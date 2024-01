L’exercice stimule l’apprentissage et la mémoire motrice

Résumé: L’activité physique améliore la capacité d’apprendre et de mémoriser les habiletés motrices. La nouvelle recherche a impliqué 67 jeunes hommes et a exploré l’impact de l’exercice avant et après l’apprentissage des compétences motrices sur la rétention de la mémoire.

L’étude a révélé que l’exercice avant et après l’apprentissage optimise la formation de la mémoire, avec une amélioration notable de 10 % de la mémorisation des capacités motrices. Cette recherche est importante dans divers domaines, de la réadaptation à la formation professionnelle, démontrant que l’intégration de l’activité physique peut améliorer l’efficacité de l’apprentissage.

Faire de l’exercice avant et après l’apprentissage des capacités motrices conduit à une meilleure rétention de la mémoire. L’étude a démontré une amélioration d’environ 10 % de la mémoire motrice lorsque l’exercice était inclus. Cette recherche s’applique à divers domaines, notamment la réadaptation et la formation professionnelle.

Avant qu’un violoniste accorde son instrument ou qu’un chirurgien se tienne à la table de formation pour acquérir les compétences nécessaires à une nouvelle symphonie ou à une nouvelle intervention chirurgicale, il peut envisager de faire une balade à vélo ou une course à pied. Une fois qu’ils ont mis en pratique la nouvelle compétence, il y a de bonnes raisons de remettre leur tenue d’entraînement.

En effet, être physiquement actif et élever sa fréquence cardiaque a le merveilleux effet secondaire d’améliorer notre capacité à apprendre en augmentant la capacité du cerveau à se souvenir.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs du Département de Nutrition, Exercice et Sports ont montré que cet effet s’applique également à la formation de la mémoire motrice, nous permettant de nous rappeler et d’effectuer des tâches telles que faire du vélo, conduire une voiture et lacer nos chaussures. , presque automatiquement.

Avant ou après c’est bien, les deux c’est mieux

« Nos résultats démontrent qu’il existe un effet évident à tous les niveaux. Si vous faites de l’exercice avant d’acquérir une compétence, vous vous améliorerez et vous vous souviendrez mieux de ce que vous avez appris. Il en va de même si vous faites de l’exercice après avoir appris. Mais nos recherches montrent que l’effet le plus important est obtenu si vous faites de l’exercice avant et après », explique le docteur Lasse Jespersen, premier auteur de l’étude.

Plus précisément, les chercheurs constatent une amélioration d’environ 10 % de la capacité des personnes à se souvenir des capacités motrices acquises lorsque l’exercice est inclus avant ou après un exercice. Et l’effet peut être amélioré en faisant de l’exercice aux deux moments.

« Les choses ne peuvent pas mal tourner si un peu d’exercice physique est incorporé. Une personne ressentira des effets bénéfiques. Cela est probablement dû au fait que l’activité physique augmente la capacité du cerveau à changer, ce qui est une condition préalable à la mémorisation », explique le co-auteur Jesper Lundbye-Jensen, qui dirige la section Mouvement et neurosciences du département.

L’effet s’applique à tout le monde, y compris aux enfants, aux adolescents et aux personnes âgées, mais en particulier à toute personne ayant régulièrement besoin d’acquérir de nouvelles compétences. De plus, les effets peuvent être importants pour les personnes en rééducation, visant à retrouver leur mobilité et leurs capacités motrices perdues.

Joueurs et musiciens exclus

Soixante-sept sujets de test ont été impliqués dans le projet de recherche. Pour garantir des données comparables, tous les sujets étaient des jeunes hommes âgés de 18 à 35 ans qui ne souffraient pas de déficiences physiques ou mentales susceptibles de limiter leur capacité d’apprentissage et leurs performances physiques.

Les chercheurs ont examiné le comportement et les performances des sujets tout en examinant l’un des quatre scénarios possibles.

Premièrement, ils se reposaient ou faisaient de l’exercice modérément sur un vélo. Après cela, ils ont été soumis à une tâche de motricité fine sous la forme d’un simple jeu informatique qui, avec un petit appareil au bout des doigts, mettait au défi et mettait en pratique la dextérité motrice des participants.

Ensuite, ils devaient soit s’entraîner intensément sur un vélo de fitness, soit se reposer. Ainsi, il y avait un groupe qui se reposait avant et après, un autre qui s’entraînait les deux fois et deux qui s’entraînaient une fois, avant ou après. Leur niveau de compétence et leur mémoire ont été testés à nouveau après sept jours pour évaluer si ce qu’ils avaient appris collait.

