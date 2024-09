L’exercice régulier peut soulager les symptômes moteurs et la fatigue de la maladie de Parkinson : étude

Dix semaines consécutives d’entraînement par intervalles à haute intensité ou d’entraînement continu d’intensité modérée ont efficacement atténué les symptômes moteurs de la maladie d’environ 25 % et réduit la fatigue chez les adultes atteints de la maladie de Parkinson participant à une petite étude.

Ces résultats soulignent encore davantage l’importance de l’exercice comme traitement de soutien précieux pour la maladie de Parkinson.

Un changement de 25 % des symptômes « est un montant très important qui peut apporter un changement significatif dans la vie d’une personne », a déclaré Philip Millar, Ph. D., qui a dirigé l’étude et est professeur agrégé de physiologie cardiovasculaire à l’Université de Guelph au Canada, dans un communiqué. article de presse universitaire« Quelle que soit la maladie, lorsque nous pensons à la prise de médicaments, nous devrions également penser à l’exercice physique. »

À long terme, a déclaré Millar, l’objectif est de « contribuer à une meilleure connaissance des bienfaits de l’exercice pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson afin que les cliniciens, les spécialistes de la réadaptation, les soutiens communautaires, les partenaires et la famille puissent aider à défendre la cause des patients pour qu’ils fassent autant d’exercice qu’ils le devraient. »

L’étude, « Entraînement par intervalles à haute intensité versus entraînement continu à vélo d’intensité modérée dans la maladie de Parkinson : un essai randomisé a été publié dans le Journal de physiologie appliquée.

L’exercice physique est recommandé aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson pour les aider à rester actives et à maintenir une mobilité et une coordination efficaces. Cependant, il existe une incertitude quant au type d’exercice qui convient le mieux à la fois à la santé cardiorespiratoire (santé du cœur et des poumons) et aux symptômes de la maladie de Parkinson.

« Des travaux antérieurs ont montré que l’entraînement par intervalles à haute intensité peut améliorer la distance parcourue par une personne atteinte de la maladie de Parkinson, mais cela pourrait être dû au fait qu’elle devient plus stable ou plus confiante dans sa démarche », a déclaré Millar. « Cela n’a peut-être rien à voir avec la capacité cardiorespiratoire et l’impact sur les symptômes moteurs n’a jamais été étudié auparavant. »

Dans son étude, l’équipe de Millar a comparé deux types d’exercices : l’entraînement par intervalles à haute intensité, qui implique de courtes périodes d’exercice très intense suivies d’une période de repos, et l’entraînement continu à intensité modérée, qui implique des exercices réguliers et à rythme modéré sans pauses.

Soutenu par Parkinson CanadaL’étude a porté sur 29 patients de sexe masculin et féminin, âgés de 45 à 79 ans, qui ont été assignés de manière aléatoire à un entraînement par intervalles à haute intensité ou à un entraînement continu à intensité modérée trois fois par semaine pendant 10 semaines. Son objectif principal était de mesurer les changements dans la capacité cardiorespiratoire en examinant la consommation maximale d’oxygène, qui reflète la capacité du corps à utiliser l’oxygène pendant l’exercice.

Les deux types d’entraînement ont entraîné une amélioration de la consommation maximale d’oxygène, ce qui correspond à une meilleure capacité cardiorespiratoire. Cependant, une amélioration plus importante de la capacité cardiorespiratoire a été observée avec l’entraînement par intervalles par rapport à l’entraînement continu.

Atténuation des symptômes moteurs et fatigue signalée dans deux groupes d’exercice

Les symptômes moteurs, mesurés à l’aide de la partie 3 de l’échelle unifiée d’évaluation de la maladie de Parkinson, et la sensation de fatigue, mesurée par l’échelle de fatigue de Parkinson-16 rapportée par les patients, ont également diminué dans les deux groupes au fil du temps. Aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes, ce qui suggère que l’exercice, quelle que soit son intensité, contribue à soulager les symptômes moteurs et la fatigue des patients.

Les résultats de l’étude « ont montré que les patients peuvent choisir le mode d’exercice avec lequel ils sont à l’aise, sans craindre de perdre certains avantages obtenus uniquement grâce à un certain niveau d’exercice », indique le communiqué de presse.

L’entraînement par intervalles à haute intensité améliore davantage l’endurance des muscles du genou que l’entraînement continu à intensité modérée. Cela signifie que les patients qui ont suivi un entraînement par intervalles ont pu utiliser leurs muscles du genou plus longtemps avant de se fatiguer. Cela pourrait contribuer à une meilleure mobilité et à une meilleure fonction physique globale.

« Les deux modes d’exercice ont amélioré les symptômes moteurs et la fatigue subjective, tandis que le HIIT [high-intensity interval training] « Augmente l’endurance musculaire des extenseurs du genou », ont écrit les chercheurs.