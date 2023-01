Lexi Carlsen et Sycamore retiennent Batavia 51-49 – Shaw Local

BATAVIA – Lexi Carlsen a reçu un défi de l’entraîneur de Sycamore, Adam Wickness, après avoir diplômé trois défenseurs clés d’une équipe qui a atteint une supersection la saison dernière.

“Nous avons perdu trois défenseurs de niveau élite qui étaient des défenseurs du périmètre, donc je savais que ce serait quelque chose sur lequel nous devions vraiment nous concentrer [on] cette année », a déclaré Wickness après la victoire 51-49 des Spartans sur Batavia pour clôturer le tournoi de basket-ball féminin MLK organisé par Batavia lundi.

« J’ai défié [Carlsen] et a dit: ‘Vous allez devoir intervenir et prendre le meilleur joueur. Elle [told me] Je t’ai eu, entraîneur.

L’entraîneur-chef de Sycamore, Adam Wickness, s’entretient avec ses joueurs lors du Batavia MLK Showdown au Batavia High School le lundi 16 janvier 2023. (Sean King pour Shaw Local News Network)

Carlsen, un engagement verbal du nord de l’Illinois, a attiré la garde junior remarquable de Batavia, Brooke Carlson, lundi et s’est largement défendue, car Carlson a marqué 24 points.

“C’est juste le type d’attitude de bourreau de travail qu’elle a”, a déclaré Wickness. « Elle cherche toujours un défi; elle est toujours prête à relever un défi et c’est juste une de ces choses où quand vous avez un enfant qui adore concourir comme ça, il va faire une différence.

« Je pense que beaucoup de [the work to grow defensively] cela est venu de la force et du conditionnement pendant l’intersaison », a déclaré Carlsen après sa propre performance de 13 points et sept rebonds. «J’ai beaucoup travaillé pour soulever et m’assurer que j’étais prêt à pouvoir jouer les 32 minutes ou le temps nécessaire. Je demande rarement un remplaçant parce que je pense que je me suis préparé pendant l’intersaison pour vraiment me préparer à jouer tout le match et ne pas avoir à me soucier de vouloir un remplaçant.

Carlsen a accepté le rôle de garder les meilleurs joueurs des équipes adverses “que cela allait être difficile ou non”.

“J’étais prêt à aller travailler”, a déclaré Carlsen.

Reagan Sulaver (30 ans) de Batavia joue le ballon dans le poteau contre Evyn Carrier (23 ans) de Sycamore lors du Batavia MLK Showdown au Batavia High School le lundi 16 janvier 2023. (Sean King pour Shaw Local News Network)

Batavia (12-10, 4-3) a réussi à égaliser le match à 38-38 avec 6:20 à faire pour couronner une course de 6-0, mais Carlsen et Monroe McGhee ont répondu avec une paire de layups pour remonter. quatre. La garde de Batavia Alexa Schorr a répondu avec un 3 points, mais encore une fois, Sycamore (12-11) avait des réponses.

Evyn Carrier (15 points, huit rebonds) a suivi avec un lay-up et Carlsen a arraché une paire de lay-ups pour porter les Spartans à 48-41 avec 2:15 à faire au quatrième quart. Carlson est allé 2 sur 4 de la ligne des lancers francs pour les Bulldogs, et Carlsen a ajouté une paire de lancers francs avec 25 secondes à jouer pour donner à nouveau à Sycamore une avance apparemment confortable à 50-43.

Carlson avait d’autres idées, coulant un 3 points avec 12,3 secondes à faire pour reculer dans les quatre.

Lors de la passe entrante qui a suivi, la passe Hail-Mary de Carlsen à Mallory Armstrong a été rattrapée avec succès au-delà du milieu de terrain et Armstrong a partagé deux lancers francs sur la ligne. Le 3 points de Kylee Gehrt avec moins de deux secondes à jouer n’a pas pu empêcher Batavia de perdre son troisième match consécutif.

“C’était l’une de ces choses où je savais qui je voulais lancer le ballon dans les limites parce qu’elle prend les meilleures décisions”, a déclaré Wickness.

Monroe avait huit points et six rebonds, Sophia Klacik avait six points et Armstrong a terminé avec quatre points pour compléter le score de Sycamore.

Pour Batavia, Gehrt avait huit points, Addie Prewitt avait six points et cinq rebonds, tandis que Natalie Warner avait cinq points.

« Il y a des balançoires où nous avons eu l’occasion d’égaliser ici et nous ne l’avons pas eue; puis, ça ressemble à une balançoire en cinq points [the other direction]”, a déclaré l’entraîneur de Batavia, Kevin Jensen. “… Nous avons fait cela ces derniers temps, où nous nous sommes mis dans un trou et maintenant nous avons le stress de devoir jouer parfaitement. Si nous jouons simplement solide tout au long et ne nous mettons pas dans le trou, nous sommes probablement dans une bien meilleure position.

“Vous voulez exécuter parfaitement”, a poursuivi Jensen. « Vous voulez vous assurer de limiter les rotations ; vous voulez les limiter à un seul coup. Mais, nous l’avons fait plusieurs fois de suite : le combat que nous avons est génial. Nous avons eu du mal à jouer propre tôt, et maintenant tu dois être parfait [later on].”