Lexi Rodriguez, diplômée de Sterling, mène le volleyball féminin du Nebraska lors d’une soirée record – Shaw Local

Lexi Rodriguez de Sterling a non seulement eu l’occasion de faire partie d’un moment historique mercredi lorsque le volleyball féminin du Nebraska a accueilli Omaha à l’extérieur du Cornhuskers’ Memorial Stadium.

Elle a également conduit l’équipe vers une expérience unique.

Rodriguez, une ancienne élève de Sterling de décembre 2020 qui s’est engagée à jouer pour le Nebraska avant de jouer un match au lycée, a rejoint l’entraîneur-chef John Cook et son coéquipier Merritt Beason pour mener les Cornhuskers dans le stade. Ils ont rencontré 92 003 fans, le plus grand nombre jamais rassemblé pour assister à un événement sportif féminin dans le monde.

« J’étais super excité », a déclaré Rodriguez après le match. « Je ne pouvais pas garder un visage sérieux, je voulais juste montrer à tout le monde à quel point j’étais excité, à quel point j’étais heureux. C’était des émotions folles dans ce tunnel.

Les Cornhuskers ont battu Omaha 3-0 et ont découvert qu’ils avaient établi le record du monde avant le troisième set alors qu’ils se dirigeaient vers le terrain.

Ce fut un moment historique pour Rodriguez qui en a connu beaucoup dans sa carrière. Rodriguez a aidé les Cornhuskers à atteindre les championnats de la NCAA en 2021 et un autre tournoi national en 2022.

Rodriguez a été la première année nationale AVCA, la joueuse défensive Big Ten de l’année et la première équipe All-American en 2021 et elle a remporté la première équipe Big Ten en première année et en deuxième année. Rodriguez a également été nommé deuxième équipe All-American la saison dernière.

Tout cela est survenu avant une carrière décorée au lycée, aidant Sterling à remporter le titre d’État de classe 3A en 2018 et 2019.

Bien que Rodriguez ait déclaré qu’elle se souviendrait de ce moment historique, elle espère également que le match de mercredi sera quelque chose que les filles de tout le pays n’oublieront jamais.

« C’est tellement formidable pour les petites filles de voir un sport féminin et le volleyball joué sur une scène aussi grande », a déclaré Rodriguez. « Avoir autant de gens qui investissent là-dedans, je pense que c’est énorme parce que quand on est petit, on a de grands rêves et de grands objectifs. Avoir cela à admirer est quelque chose que les petites filles garderont à l’esprit lorsqu’elles pratiqueront le volleyball.