Lexi Thompson remporte le titre individuel aux Aramco Team Series à New York | Nouvelles du golf

Lexi Thompson est classée huitième au monde

Le numéro huit mondial Lexi Thompson a tiré un tour final de 69 à trois sous la normale pour remporter le titre individuel à l’Aramco Team Series – New York par trois coups.

Thompson a commencé la dernière journée avec une avance d’un coup sur sa compatriote Nelly Korda, et elle a résisté au peloton de chasse.

L’Américain a cardé trois bogeys mais a également frappé six birdies pour terminer avec 11 sous. La Canadienne Brooke Henderson et la Suédoise Madelene Sagstrom ont terminé à la deuxième place du classement général, après avoir terminé huit sous ..

Thompson a pris le contrôle avec des oiselets consécutifs aux 10 et 11, avant des oiselets aux 15 et 17, et même un bogey au dernier n’a pas pu gâcher la fête alors qu’elle a remporté une victoire en trois coups.

“J’ai travaillé extrêmement dur sur mon jeu. J’avais l’impression que c’était une question de temps, mais je voulais juste jouer au golf et me mettre en lice dans les tours finaux et apprendre des pertes que j’ai subies et de ce dont j’avais besoin. travailler, et j’en ai fait part aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

“Aujourd’hui, j’ai juste la façon dont j’ai joué hier avec un golf agressif et un peu fougueux. J’ai frappé un bon coup sur le numéro un à six ou sept pieds et j’ai réussi. Je voulais jouer au golf sans peur et ne pas jouer loin des quilles par aucun signifie et s’engage à mes coups.

“J’en ai frappé de très bons et j’en ai frappé d’autres douteux, mais avec ce vent, il faut prendre les mauvais du mieux que l’on peut. Je l’ai activé à l’arrière et j’ai vraiment fait les putts quand j’en avais besoin.”

La championne olympique Nelly Korda a terminé à la quatrième place sur sept sous avec une ronde de normale lors de la dernière journée à New York.

L’Écossaise Kylie Henry a produit la meilleure manche de la journée avec un cinq sous 67 pour terminer à une part de la cinquième place aux côtés de la Suédoise Maja Stark avec six sous.

Le vainqueur de l’année dernière, Charley Hull, a terminé à sept points à New York.

Dans la Race to Costa del Sol 2022, le Suédois Linn Grant continue de mener le classement avec 3 394,91 points, mais son compatriote Stark a considérablement réduit l’écart et n’a plus que 69,77 points de retard.

Le reste du top 10 reste le même, avec la Suédoise Johanna Gustavsson en troisième, la Belge Manon De Roey en quatrième et l’Argentine Magdalena Simmermacher en cinquième.

L’Anglaise Meghan MacLaren reste sixième, l’Espagnole Ana Peláez Trivino est septième et la Sud-Africaine Lee-Anne Pace est huitième, le duo anglais Georgia Hall et Liz Young complétant le top 10.