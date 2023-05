L’exercice pourrait augmenter votre tolérance à la douleur

En utilisant les données de deux cycles de l’étude – 2007 à 2008 et 2015 à 2016 – les chercheurs ont examiné les niveaux d’activité physique autodéclarés des participants et leurs niveaux de tolérance à la douleur. La tolérance à la douleur a été testée en immergeant une main dans de l’eau froide.

« Devenir ou rester physiquement actif au fil du temps peut être bénéfique pour votre tolérance à la douleur. Quoi que vous fassiez, la chose la plus importante est que vous fassiez quelque chose », a déclaré l’auteur de l’étude Anders Årnes, doctorant à l’hôpital universitaire de Norvège du Nord, et ses collègues dans un communiqué de presse.

Une nouvelle étude norvégienne révèle que les personnes physiquement actives ont une plus grande tolérance à la douleur que les personnes sédentaires. Ceux qui avaient des niveaux d’activité plus élevés avaient également une tolérance à la douleur plus élevée, selon le rapport publié en ligne le 24 mai dans PLOS ONE .

Ceux qui ont déclaré être physiquement actifs dans l’un ou l’autre des cycles de l’étude avaient une tolérance à la douleur plus élevée que ceux qui ont déclaré un mode de vie sédentaire dans les deux cycles.

De plus, les participants ayant des niveaux d’activité totale plus élevés avaient une tolérance à la douleur plus élevée. Ceux qui avaient une activité plus élevée au deuxième tour qu’au premier tour avaient un niveau global de tolérance à la douleur plus élevé, ont montré les résultats.

Les chercheurs n’ont pas trouvé de relation statistiquement significative entre le niveau d’activité et les changements de tolérance à la douleur entre les deux cycles de l’étude.

Cependant, ont-ils déclaré, les résultats suggèrent que le fait de rester physiquement actif, de devenir actif ou de stimuler l’activité est lié à une plus grande tolérance à la douleur.

Stimuler l’activité physique pourrait être une stratégie potentielle pour soulager ou conjurer la douleur chronique, ont suggéré les auteurs de l’étude.

Des recherches futures pourraient aider à confirmer s’il existe effectivement une relation de cause à effet entre l’activité et la douleur, ont-ils noté.