En tant que critère quelque peu inhabituel, les musiciens et joueurs professionnels ont été exclus des participants possibles.

« Les personnes possédant une vaste expérience dans la pratique de la motricité commencent généralement à un niveau différent. Même si la tâche motrice utilisée dans l’étude était inconnue de tous, la participation d’experts aurait changé la dynamique dès le départ. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne bénéficieront pas des effets que nous avons démontrés. Au contraire, dans une étude future, il pourrait être passionnant d’étudier comment l’exercice affecte les personnes ayant une motricité fine de niveau élite », explique Lasse Jespersen.

Un coup de pouce pour ceux qui se rééduquent

L’effet accru de l’apprentissage moteur est quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. Les enfants qui développent leurs capacités motrices sont souvent mis en avant, et des études antérieures avec des pianistes ont déjà montré que les personnes dotées de capacités motrices extraordinaires bénéficient également de l’exercice.

À l’autre extrémité du spectre, les nouvelles connaissances pourraient également apporter une contribution importante. Par exemple, parmi ceux qui ont besoin de retrouver leur mobilité après un accident.

« Généralement, la rééducation est divisée entre deux ou trois disciplines différentes. En pratique, cela peut signifier que M. Smith suivra un entraînement physique avec un physiothérapeute un jour, travaillera avec un ergonome le lendemain et entraînera ses capacités cognitives avec un psychologue le troisième. Nos recherches suggèrent qu’il pourrait être judicieux de planifier la réhabilitation de manière à considérer ces domaines ensemble, car cela pourrait avoir un effet synergique », explique Jesper Lundbye-Jensen, qui souligne :

“Revenir implique souvent un travail acharné, et même de légères améliorations en termes d’efficacité peuvent signifier beaucoup pour les personnes dans cette situation.”

À long terme, les chercheurs espèrent pouvoir fournir à ces recommandations davantage de munitions pour une étude à long terme où des effets plus durables pourront être mesurés. Une étude à plus long terme permettrait également aux chercheurs de déterminer si les effets observés par l’étude deviennent encore plus importants sur une période d’essai plus longue.

Info supplémentaire : voici ce qui se passe physiologiquement

Des parties spécifiques du cerveau sont activées lorsqu’une personne s’engage dans des pratiques motrices qui nécessitent l’acquisition de capacités motrices fines.

Si la tâche est une activité que l’on connaît bien, comme faire du vélo, les centres sont moins actifs, mais tout change lorsqu’on apprend quelque chose de nouveau.

Le cerveau subit de véritables changements qui sont essentiels à notre capacité à apprendre et à mémoriser de nouvelles compétences, un phénomène connu sous le nom de plasticité cérébrale. Ces changements se produisent à la fois au moment où la nouvelle compétence est acquise par la pratique, mais également dans les heures qui suivent, lorsque la mémoire est consolidée. C’est pourquoi il est important d’être physiquement actif même après s’être lancé dans quelque chose de nouveau.

« Dans l’étude, nous utilisons les termes en ligne et hors ligne pour décrire ces deux aspects de l’apprentissage : l’acquisition et la rétention de la mémoire. Les deux sont importants pour nous permettre d’acquérir de nouvelles capacités motrices et de mémoriser ce que nous avons appris », explique Jesper Lundbye-Jensen.

Des études antérieures ont également montré que l’exercice physique libère un certain nombre de neurotransmetteurs qui ont l’avantage secondaire de favoriser le développement cérébral initié par un nouvel apprentissage. Les chercheurs estiment que c’est cette relation qui produit les effets bénéfiques.

Faits:

À propos de l’étude :

67 hommes âgés de 18 à 35 ans ont participé aux études.

Une étude comportementale, où les résultats ont été étudiés auprès de 4 groupes ayant des comportements différents. Aucun test sanguin, aucune activité cérébrale ou génétique n’ont été utilisés.

Le groupe s’est entraîné à intensité modérée avant de s’engager dans la pratique de la motricité fine, mais s’est reposé ensuite. Le groupe s’est reposé avant la pratique motrice, mais s’est exercé intensément par la suite. groupe formé avant et après la pratique motrice. Le groupe était le groupe témoin et se reposait avant et après.

(Des études antérieures ont montré qu’un exercice intense avant peut affecter négativement les résultats, tandis qu’un entraînement intense après a le meilleur effet.)

Faits : performances mesurées en deux dimensions

Les chercheurs ont examiné deux dimensions de la performance.

Développement du niveau de compétence lors de la pratique motrice (en ligne) Maintenir les niveaux de compétence lors de la répétition de la tâche après une pause de 7 jours (hors ligne)

