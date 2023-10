Lexi Thompson dit que faire ses débuts sur le PGA Tour serait « l’une de mes réalisations » | Actualités golfiques

Lexi Thompson devient la septième femme à jouer sur le circuit de la PGA lorsqu’elle participe au Shriners Children’s Open

Lexi Thompson devient la septième femme à jouer sur le circuit de la PGA lorsqu’elle participe à l’Omnium Shriners pour enfants cette semaine, où elle affirme que se qualifier serait « l’une de mes réalisations ».

Thompson a été la plus jeune golfeuse à participer à l’US Women’s Open à l’âge de 12 ans en 2007, et elle est devenue la plus jeune à remporter un événement du circuit de la LPGA quatre ans plus tard.

Bien que ces records aient depuis été battus, la carrière de Thompson comprend 11 victoires sur le circuit de la LPGA, un titre majeur et six participations par équipe à la Solheim Cup.

Elle suit désormais les traces de Babe Zaharias, Shirley Spork, Annika Sorenstam, Suzy Whaley, Michelle Wie West et Brittany Lincicome en participant au PGA Tour.

Seule Spork a réussi à se qualifier, terminant 105e au Championnat Barracuda de 1952, et lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentirait en arrivant à un tel résultat, Thompson a répondu : « Certainement au sommet de mes réalisations.

« Ça a été un honneur de recevoir cette invitation, mais une étape, une photo à la fois. Ce serait une sensation incroyable. »

Elle a ajouté : « Cela représente le monde pour moi. C’est quelque chose que j’ai grandi en faisant avec mes frères et que je voulais faire.

« Si je peux partir d’ici en inspirant les autres, en particulier les enfants, en leur disant qu’aucun rêve n’est trop petit et qu’ils peuvent réaliser leurs rêves, c’est de cela qu’il s’agit et de ce qu’est ce tournoi. Il y a plus dans la vie que de bien performer.

« Nous verrons où le golf me mènera. Je sais que j’ai bien joué ces dernières semaines… Quoi qu’il arrive, c’est une bénédiction d’être ici. »

Thompson a joué un horaire limité plus tôt cette année, reconnaissant qu’elle essayait de profiter davantage de sa vie en dehors du terrain de golf.

Elle a connu des difficultés pendant la majeure partie de l’année, réalisant seulement cinq coupures en 12 départs sur le circuit de la LPGA. Cependant, elle a réussi à conserver une place automatique dans l’équipe américaine de la Solheim Cup et a déclaré avoir trouvé quelque chose de clé dans son swing la semaine précédant l’événement en Espagne le mois dernier.

Thompson s’est montrée plus que digne de sa place, remportant trois de ses quatre matches lors du match nul 14-14 qui a permis à l’Europe de conserver le trophée.

Thompson a depuis terminé huitième et cinquième à égalité sur la LPGA au cours des deux dernières semaines et a déclaré qu’elle avait d’autres projets pour ce week-end avant de recevoir l’invitation à jouer à l’Omnium Shriners pour enfants.

« C’était essentiellement un oui automatique », a-t-elle déclaré. « J’avais des projets pour ce week-end, mais ils sont passés à la semaine prochaine maintenant.

« C’était un sentiment tellement excitant. J’ai reçu la nouvelle il y a deux dimanches, c’était un peu surréaliste.

« Comme je l’ai dit, je suis très honoré qu’ils veuillent que je participe à une compétition cette semaine et, j’espère, envoyer un message inspirant. »

