment parce que je pensais que c’était bien, mais je ne savais pas que ça entrerait.

Tiburon était le site du QBE Shootout du PGA Tour la semaine dernière. Dans une année normale, le championnat CME Group Tour a lieu avant Thanksgiving.

Je pense assez similaire, a déclaré Kim. Les verts sont plus doux. Je pense que la nuit dernière, nous avons eu un peu de pluie, les verts se sentent donc un peu plus doux qu’hier. Mais, oui, tout est très similaire.

Le prix des gagnants de 1,1 million de dollars, contre 1,5 million de dollars l’an dernier, est toujours le plus riche du golf féminin.

Jin Young Ko, le mieux classé, avait 68 ans avec Minjee Lee, Maria Fassi, Anna Nordqvist, Carlota Ciganda et la championne 2014 Cristie Kerr.

Après avoir passé la majeure partie de l’année en Corée du Sud, Ko a terminé deuxième à l’US Womens Open pour se qualifier pour l’événement. Elle a eu un double bogey sur le troisième par-4, son 12e trou de la journée.

Kerr s’est disloqué trois côtes dans un accident de voiturette de golf avant le début de Volunteers of America Classic il y a deux semaines, et s’est battu dans la douleur pour se classer 23e à Houston.

Je me sens un peu mieux aujourd’hui, mais je pensais simplement que c’était vraiment important de passer la semaine dernière », a déclaré Kerr. «Il y a eu des moments où je ne pensais pas pouvoir le faire, mais je suppose que lorsqu’ils disent qu’il y a une volonté, il y a un moyen.

Course vers le leader du CME Globe Inbee Park et la deuxième place Danielle Kang ont chacun tiré 71, jouant aux côtés de Kim. Kang a mené la course aux points depuis des victoires consécutives dans l’Ohio jusqu’à ce que Park prenne la tête la semaine dernière.