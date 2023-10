Lexi Thompson prête pour les lumières vives de Vegas et la grande scène du PGA Tour

Au milieu de l’une de ses années les plus difficiles, Lexi Thompson fait face à son plus grand défi.

Thompson venait de terminer son premier top 10 de l’année il y a deux semaines lorsqu’elle a déclaré que sa société de gestion lui avait dit que l’Omnium Shriners pour enfants lui avait offert une exemption de sponsor pour jouer sur le circuit de la PGA.

« C’était essentiellement un ‘oui’ automatique », a déclaré Thompson mardi au TPC Summerlin après avoir joué une ronde d’entraînement avec Michael Kim et Ben Griffin. « Je suis juste très honoré qu’ils veuillent que je concoure ici cette semaine et, j’espère, envoyer un message inspirant. »

Thompson, 28 ans, sera la septième femme à jouer sur le PGA Tour, et la première depuis Brittany Lincicome au Championnat Barbasol 2018.

Les plus remarquables il y a 20 ans étaient Annika Sorenstam à Colonial en tant qu’exemption de sponsor et Suzy Whaley au Greater Hartford Open en tant que championne de la section PGA. Cela faisait plus de 50 ans qu’une femme ne jouait pas sur le PGA Tour.

Et puis il y avait Michelle Wie West, qui a joué huit fois sur le PGA Tour. Elle a tiré un 68 au Sony Open 2004 à l’âge de 14 ans, ratant le cut d’un coup.

Thompson a déclaré que le succès sur le parcours de 7 255 verges ne se mesurerait pas uniquement par son score.

« Un bon golf est une semaine réussie », a-t-elle déclaré. « Si je peux partir d’ici en inspirant les autres, et en particulier les enfants – les enfants Shriners – c’est de cela qu’il s’agit et de ce qu’est ce tournoi. Il n’y a pas que jouer au golf.

« Si je pouvais inspirer une personne, j’aurais l’impression de progresser », a-t-il déclaré. « Bien sûr, oui, je veux bien jouer. Il y a bien plus dans la vie que de bien performer.

Son grand défi survient au cours d’une année au cours de laquelle elle est tombée au 25e rang du classement mondial féminin et risquait de perdre sa carte du LPGA Tour jusqu’à ce qu’elle enregistre le top 10 au cours des deux dernières semaines en Arkansas et au Texas.

Thompson a participé à 73 départs sur le circuit de la LPGA depuis sa dernière victoire au ShopRite LPGA Classic en 2019. Elle a gagné l’année dernière dans un événement du Ladies European Tour financé par l’Arabie saoudite. Elle a commencé à renverser son jeu lors de la Solheim Cup, avec une fiche de 3-1 en Espagne alors que l’Europe conservait la coupe.

« Ce cours est probablement un peu plus long que ce à quoi elle est habituée, mais je pense qu’elle y parvient très bien et qu’elle va avoir de bonnes chances… avant cette semaine », a déclaré Kim.

Peter Malnati, qui siège au conseil d’administration du PGA Tour, l’a qualifié de gadget la semaine dernière lorsque l’exemption a été annoncée, puis il a rapidement regretté son choix de mots.

Las Vegas fait partie de la FedEx Cup Fall, où les joueurs tentent de s’assurer de conserver leurs cartes du PGA Tour pour l’année prochaine ou même de se qualifier pour les deux premiers événements de 20 millions de dollars en 2024.

«Je sais que Lexi a parfois été l’une des meilleures joueuses du circuit LPGA et elle est évidemment très athlétique. La distance ne sera pas un problème – elle atteindra assez loin », a déclaré Malnati. « Ma réaction instinctive quand j’ai vu cela était comme le tournoi… j’essayais juste de susciter l’intérêt. Je ne pense pas que nous devrons recourir à des astuces pour susciter l’intérêt.

« Je n’aurais pas dû dire ça », a-t-il ajouté. « Je ne sais pas si faire jouer Lexi est un gadget, mais je ne pense pas que les tournois devront aller aussi loin pour susciter l’intérêt et obtenir des scénarios qu’ils peuvent vendre parce que je pense que ces événements sont en fait, cela aura beaucoup de sens.

Thompson est habitué aux projecteurs. Elle s’est qualifiée pour l’US Women’s Open à 12 ans, ce qui en fait la plus jeune qualifiée à l’époque. Elle a remporté son premier événement LPGA à 16 ans pour en devenir la plus jeune gagnante, un record qui a duré un an jusqu’à l’arrivée de Lydia Ko, 15 ans.

Elle a également eu son lot de bévues, notamment en perdant une avance de cinq coups sur les neuf derniers à l’US Women’s Open en 2021 à l’Olympic Club, et en se voyant infliger une pénalité de quatre coups pour avoir replacé sa balle plus près du trou à l’Olympic Club. ANA Inspiration en 2017.

Les projecteurs et toute négativité liée à la participation à un événement du PGA Tour ne semblent pas être un problème.

« Je suis ici en train de jouer avec les hommes, bien sûr, mais je veux laisser le message aux enfants que je poursuis mes rêves et que je poursuis ce que vous voulez avec un état d’esprit positif et ne laissez pas les commentaires ou les commentaires de qui que ce soit. la réaction fait obstacle à cela », a déclaré Thompson.

La première étape consiste à essayer de rester les quatre jours. Thompson prendra le départ jeudi après-midi avec les recrues du PGA Tour Kevin Roy et Trevor Werbylo, tous deux en dehors du top 175 de la FedEx Cup et essayant de percer le top 125 pour conserver leurs cartes.

Thompson se classe actuellement 12e pour la distance parcourue sur le circuit de la LPGA avec 270 verges. Elle frappe parfois moins de club sur le tee, et c’est un aspect qui l’attire cette semaine.

« Ici, c’est le driver sur chaque trou, et j’aime vraiment ça », a déclaré Thompson. « Tirez et balancez-vous, obtenez le plus de distance possible sur quelques-uns de ces trous. »

