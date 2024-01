L’exercice stimule les fonctions cognitives grâce à la dopamine – Neuroscience News

Résumé: Des recherches récentes ont révélé un lien significatif entre l’exercice et l’amélioration des performances cognitives, attribuant cette amélioration à l’augmentation des niveaux de dopamine. Cette découverte, impliquant des TEP sophistiquées pour surveiller la libération de dopamine dans le cerveau pendant l’exercice, indique que la dopamine joue un rôle essentiel dans l’amélioration des temps de réaction et de la fonction cérébrale globale.

Les implications de l’étude sont considérables, suggérant des applications thérapeutiques potentielles pour des affections influencées par la dopamine, comme la maladie de Parkinson et le TDAH. La recherche souligne l’importance de l’exercice volontaire pour la santé cognitive, en le différenciant de la stimulation musculaire involontaire.

L’étude a utilisé la tomographie par émission de positons (TEP) pour suivre la libération de dopamine dans le cerveau pendant l’exercice, la liant à une amélioration des performances cognitives. Les résultats suggèrent que l’exercice volontaire, et pas seulement le mouvement musculaire forcé, est essentiel pour cette amélioration des fonctions cérébrales liée à la dopamine. La recherche a des implications thérapeutiques potentielles pour diverses affections influencées par la dopamine, notamment la maladie de Parkinson et le TDAH.

Source: Université de Portsmouth

Une étude explorant les mécanismes par lesquels les performances cognitives s’améliorent en réponse à l’exercice a révélé que la dopamine joue un rôle clé.

On sait que le neurotransmetteur et l’hormone – liés au plaisir, à la satisfaction et à la motivation – augmentent lorsque vous vous entraînez. De nouvelles découvertes suggèrent que cela est également lié à un temps de réaction plus rapide pendant l’exercice.

Les chercheurs à l’origine de cette découverte affirment qu’elle pourrait conduire à une nouvelle voie thérapeutique pour la santé cognitive, en raison du rôle important de la dopamine dans plusieurs pathologies, notamment la maladie de Parkinson, la schizophrénie, le TDAH, la dépendance et la dépression.

Les résultats ont révélé que lorsqu’un participant pédalait allongé dans la machine, son cerveau augmentait la quantité de dopamine libérée et que ce processus était lié à un temps de réaction amélioré. Crédit : Actualités des neurosciences

Ils ont mesuré la libération de dopamine dans le cerveau à l’aide d’un appareil de numérisation sophistiqué, connu sous le nom de tomographie par émission de positons (TEP). Il suit l’activité métabolique et biochimique des cellules du corps.

Les résultats ont révélé que lorsqu’un participant pédalait allongé dans la machine, son cerveau augmentait la quantité de dopamine libérée et que ce processus était lié à un temps de réaction amélioré.

Le Dr Joe Costello, de l’École des sciences du sport, de la santé et de l’exercice (SHES) de l’Université, a déclaré : « Nous savons que l’exercice cardiovasculaire améliore les performances cognitives, mais les mécanismes exacts à l’origine de ce processus n’ont pas encore été rigoureusement étudiés chez l’homme.

« Grâce à de nouvelles techniques d’imagerie cérébrale, nous avons pu examiner le rôle que joue la dopamine dans l’amélioration des fonctions cérébrales pendant l’exercice, et les résultats sont vraiment prometteurs. Notre étude actuelle suggère que l’hormone est un neuromodulateur important pour améliorer le temps de réaction.

“Ces résultats soutiennent de plus en plus de preuves selon lesquelles la prescription d’exercices est une thérapie viable pour une multitude de problèmes de santé tout au long de la vie.”

Dans le cadre de l’étude, trois expériences ont été réalisées auprès d’un total de 52 participants masculins. Dans la première, les individus ont été invités à effectuer des tâches cognitives au repos et en faisant du vélo dans le scanner TEP, afin que l’équipe puisse surveiller le mouvement de la dopamine dans leur cerveau.

La seconde a utilisé la stimulation musculaire électrique pour tester si un mouvement musculaire forcé pour stimuler l’exercice améliorerait également les performances cognitives. L’expérience finale combinait des exercices volontaires et involontaires.

Dans les expériences où des exercices volontaires ont été réalisés, les performances cognitives se sont améliorées. Ce n’était pas le cas lorsque seule une stimulation électrique forcée était utilisée.

Soichi Ando, ​​professeur agrégé au laboratoire des sciences de la santé et du sport de l’université d’électro-communications du Japon, a déclaré : « Nous voulions supprimer les mouvements musculaires volontaires pendant une partie de l’étude, pour voir si le processus par lequel un exercice aigu améliore les performances cognitives. est présent lors d’un exercice fabriqué. Mais nos résultats indiquent que l’exercice doit provenir des signaux centraux du cerveau, et pas seulement du muscle lui-même.

“Cela suggère que lorsque nous demandons à notre commande centrale de bouger notre corps pendant une séance d’entraînement, c’est le processus qui favorise la libération de dopamine dans le cerveau.”

L’étude précédente de l’équipe a examiné la relation entre les niveaux d’oxygène, les performances cognitives et l’exercice, pour tester la théorie selon laquelle plus nous respirons d’oxygène pendant une séance d’entraînement, plus notre cerveau est éveillé. Ils n’ont trouvé aucun changement dans le temps de réaction d’un individu lorsqu’il faisait du vélo à l’intérieur et à l’extérieur d’un environnement avec de faibles niveaux d’oxygène (hypoxie).

“Ces dernières découvertes soutiennent notre théorie précédente selon laquelle les performances cognitives pendant l’exercice sont affectées par les modifications des hormones régulatrices du cerveau, y compris la dopamine”, a ajouté le Dr Costello.

“Il pourrait également y avoir un certain nombre d’autres facteurs psychophysiologiques, notamment le flux sanguin cérébral, l’excitation et la motivation, qui jouent un rôle.”

Le document, publié dans Le Journal de Physiologie, affirme que des études supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour comprendre pleinement comment la libération de dopamine est liée aux performances cognitives après l’exercice.

Les auteurs reconnaissent également les limites de la taille relativement petite de l’échantillon et recommandent que davantage de participants soient nécessaires dans les expériences futures, provenant d’un éventail de populations, notamment des femmes et des personnes âgées, sur une période plus longue.

L’étude était une collaboration entre l’Université de Portsmouth et l’Université de Chichester en Angleterre ; l’Université des communications électroniques, l’Université du Tohoku, la Fondation Meiji Yasuda Life pour la santé et le bien-être et l’Université Setsunan au Japon ; Université Sultan Zainal Abidin en Malaisie ; et l’Université Da-Yeh à Taiwan.

Auteur: Robyn Montague

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

“Le rôle neuromodulateur de la dopamine dans l’amélioration du temps de réaction lors d’un exercice cardiovasculaire aigu» par Joe Costello et al. Journal de physiologie

Nos résultats expliquent comment les humains modifient rapidement leur comportement à l’aide de systèmes neuromodulateurs et ont des implications significatives pour la promotion de la santé cognitive.